iTeos annonce ses priorités stratégiques et ses étapes clés prévues pour 2025

- Plusieurs extractions de données cliniques issues du programme TIGIT attendues en 2025, portant sur plus de 400 patients issus de deux essais de Phase II et d’un essai de Phase I/II évaluant l’association belrestotug + dostarlimab dans le traitement de 1ᵉ ligne du CPNPC et du CETC

- Données de Phase I sur l’EOS-984 administré en monothérapie et en association avec des anticorps anti-PD-1 prévues pour le 2ᵉ semestre 2025

- Demande de nouveau médicament expérimental (ou IND, de l’anglais Investigational New Drug) planifiée au 1ᵉ trimestre 2025 pour l’EOS-215, un anticorps monoclonal anti-TREM2 supposé meilleur de sa catégorie

- Solde de trésorerie et d’investissement de 683,9 millions de dollars au 30 septembre 2024, soit une marge de manœuvre estimée jusqu’en 2027

WATERTOWN, État du Massachusetts et GOSSELIES, Belgique, 11 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq : ITOS), une société biopharmaceutique au stade clinique, pionnière dans la découverte et le développement d’une nouvelle génération de traitements d’immuno-oncologie pour les patients, fait ce jour le point sur ses activités et ses priorités stratégiques pour 2025.

« Alors que s’ouvre l’année 2025, iTeos est bien positionnée pour devenir une société leader en oncologie, en faisant progresser des thérapies ayant le potentiel d’être les premières ou les meilleures de leur catégorie, et ciblant les mécanismes de résistance au sein du microenvironnement tumoral. À partir du deuxième trimestre de cette année, nous présenterons des ensembles de données robustes portant sur TIGIT dans le cancer du poumon non à petites cellules et le cancer épidermoïde de la tête et du cou en vue de mettre en évidence les différences obtenues grâce à notre doublet unique TIGIT:PD-1, par belrestotug + dostarlimab. Nous sommes également ravis des perspectives que présentent EOS-984 et EOS-215, nos programmes de stade précoce qui démontrent notre expérience en matière de conception et de développement de thérapies innovantes et différenciées. » souligne le Dr Michel Detheux, Président et Directeur général d’iTeos. « Nous avons hâte d’entamer cette année charnière pour notre société, qui impliquera de nombreuses extractions de données et des progrès continus sur l’ensemble de notre portefeuille en oncologie. » ajoute-t-il.

Principaux éclairages

Belrestotug (EOS-448/GSKFF28849A) : anticorps monoclonal anti-TIGIT IgG1 en développement pour le traitement de première ligne du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique avec taux élevé de PD-L1 et pour le traitement de première ligne du carcinome épidermoïde de la tête et du cou (CETC) récidivant/métastatique PD-L1 positif, en collaboration avec GSK.

GALAXIES Lung-301 Inclusion à l’échelle mondiale en cours dans le cadre d’une étude enregistrée de Phase III, randomisée, en double aveugle, évaluant l’association belrestotug + dostarlimab par rapport à placebo + pembrolizumab chez des patients atteints d’un CPNPC avancé, non résécable ou métastatique présentant un taux élevé de PD-L1 en première ligne La Food and Drug Administration (FDA) et la National Medical Products Administration (NMPA) ont accordé l’autorisation d’explorer le belrestotug 400 mg + dostarlimab comme dose recommandée de Phase III, permettant ainsi l’activation de sites cliniques aux États-Unis et en Chine, respectivement.

GALAXIES Lung-201 Données de haut niveau provisoires issues de l’étude plateforme de Phase II évaluant le doublet belrestotug + dostarlimab et un triplet avec nelistotug, l’anticorps expérimental anti-CD96 de GSK, dans le traitement du CPNPC avancé/métastatique présentant un taux élevé de PD-L1 en première ligne prévues au 2ᵉ trimestre 2025, qui devraient inclure des données relatives à l’innocuité, au TRO et à l’ADNtc chez plus de 240 patients, avec le pembrolizumab en monothérapie, des données relatives au TRO pour 30 patients et des données relatives à la SSP chez les 124 patients traités initialement. Les données devraient être soumises pour être présentées lors d’un congrès scientifique au 2ᵉ semestre 2025.

GALAXIES H&N-202 Données provisoires issues de l’étude plateforme de Phase II évaluant le doublet belrestotug + dostarlimab et le triplet avec nelistotug chez les patients atteints d’un CETC récidivant/métastatique PD-L1 positif en première ligne prévues en 2025, et qui devraient inclure des données relatives à l’innocuité et au TRO recueillies auprès de plus de 150 patients.

TIG-006 HNSCC Les données de haut niveau de l’étude TIG-006 correspondant aux cohortes 2C et 2D évaluant le doublet belrestotug + dostarlimab dans le CETC avancé/métastatique PD-L1 positif en première ligne devraient intégrer les données relatives à l’innocuité, au TRO et à la SSP recueillies auprès de 42 patients au total en 2025.







EOS-984 : supposée première petite molécule de sa catégorie ciblant l’ENT1, un transporteur dominant de l’adénosine impliqué dans le métabolisme, le développement, la fonction effectrice et la survie des lymphocytes T.

APT-008 Données de haut niveau évaluant l’EOS-984 en monothérapie et en association avec le pembrolizumab chez les patients atteints de tumeurs solides avancées attendues au 2ᵉ semestre 2025.



EOS-215 : supposé meilleur anti-TREM2 de sa catégorie avec un nouveau mécanisme d’action bloquant les anticorps monoclonaux et ciblant les macrophages associés aux tumeurs afin de reprogrammer le microenvironnement tumoral.

TRM-010 Demande de nouveau médicament expérimental (ou IND, de l’anglais Investigative New Drug) planifiée au 1ᵉ trimestre 2025.



Dernières informations financières

Position de trésorerie : au 30 septembre 2024, la position de trésorerie et équivalents de trésorerie de la Société s’élève à 683,9 millions de dollars et comprend une enveloppe de 35,0 millions de dollars facturée au titre du traitement du premier patient réalisé dans le cadre de l’essai clinique GALAXIES Lung-301. La Société prévoit que ce solde lui accorde une marge de manœuvre suffisante jusqu’en 2027, le programme comprenant le lancement potentiel de plusieurs études d’enregistrement de Phase III ciblant l’évaluation du doublet belrestotug + dostarlimab.

À propos d’iTeos Therapeutics, Inc.

iTeos Therapeutics est une société biopharmaceutique au stade clinique, pionnière dans la découverte et le développement d’une nouvelle génération de traitements immuno-oncologiques pour les patients. iTeos Therapeutics s’appuie sur sa connaissance approfondie de l’immunologie tumorale et des voies immunosuppressives pour concevoir de nouveaux produits candidats susceptibles de restaurer la réponse immunitaire contre le cancer. Son portefeuille innovant de produits en développement comprend trois programmes en phase clinique ciblant de nouvelles voies immunosuppressives validées, conçues avec des propriétés pharmacologiques optimisées pour l’amélioration des résultats cliniques. La Société iTeos Therapeutics est domiciliée à Watertown, dans l’État du Massachusetts, et exploite un centre de recherche à Gosselies, en Belgique.

À propos du belrestotug (EOS-448/GSK4428859A)

Le belrestotug est un anticorps monoclonal actif (AcM) de récepteur Fc dérivé de l’immunoglobuline humaine G1, ou IgG1, qui cible l’immunoglobuline des lymphocytes T et les domaines de motifs inhibiteurs basés sur la tyrosine des immunorécepteurs (TIGIT), un important récepteur inhibiteur qui contribue à la suppression des réponses immunitaires innées et adaptatives contre le cancer. En tant qu’AcM anti-TIGIT puissant et optimisé à affinité élevée, le belrestotug est conçu pour améliorer la réponse antitumorale grâce à un mécanisme de modulation immunitaire complexe en interagissant avec TIGIT et FcγR, un régulateur clé des réponses immunitaires qui induit la libération de cytokines et une cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps (ou ADCC pour Antibody dependent cellular cytotoxicity). Le candidat thérapeutique progresse dans de multiples indications en collaboration avec GSK.

À propos de l’EOS-984

L’EOS-984 est la supposée première petite molécule de sa catégorie à cibler le transporteur équilibrant de nucléosides de type 1 (ou ENT1, de l’anglais Equilibrative Nucleoside Transporter 1). Elle est conçue pour inhiber l’activité immunosuppressive de l’adénosine et restaurer la prolifération des cellules immunitaires. Le candidat thérapeutique a le potentiel de complètement inverser les puissantes propriétés immunosuppressives de l’adénosine sur les lymphocytes T et B. Il est en Phase I de développement.

À propos de l’EOS-215

L’EOS-215 est un anticorps monoclonal supposé meilleur de sa catégorie qui bloque la liaison du ligand au récepteur déclencheur exprimé sur les cellules myéloïdes 2 (TREM2), désactivant ainsi la croissance de plusieurs tumeurs et les activités favorisant la survie des macrophages qui résident dans la tumeur, et « reprogrammant » efficacement les macrophages pour permettre l’activation des lymphocytes T. Le candidat thérapeutique a démontré une activité dans des modèles in vitro et in vivo hautement résistants sur le plan immunitaire. Les études sont il fait actuellement l’objet pourraient déboucher sur une demande de nouveau médicament expérimental.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les déclarations ne relevant pas uniquement de faits historiques sont considérées comme des déclarations prospectives. Des termes tels que « croit », « anticipe », « prévoit », « s’attend à », « fera », « pourrait », « a l’intention de », « prépare », « envisage », « potentiel », « possible », et des expressions de même sens caractérisent les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent des déclarations relatives aux avantages potentiels de nos produits candidats ; au fait qu’iTeos soit bien positionnée pour devenir une société leader dans le domaine de l’oncologie en faisant progresser des thérapies susceptibles d’être les premières ou les meilleures de leur catégorie, et qui ciblent les mécanismes de résistance au sein du microenvironnement tumoral ; nos projets et les étapes attendues, y compris l’obtention des données de haut niveau provisoires issues de GALAXIES Lung-201 au 2ᵉ trimestre 2025 intégrant des données relatives à l’innocuité, au TRO et à l’ADNtc recueillies auprès de plus de 240 patients, avec des données relatives au TRO avec le pembrolizumab en monothérapie recueillies auprès de 30 patients et des données relatives à la SSP recueillies auprès de 124 patients traités initialement ; nos prévisions de soumettre les données issues de GALAXIES Lung-201 en vue de leur présentation lors d’un congrès scientifique au 2ᵉ semestre 2025, avec des données issues de GALAXIES H&N-202 au 2ᵉ trimestre 2025 intégrant des données relatives à l’innocuité et au TRO recueillies auprès de plus de 150 patients au total ; nos prévisions de soumettre les données issues de GALAXIES H&N-202 pour les présenter lors d’un congrès scientifique au 2ᵉ semestre 2025, les données de haut niveau issues de la première partie de l’étude TIG-006 recueillies auprès des cohortes 2C et 2D au 2ᵉ semestre 2025 intégrant des données relatives à l’innocuité, au TRO et à la SSP recueillies auprès de 40 patients au total, l’obtention de données de haut niveau sur l’EOS-984 au 2ᵉ semestre 2025 ; nos prévisions de soumettre une demande de nouveau médicament expérimental pour l’EOS-215 au 1ᵉ trimestre 2025 ; et nos prévisions selon lesquelles 2025 sera une année charnière, qui impliquera de nombreuses extractions de données et des progrès continus sur l’ensemble de notre portefeuille en oncologie.

Ces déclarations prospectives induisent des risques et des incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle d’iTeos. En raison de ces risques et incertitudes, les résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux énoncés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Les facteurs de risque connus sont notamment les suivants : les avantages et opportunités attendus à l’issue de l’accord entre iTeos et GSK pouvant ne pas se matérialiser ou pouvant prendre plus de temps à se réaliser pour diverses raisons, y compris l’impossibilité pour les parties de remplir leurs engagements et obligations en vertu dudit accord ; les enjeux et incertitudes propres à la recherche, au développement et à la fabrication de produits biologiques ; le succès des essais précliniques et des essais cliniques précoces ne garantissant pas que les essais cliniques ultérieurs soient fructueux, et les premiers résultats d’un essai clinique ne correspondant pas nécessairement aux résultats finaux ; les données provisoires et préliminaires susceptibles de changer à mesure que davantage de données sur les patients deviennent disponibles et sont soumises à des procédures d’audit et de vérification ; des données sur nos produits candidats insuffisantes pour obtenir l’approbation réglementaire de passer à des essais de phase ultérieure ou de commercialiser nos produits ; l’hypothèse qu’iTeos puisse engager des frais imprévus ou dépenser des liquidités plus rapidement ou plus lentement que prévu en raison des enjeux et incertitudes propres à la recherche, au développement et à la fabrication de produits biologiques ; l’hypothèse qu’iTeos puisse ne pas être en mesure d’exécuter ses plans d’affaires, y compris de respecter les étapes et les délais réglementaires prévus ou planifiés, les plans de recherche et de développement clinique, et de commercialiser ses produits candidats, pour diverses raisons, dont certaines peuvent échapper à son contrôle, y compris les limites éventuelles des ressources financières et autres de la Société, les limites de fabrication qui peuvent ne pas être anticipées ou résolues en temps voulu ; des développements négatifs dans le domaine de l’immuno-oncologie, tels que des événements indésirables ou des résultats décevants, y compris en lien avec des traitements concurrents ; et les décisions réglementaires, judiciaires ou d’agence telles que celles du Bureau américain des brevets (United States Patent and Trademark Office) concernant les brevets qui couvrent nos produits candidats ; et les risques identifiés à la rubrique « Facteurs de risque » du rapport trimestriel d’iTeos sous formulaire 10-Q pour la période arrêtée au 30 septembre 2024, et déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) ainsi que nos autres documents déposés auprès de la SEC, que nous vous invitons à consulter. Les déclarations relatives à la trésorerie de la Société ne portent pas mention d’hypothèse visant son accès aux marchés financiers, ni n’envisagent la date à laquelle elle pourrait y atteindre.

Tous les risques susmentionnés pourraient sensiblement et défavorablement affecter les activités d’iTeos, ses résultats opérationnels et le cours de négociation de ses actions ordinaires. Nous conseillons aux investisseurs de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse. iTeos décline toute obligation de mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige.

