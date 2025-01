Wisson Robotics 通用軟機械人的多種應用在 CES 2025 上大放異彩

拉斯維加斯, Jan. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wisson Robotics 的展位在 CES 2025 成為焦點,現場演示了基於 Pliabot® 技術構建的尖端軟機械人和應用程式。 這些示範和機械人以 Pliabot® 的肌肉、關節和手臂為特色,展示核心技術能力和獨特優勢,引起與會者極大關注。

這些創新利用了該公司專有的 Pliabot® 技術,「模擬人類肌肉,超越人類能力」。 該技術透過柔軟的仿生肌肉和神經智能,複製了人類肌肉特徵,提供五個核心優勢,解決了機械人大規模應用的兩大挑戰:適應能力和成本。

高負載重量比:實現 2000:1 的負載重量比,表現超越剛性連接系統和其他傳統解決方案。

高環境抵抗力:採用耐用的材質及加壓密封室,防水、防塵、耐腐蝕,能承受極端天氣及電磁輻射。

卓越的工作適應能力:靈活的結構實現精確的姿勢控制和接觸過程中的自適應調整,保持操作穩定。

增強互動安全:Pliabot 的肌肉和關節可以被動變形,並配搭柔軟材質吸收衝擊力,確保安全互動。

成本優勢:採用聚合物基軟材料和 3D 列印技術,無需昂貴感測器,大幅減少生產投資。



Wisson Robotics 開發了一系列由 Pliabot 驅動的產品,適合各種用途,特別是用於空中精密操作和電動車自動充電。 例如,獵戶座 AP3-P3 Pliabot® 空中柔韌系留清洗系統採用 Pliabot 萬向架實現自適應平衡和軟碰撞緩衝,確保無與倫比的操作安全。 絕對是高空清潔場景的理想選擇。

獵戶座 AP30-N1 Pliabot® 空中機械手透過其輕型 Pliabot 機械臂增強了傳統無人機的功能,可以執行抓取、放置和採樣等精確的空中工作。 這項創新大幅降低在具有挑戰性的環境中執行複雜任務的風險和難度。

此外,Pliabot® 自動充電機械人具有革命性的成本和效能優勢,非常適合大規模商業部署。 為智能駕駛體驗和電動車產業的快速發展提供強大助力。

這些突破創新彰顯 Wisson Robotics 的願景,透過尖端軟機械人技術為工業和日常生活賦能,提供更安全、更聰明、更有效率的解決方案。

來源:Wisson International Limited

本公告隨附的照片可在以下網址獲取 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a751c26b-dbd3-4783-bd09-3e3fdcdc8ab1

聯絡人:Zoey Lee 電郵:liziyi@wissonrobotics.com 電話:+86 17322584646

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.