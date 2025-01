Aplikasi Serbaguna Wisson Robotics bagi Robotik Lembut untuk Tujuan Umum Bersinar di CES 2025

LAS VEGAS, Jan. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Reruai Wisson Robotics di CES 2025 menjadi tumpuan utama dengan demo langsung robotik lembut dan aplikasi termaju yang dibina atas teknologi Pliabot®. Menampilkan otot, sendi dan lengan Pliabot®, demo dan robot ini mempamerkan keupayaan teknikal teras dan kelebihan unik yang menarik perhatian yang ketara daripada peserta.

Inovasi ini memanfaatkan teknologi Pliabot® proprietari syarikat, yang "Mencontohi Otot Manusia, Melangkaui Keupayaan Manusia". Dengan otot bionik lembut dan kecerdasan neuron, teknologi ini mereplikasi ciri otot manusia untuk menawarkan lima kelebihan teras, menangani dua cabaran utama kepada penggunaan robotik berskala besar: kebolehsuaian dan kos.

Nisbah Beban-ke-Berat yang Tinggi: Mencapai nisbah beban-kepada-berat 2000:1, mengatasi sistem sambungan tegar dan penyelesaian konvensional yang lain.

Rintangan terhadap Alam Sekitar yang Tinggi: Mempunyai bahan tahan lama dan ruang tertutup bertekanan kalis air, kalis habuk, kalis kakisan dan mampu menahan cuaca melampau serta sinaran elektromagnet.

Kebolehsuaian Tugas yang Unggul: Struktur fleksibel membolehkan kawalan postur yang tepat dan pelarasan adaptif semasa sentuhan, mengekalkan kestabilan operasi.

Keselamatan Interaksi yang Dipertingkatkan: Otot dan sendi Pliabot membenarkan ubah bentuk pasif yang dipasangkan dengan bahan lembut untuk penyerapan hentaman, memastikan interaksi yang selamat.

Kelebihan Kos: Menggunakan bahan lembut berasaskan polimer dan teknik pencetakan 3D, menghapuskan keperluan untuk sensor mahal dan mengurangkan pelaburan pengeluaran dengan ketara.



Wisson Robotics telah membangunkan rangkaian produk berkuasa Pliabot yang disesuaikan untuk pelbagai aplikasi terutamanya untuk operasi ketepatan udara dan pengecasan EV automatik. Sebagai contoh, Orion AP3-P3 Pliabot® Aerial Tethered Cleaning System menggunakan gimbal Pliabot untuk mencapai keseimbangan adaptif dan penampan pelanggaran lembut, memastikan keselamatan operasi yang tiada tandingannya. Ia sangat sesuai untuk senario pembersihan di altitud tinggi.

Orion AP30-N1 Pliabot® Aerial Manipulator mempertingkatkan keupayaan dron tradisional dengan lengan robot Pliabot yang ringan, membolehkan tugas udara yang tepat seperti menggenggam, meletakkan dan pensampelan. Inovasi ini mengurangkan risiko dan kesukaran tugas yang kompleks dengan ketara dalam persekitaran yang mencabar.

Selain itu, Pliabot® Automatic Charging Robot menawarkan kelebihan kos dan prestasi revolusioner, menjadikannya ideal untuk penggunaan komersial berskala besar. Ia memberikan rangsangan hebat kepada pengalaman pemanduan pintar dan perkembangan pesat industri kenderaan elektrik.

Inovasi termaju ini menyerlahkan wawasan Wisson Robotics untuk memperkasakan industri serta kehidupan seharian melalui robotik lembut yang canggih, sekaligus menawarkan penyelesaian yang lebih selamat, lebih pintar dan lebih cekap.

Sumber: Wisson International Limited

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a751c26b-dbd3-4783-bd09-3e3fdcdc8ab1

Hubungi: Zoey Lee E-mel: liziyi@wissonrobotics.com Telefon: +86 17322584646

