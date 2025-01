Yaqrit 任命 Troels Jordansen 为新任 CEO 以推进后期临床开发与商业化战略

经验丰富的私人和上市公司 CEO

拥有成功的融资和业务开发经验

新任 CEO 将出席 2025 年于旧金山举办的 JPM25 大会



伦敦, Jan. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Yaqrit 是一家专注于研发晚期肝病救生治疗方案的资深生物技术和医疗科技公司。今天,该公司宣布 Troels Jordansen 加入 Yaqrit 并担任首席执行官。 公司目前正在为多个用于治疗晚期肝病并发症的产品开展后期临床试验,并计划启动一项 3 期临床研究。

Jordansen 先生将接替 Yaqrit 创始人兼临时 CEO Professor Rajiv Jalan 的职务。 “任命 Troels Jordansen 为首席执行官是 Yaqrit 迈出的关键一步,公司将组建一支强大且经验丰富的管理团队,以实现亟待满足需求的药品和器械产品线的价值。"Jalan 表示, “Troels 为 Yaqrit 带来了丰富经验,擅长战略规划以及与开发复杂先进疗法的企业建立合作伙伴关系。” Rajiv Jalan 将继续领导 Yaqrit 的临床和科学发展工作。

“我很高兴能在 Yaqrit 发展的关键时刻加入这家先进的肝病治疗公司。 Yaqrit 正在加速发展成为一家全新的企业:后期研发产品线不断扩展,多项关键项目均获得了重要的非稀释性资助,业务开发得到了积极推进,竞争环境也在改善。 我的首要任务是组建一支高效且经验丰富的团队,专注于临床和企业发展。”Troels Jordansen 表示, “未来一年对于公司发展至关重要,这不仅是定义我们资产潜力的一年,也是与合作伙伴全面开发其价值的关键阶段。”

Troels Jordansen 曾参与管理团队,为多家上市和非上市公司筹集超过 2 亿欧元的资金,并完成了总价值 5 亿欧元的交易。 在加入 Yaqrit 之前,Jordansen 先生曾担任 Glycostem Therapeutics 的 CEO,负责 NK 细胞癌症疗法的临床开发、生产能力建设及授权业务的融资工作。 在此之前,作为 CEO 和董事总经理,他将澳大利亚上市公司 Clinical Cell Culture 转型为公认的全球细胞皮肤修复领域的领军企业。 他在生命科学领域的职业生涯还包括在 IsoTis、Genzyme Tissue Repair 和 Johnson & Johnson Orthopaedic 担任管理和行政职务。 此外,Jordansen 先生还是 Altius Bioventures 的创始合伙人以及 KELI Therapeutics 的执行主席。

包括 Troels Jordansen 在内的公司管理层代表将出席 2025 年 1 月 13 日至 16 日在旧金山举行的 JPM25 会议。

企业联系方式

Troels Jordansen

邮箱:Troels@Yaqrit.com

电话:+31 6 1934 5326

投资者联系方式

Mary-Ann Chang

邮箱:Mary-Ann@Yaqrit.com

电话:+44 7483 284 853

关于 Yaqrit

Yaqrit 是一家聚焦临床阶段的企业,致力于为住院和死亡风险较高的晚期肝病患者发现并开发创新疗法。 Yaqrit 的产品线包括正在进行 2 / 3 期临床试验的新型疗法,以及正在进行注册试验的两款医疗设备,可为急慢性晚期肝硬化和急慢性肝衰竭患者提供急慢性治疗,这些患者迫切需要更有效的治疗方法。 更多详情请见 www.Yaqrit.com。 在 LinkedIn 上关注我们。

关于失代偿期肝硬化

全球每年有超过 1,000 万名肝硬化患者从无症状(代偿期)发展为失代偿期,此时肝脏已无法承担其正常功能。 这会导致黄疸、感染、脑病、腹水和出血等并发症。 最严重的失代偿形式是多器官衰竭,这种情况被称为急性-慢性肝功能衰竭。 这些并发症导致患者发病率增加,中位生存期从代偿期的 12 年以上缩短到失代偿期的约 2 至 3 年,而多器官衰竭患者的生存期不到 3 个月。

