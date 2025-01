I rivelatori Focus HD e il sistema radiografico mobile DRX-Rise di Carestream ricevono l'approvazione del marchio CE per l'Unione europea

ROCHESTER, N.Y., Jan. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Carestream Health ha annunciato oggi di aver ricevuto l'approvazione del marchio CE per l'Unione europea per i suoi rivelatori Focus HD e per il sistema radiografico mobile DRX-Rise.

“Si tratta di un passo importante per Carestream” ha dichiarato Jane Moverley, International Sales Director, Digital Radiology. “Siamo entusiasti di poter portare il nostro sistema radiografico mobile DRX-Rise, potente e conveniente, in un mercato così importante e siamo ancora più entusiasti di vedere come possiamo aiutare i nostri clienti a crescere in base alle loro esigenze”.

Il sistema radiografico mobile DRX-Rise è un'unità completamente integrata e ricca di funzioni in grado di offrire prestazioni migliori, produttività avanzata e una qualità d'immagine impeccabile, oltre a un accesso conveniente all'imaging digitale. Che si tratti di utenti alle prime armi o che desiderano ampliare il proprio parco di macchine DR, il DRX-Rise contribuisce a colmare il divario e a rendere i vantaggi DR più accessibili a tutti.

I rivelatori Focus HD di Carestream offrono un migliore dettaglio dell'immagine grazie a un passo dei pixel più piccolo, pari a 100 micron, un grado di protezione IP 56 per una migliore protezione contro l'ingresso di polvere e fluidi, e un design robusto per proteggere da cadute e urti. Sono inoltre compatibili con le opzioni software ImageView e Image Suite.

“Ci rendiamo conto che i nostri clienti devono affrontare delle sfide” ha aggiunto Ozan Kuyucuoglu, Director of International Sales, Consumables. “I nostri rivelatori Focus HD possono contribuire a offrire un'esperienza di maggiore impatto sia oggi sia in futuro”.

Informazioni su Carestream Health

Carestream è un fornitore mondiale di sistemi di imaging medicale, sistemi di imaging a raggi X per test non distruttivi e servizi di rivestimento di precisione a contratto per un'ampia gamma di applicazioni industriali, mediche, elettroniche e di altro tipo, il tutto supportato da una rete di assistenza globale. Per ulteriori informazioni sull'ampio portafoglio di prodotti, soluzioni e servizi dell'azienda, contattate il vostro rappresentante Carestream, chiamate il numero 1-888-777-2072 o visitate il sito www.carestream.com.

CARESTREAM è un marchio di Carestream Health.

Contatti:

Melody Warner

melody.warner@carestream.com

5857898735

Le foto a corredo di questo comunicato stampa sono disponibili all'indirizzo

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b6c0b32f-d588-4bee-b09d-e1f3f4e4a1e4

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d1382092-422b-457b-af8a-46f920fee607

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.