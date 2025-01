Wisson Robotics 通用软体机器人多功能应用在 CES 2025 上大放异彩

拉斯维加斯, Jan. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wisson Robotics 在 CES 2025 上的展位成为了焦点,现场演示了基于 Pliabot® 技术的尖端软体机器人和应用。这些演示和机器人配备 Pliabot® 肌肉、关节和手臂,展示了核心技术能力和独特优势,引起了观展者的极大关注。

这些创新使用了该公司专有的 Pliabot® 技术,该技术“模拟人类肌肉,超越人类能力”。凭借柔软的仿生肌肉和神经元智能,这项技术复制了人类肌肉的特征,提供五项核心优势,解决了大规模采用机器人的两大挑战:适应性和成本。

高载重比:达到 2000:1 的载重比,优于刚性关节系统和其他传统解决方案。

高环境耐受性:采用耐用材料和加压密封室,防水、防尘、耐腐蚀,能够承受极端天气和电磁辐射。

卓越的任务适应性:灵活的结构可在接触过程中实现精确的姿势控制和自适应调整,保持运行稳定性。

加强互动安全性:Pliabot 肌肉和关节可以被动变形,搭配柔性材料吸收冲击力,确保安全互动。

成本优势:采用基于聚合物的软材料和 3D 打印技术,无需昂贵的传感器,大大减少了生产投资。



Wisson Robotics 开发了一系列由 Pliabot 驱动的产品,专为各种应用场景量身定制,特别是空中精确操作和自动电动汽车充电。例如,Orion AP3-P3 Pliabot® 空中系绳清洗系统使用 Pliabot 万向节实现自适应平衡和软碰撞缓冲,确保无与伦比的操作安全, 适合用于高空清洁。

Orion AP30-N1 Pliabot® 空中机械手凭借其轻巧的 Pliabot 机械臂增强了传统无人机的能力,能够精确执行抓取、放置和采样等空中任务。这一创新显著降低了在艰难环境中执行复杂任务的风险和难度。

此外, Pliabot® 自动充电机器人具有变革性的性价比优势,使其成为大规模商业部署的理想选择。 它为智能驾驶体验和电动汽车行业的快速发展提供了强大的推动力。

这些突破性的创新突显了 Wisson Robotics 的愿景,即通过尖端软体机器人技术赋予工业和日常生活以力量,提供更安全、更智能、更高效的解决方案。

消息来源:Wisson International Limited

此公告随附的照片可在以下网址查看: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a751c26b-dbd3-4783-bd09-3e3fdcdc8ab1

联系人: Zoey Lee 电子邮件: liziyi@wissonrobotics.com 电话: +86 17322584646

