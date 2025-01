Les détecteurs Focus HD et le système de radiologie mobile DRX-Rise de Carestream reçoivent l’autorisation de marquage CE par l’Union européenne

ROCHESTER, New York, 10 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Carestream Health a annoncé ce jour avoir reçu l’autorisation de marquage CE de l’Union européenne pour ses détecteurs Focus HD et son système de radiologie mobile DRX-Rise.

« Cette étape est décisive pour Carestream », a déclaré Jane Moverley, directrice des ventes internationales au sein de la division radiologie numérique. « Nous sommes ravis de proposer notre système de radiologie mobile DRX-Rise, puissant et abordable, sur un marché aussi essentiel, et nous sommes encore plus impatients de contribuer à la croissance de nos clients en fonction de l’évolution de leurs besoins. »

Le système de radiologie mobile DRX-Rise est un dispositif entièrement intégré et doté de nombreuses fonctionnalités, qui permet d’améliorer les performances, la productivité et la qualité d’image, tout en offrant un accès abordable à l’imagerie numérique. Qu’il s’agisse d’une première utilisation ou d’une extension des équipements de radiologie numérique, le système DRX-Rise contribue à combler le fossé et à rendre les avantages de la radiologie numérique plus accessibles à tous.

Les détecteurs Focus HD de Carestream offrent une image plus détaillée grâce à une densité par pixel inférieure à 100 microns, un indice IP 56 pour une meilleure protection contre la poussière et les infiltrations de liquides, et une conception robuste qui les protège contre les chutes et les chocs. Ils sont également compatibles avec les logiciels ImageView et Image Suite.

« Nous sommes pleinement conscients du fait que nos clients sont confrontés à des défis », a ajouté Ozan Kuyucuoglu, directeur des ventes internationales au sein de la division consommables. « Nos détecteurs Focus HD peuvent contribuer à un allègement de la charge de travail et ainsi proposer une expérience plus percutante, pour aujourd’hui comme pour demain. »

À propos de Carestream Health

Carestream est un fournisseur mondial de systèmes d’imagerie médicale, de systèmes d’imagerie radiologique destinés aux contrôles non destructifs et de services de revêtement de précision pour un large éventail d’applications industrielles, médicales, électroniques et autres, le tout soutenu par un réseau mondial de services et d’assistance. Pour obtenir davantage d’informations sur le vaste portefeuille de produits, de solutions et de services de l’entreprise, veuillez contacter votre représentant Carestream, appeler le 1-888-777-2072 ou consulter le site www.carestream.com.

