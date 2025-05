Author Anthony B. Gifford Announces New Book Exploring the Divide Between Jesus and Modern Christianity

LONDON, ONTARIO, CANADA, May 9, 2025 / EINPresswire.com / -- In his upcoming book, "And Jesus Wept: How Christianity Abandoned Jesus of Nazareth", author and theologian Anthony B. Gifford offers a compelling exploration of how Christianity diverged from the original teachings and example of Jesus of Nazareth. It is set to challenge readers, spark dialogue, and encourage a reexamination of faith and history.๐€ ๐‡๐ข๐ฌ๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐š๐ง๐ ๐“๐ก๐ž๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐„๐ฑ๐ฉ๐จ๐ฌ๐žAnthony B. Gifford really digs deep into the very heart and historical transformation of the teachings of Jesus. The highly anticipated book reveals how the same core message of love, sharing, and community of Jesus was changed by the Roman Empire in the 4th century into institutional Christianity.โ€œ๐‘‡โ„Ž๐‘’ ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–๐‘”๐‘–๐‘›๐‘Ž๐‘™ ๐‘š๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘Ž๐‘”๐‘’ ๐‘œ๐‘“ ๐ฝ๐‘’๐‘ ๐‘ข๐‘ ๐‘œ๐‘“ ๐‘๐‘Ž๐‘ง๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’๐‘กโ„Ž โ„Ž๐‘Ž๐‘ ๐‘–๐‘›๐‘‘๐‘’๐‘’๐‘‘ ๐‘๐‘’๐‘’๐‘› ๐‘œ๐‘ฃ๐‘’๐‘Ÿ๐‘š๐‘Ž๐‘ ๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘’๐‘‘ ๐‘๐‘ฆ ๐‘๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘ข๐‘Ÿ๐‘–๐‘’๐‘ ๐‘œ๐‘“ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘‘๐‘–๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘› ๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘Ž๐‘‘๐‘Ž๐‘๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘›,โ€ ๐‘ ๐‘Ž๐‘ฆ๐‘ ๐บ๐‘–๐‘“๐‘“๐‘œ๐‘Ÿ๐‘‘. โ€œ๐‘‡โ„Ž๐‘–๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘œ๐‘˜ ๐‘ ๐‘’๐‘’๐‘˜๐‘ ๐‘ก๐‘œ ๐‘ข๐‘›๐‘๐‘œ๐‘ฃ๐‘’๐‘Ÿ ๐‘กโ„Ž๐‘œ๐‘ ๐‘’ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘ข๐‘กโ„Ž๐‘ ๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘–๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘ฆ ๐‘œ๐‘“๐‘“๐‘’๐‘Ÿ๐‘ ๐‘Ž ๐‘๐‘Ž๐‘กโ„Ž ๐‘๐‘Ž๐‘๐‘˜ ๐‘ก๐‘œ ๐‘กโ„Ž๐‘’ ๐‘Ž๐‘ข๐‘กโ„Ž๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘–๐‘ ๐‘Š๐‘Ž๐‘ฆ ๐‘œ๐‘“ ๐ฝ๐‘’๐‘ ๐‘ข๐‘ .โ€๐“๐ก๐ž ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ฉ๐ข๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž๐ก๐ข๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐๐จ๐จ๐คThe idea for "๐€๐ง๐ ๐‰๐ž๐ฌ๐ฎ๐ฌ ๐–๐ž๐ฉ๐ญ" was born the day after the U.S. presidential election this year. Gifford grappled with the issue of how self-styled Christians can support leaders whose actions and values are in flat contradiction to those of Jesus. It was this disjunction that drove him to write this soon-to-be-released book on the disparity between institutional Christianity and the values of love, compassion, and justice, which Jesus epitomized.๐Š๐ž๐ฒ ๐„๐ฅ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐๐จ๐จ๐ค ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž:๐€๐ง ๐‡๐ข๐ฌ๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐‚๐จ๐ง๐ญ๐ž๐ฑ๐ญ๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐ณ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐‰๐ž๐ฌ๐ฎ๐ฌโ€™ ๐‹๐ข๐Ÿ๐ž ๐š๐ง๐ ๐“๐ž๐š๐œ๐ก๐ข๐ง๐ ๐ฌ: Gifford provides a clear picture of the various aspects of the cultural, social, and political life within which Jesus lived and his teachings.๐ˆ๐ง-๐ƒ๐ž๐ฉ๐ญ๐ก ๐”๐ง๐๐ž๐ซ๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐๐ข๐ง๐ ๐จ๐Ÿ ๐ƒ๐ž๐ฏ๐ž๐ฅ๐จ๐ฉ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ข๐ง ๐„๐š๐ซ๐ฅ๐ฒ ๐‚๐ก๐ซ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐š๐ง๐ข๐ญ๐ฒ: It shows how the Jesus Movement became co-opted and transformed in power and hierarchy from love and community by the Roman Empire.๐€ ๐‚๐š๐ฅ๐ฅ ๐ญ๐จ ๐€๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง: Gifford's work is a fervent appeal that summons the reader to take on the Way of Jesus as the road through which one is healed and transformed.๐–๐ก๐จ ๐’๐ก๐จ๐ฎ๐ฅ๐ ๐‘๐ž๐š๐ ๐“๐ก๐ข๐ฌ ๐๐จ๐จ๐ค?โ€œ๐‘จ๐’๐’ ๐‘ฑ๐’†๐’”๐’–๐’” ๐‘พ๐’†๐’‘๐’•โ€ is expected to engage any person who has undergone negative disillusionment from organized religion, while still being drawn into the true spiritual truths lying behind faith. It speaks to:โ€ข Spiritual Seekersโ€ข Former Churchgoersโ€ข History Enthusiastsโ€ข Activists and Change makers๐€๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐ญ๐ก๐ž ๐€๐ฎ๐ญ๐ก๐จ๐ซAnthony Gifford has traveled an exceptionally unconventional road: growing up in a small town in Western Washington, questioning the conventional teachings of Christianity, and carving out an unusual career path that spans cattle ranching, teaching in a two-room schoolhouse, becoming an elder in the United Church of Canada, and serving for over twenty years as an ordained minister. Gifford turned to writing as a way to document his journey, challenge the status quo, and share his deeply thought-provoking experiences and insights.Gifford has authored several books, including Simeonโ€™s Gospel and The Unspoken Cause of Auschwitz, each of which encourages readers to seek truth and embrace challenging perspectives.Anthony and his wife, Judy, live in a shared home with four others.๐๐ซ๐š๐ข๐ฌ๐ž ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐†๐ข๐Ÿ๐Ÿ๐จ๐ซ๐โ€™๐ฌ ๐–๐จ๐ซ๐คEven though And Jesus Wept is yet to be released, former books by Gifford have been highly praised for being deep, honest, and courageous. It is the nexus between historical scholarship and contemporary relevance that makes such works special.๐‰๐จ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐‚๐จ๐ง๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ๐š๐ญ๐ข๐จ๐งGifford already expects this book to spark conversations and motivate readers to take action. Readers are welcome to respond with their ideas and share the unique journeys that inspire them.๐€๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐ญ๐ก๐ž ๐€๐ฎ๐ญ๐ก๐จ๐ซโ€™๐ฌ ๐Œ๐ข๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐งโ€œ๐ผ ๐‘‘๐‘œ๐‘›โ€™๐‘ก ๐‘ค๐‘Ž๐‘›๐‘ก ๐‘ก๐‘œ ๐‘‘๐‘–๐‘’ ๐‘˜๐‘›๐‘œ๐‘ค๐‘–๐‘›๐‘” ๐‘กโ„Ž๐‘Ž๐‘ก ๐ผ ๐‘‘๐‘–๐‘‘๐‘›โ€™๐‘ก ๐‘‘๐‘œ ๐‘คโ„Ž๐‘Ž๐‘ก ๐ผ ๐‘˜๐‘›๐‘’๐‘ค ๐‘ค๐‘Ž๐‘ ๐‘š๐‘œ๐‘ ๐‘ก ๐‘–๐‘š๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก๐‘Ž๐‘›๐‘ก,โ€ says Gifford. Through his upcoming book, "๐€๐ง๐ ๐‰๐ž๐ฌ๐ฎ๐ฌ ๐–๐ž๐ฉ๐ญ: ๐‡๐จ๐ฐ ๐‚๐ก๐ซ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐š๐ง๐ข๐ญ๐ฒ ๐€๐›๐š๐ง๐๐จ๐ง๐ž๐ ๐‰๐ž๐ฌ๐ฎ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐๐š๐ณ๐š๐ซ๐ž๐ญ๐ก", Anthony B. Gifford expects to bring truth, provoke thought, and inspire change.Watch out for any announcements regarding the book's release date and how to pre-order a copy. ๐‚๐จ๐ฆ๐ข๐ง๐ ๐’๐จ๐จ๐ง!

