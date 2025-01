Los sobrevivientes de los incendios en Los Ángeles pueden solicitar ayuda federal hoy; se lanza nuevo sitio web para ayudar a los californianos

Obtenga ayuda hoy Los californianos pueden visitar CA.gov/LAfires, un centro de información para recursos del gobierno estatal, local y federal. Las personas y los propietarios de negocios que sufrieron pérdidas por incendios forestales en el condado de Los Ángeles pueden solicitar asistencia de desastre: En línea en DisasterAssistance.gov/es

Llamando al 800-621-3362

Usando de la aplicación para teléfonos inteligentes de FEMA

La asistencia está disponible en más de 40 idiomas

Si utiliza un servicio de retransmisión, como el servicio de retransmisión de video (VRS por sus siglas en inglés), servicio telefónico subtitulado u otros, compártelo con FEMA En los próximos días, se activarán centros de recuperación de desastres en coordinación con la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador (Cal OES por sus siglas en inglés) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) para apoyar a los sobrevivientes y las empresas que han sufrido pérdidas o daños relacionados con el desastre. Cada centro es único y son coordinados con el apoyo de agencias locales, estatales, federales y sin fines de lucro. La respuesta total del estado California ha desplegado a más de 12,000 personal, incluyendo bomberos, miembros de la Guardia Nacional de California, oficiales de patrullas y equipos de transporte, para responder agresivamente a los incendios. Además, estos esfuerzos de respuesta incluyen más de 1,660 elementos para extinguir los incendios, incluyendo 1,150+ camiones de bomberos, 60+ aviones, 120+ excavadoras y 100+ camiones cisterna para apagar los incendios. El martes, el Gobernador Newsom proclamó un estado de emergencia y posteriormente emitió una orden ejecutiva para apoyar a las comunidades afectadas por los actuales incendios. El miércoles, el Presidente Biden aprobó rápidamente la solicitud del Gobernador Newsom de una Declaración Presidencial de Desastre Mayor para apoyar los esfuerzos continuos de respuesta. El estado también recibió asistencia federal continua para combatir los incendios Hurst, Eaton y Palisades.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.