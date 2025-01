Ramason: Innovación y Calidad en Aparatología Estética y Médico Estética desde 1978

ATHOR - La solución final a la celulitis gracias a las ondas de choque no invasivas. TITANS - 10 minutos de tratamiento equivale a 10.000 sentadillas o abdominales consiguiendo los mejores resultados. FHOS Procyon - El único equipo de luz con resultados similares a los médico-estéticos y en tan solo 15 minutos.

Ramason es una empresa especializada en la fabricación de aparatología estética y médico estética de alta calidad.

MADRID, SPAIN, January 20, 2025 / EINPresswire.com / -- Ramason, la marca líder en aparatología estética y médico estética, continúa consolidándose como referente en el sector, ofreciendo equipos de tecnología avanzada diseñados para proporcionar resultados sorprendentes y satisfactorios. Desde su fundación en 1978, la compañía ha destacado por su compromiso con la innovación y la calidad, fabricando todos sus productos en una planta 100% europea que cumple con los más altos estándares internacionales.Con sede en Colmenar Viejo, Madrid, Ramason se dedica a la creación de equipos especializados para tratamientos faciales y corporales, depilación por láser, plataforma lumínica y depilación eléctrica. La compañía cuenta con una amplia gama de aparatología, diseñada para ofrecer soluciones efectivas y personalizadas para profesionales de la estética y la salud.Equipos de última generaciónRamason pone a disposición de sus clientes una serie de equipos de alta tecnología que cubren una amplia gama de tratamientos estéticos. Entre los más destacados se encuentran:- FHOS FHOTON: Un equipo innovador para tratamientos faciales y corporales.- FHOS PROCYON: La primera plataforma lumínica diseñada para tratamientos estéticos faciales y corporales con resultados similares a los médico-estéticos. TITANS : Electromagnetismo de alta intensidad focalizado, ideal para tratamientos de tonificación muscular.- RADIO: Tecnología para la reducción de arrugas y signos de envejecimiento, mejorando la hidratación y luminosidad de la piel.- ATHOR: Sistema de ondas de choque y martillo masajeador, eficaz en el tratamiento de la celulitis.- NEXUS: Un equipo de depilación profesional sin calor ni dolor, destacando por su rapidez y eficacia.Compromiso con la calidad y la innovaciónRamason ha sido reconocida por su constante evolución en el mercado, con productos que integran principios activos de vanguardia y herramientas tecnológicas innovadoras en el sector de la estética profesional . Su enfoque en la mejora continua asegura que los profesionales del sector puedan acceder a equipos que responden a las demandas más exigentes del mercado estético.Testimonios de clientesRamason goza de la confianza de numerosos profesionales que avalan la calidad de sus productos y servicios.- Mayte Mejía “Athor es una de las mejores tecnologías que ha llegado a nuestro centro. Los resultados son inmediatos. Conseguimos tratar la celulitis en sus diferentes estados y con el manípulo masajeador, conseguimos la movilización de los detritus. Las clientas salen realmente sorprendidas por obtener un resultado visual tan rápido en tampoco tiempo. ¡Estamos enamoradas de Athor!”- Stefany Rizzale “Algunas de las ventajas de trabajar con el láser Nexus, son, la facilidad de trabajar con el manípulo. Además, es totalmente indoloro para el cliente incluso en las zonas con más densidad de vello. Este láser se puede realizar en cualquier época del año, lo que te permite trabajar con él en tu centro durante todos los meses. Su puntuación respecto a otros láseres IPL, ¡es de un diez!”- Soledad Fuentes “Lo que destacaría del Athor es la capacidad de alisamiento del tejido y cómo acelera los resultados en combinación con otras tecnologías como la radiofrecuencia o vacunoterapia”Información de contactoPara más información sobre los productos y servicios de Ramason, los interesados pueden contactar a la compañía a través de los siguientes canales:- Teléfono: (+34) 902 100 021- Email: info@ramason.es- Dirección: Calle Oro, 10 • Colmenar Viejo, Madrid, 28770- Website: https://ramason.es/ Sobre RamasonRamason es una empresa especializada en la fabricación de aparatología estética y médico estética de alta calidad. Desde su fundación en 1978, la compañía ha estado a la vanguardia de la innovación tecnológica, ofreciendo productos que responden a las necesidades de los profesionales del sector. Con una planta de producción 100% europea, Ramason garantiza equipos que cumplen con los estándares más exigentes de calidad y eficiencia.

Nexus Láser Led. Equipo Ramason de depilación profesional.

