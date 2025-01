CES 2025 무대에서 주목받는 Wisson Robotics의 범용 소프트 로봇이 지닌 다양한 응용 분야

라스베이거스, Jan. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CES 2025에 참석한 Wisson Robotics의 부스가 Pliabot® 기술에 기반한 최첨단 소프트 로봇 및 애플리케이션의 라이브 데모 행사로 이목을 끌었다. Pliabot® 근육, 관절, 팔을 소개한 이 데모와 로봇이 핵심 기술 역량과 특유의 강점을 선보이며 방문객들의 커다란 관심을 모았다.

이 같은 혁신은 “Emulate Human Muscles, Transcend Human Capabilities" (인간의 근육을 모방하되, 인간의 능력을 초월한다)는 회사의 독자적 Pliabot® 기술을 활용해 구현되었다. 해당 기술은 부드러운 생체공학 근육과 신경 지능을 통해 인간의 근육 특성을 모방함으로써 5가지 핵심 이점을 제공하여 대규모 로봇 도입의 두 가지 주요 과제인 적응성과 비용 문제를 해결하고 있다.

높은 하중 대 중량 비율: 2000:1의 하중 대 중량 비율을 달성함으로써 리지드 조인트 (rigid-joint)시스템 및 기타 기존 솔루션 대비 월등한 성능을 발휘한다.

고도의 환경 저항성: 방수, 방진, 부식에 강하고 극한의 날씨와 전자기파를 견딜 수 있는 내구성 있는 소재와 가압 밀폐형 챔버가 특징이다.

월등한 작업 적응성: 유연한 구조로 접촉 시 정밀한 자세 제어와 적응형 조정이 가능하기에 작업 안정성을 유지하게 된다.

향상된 상호 작용 안전성: Pliabot의 근육과 관절은 수동적인 변형을 허용하면서 충격 흡수를 감안한 부드러운 소재와 결합하여 안전한 상호작용을 보장하게 된다.

비용 상의 이점: 폴리머 기반의 유연한 소재와 3D 프린팅 기술을 채택함으로써 고가의 센서가 필요 없고 생산 투자 비용을 크게 절감할 수 있다.



Wisson Robotics는 특히 공중 정밀 작업과 자동 전기차 충전 등 다양한 애플리케이션에 적합한 다양한 Pliabot 기반 제품을 개발하는 데 성공했다. 가령 Orion AP3-P3 Pliabot® Aerial Tethered Cleaning System은 Pliabot 짐벌을 사용하여 적응형 밸런싱과 부드러운 충돌 완충 기능을 구현하여 탁월한 작동 안전성을 보장하고 있다. 높은 고도에서 이루어지는 클리닝 작업 시나리오에 이상적인 기술이다.

Orion AP30-N1 Pliabot® Aerial Manipulator는 경량의 Pliabot 로봇 팔을 이용해 기존 드론의 기능을 향상시켜 물건의 잡기, 배치, 샘플링과 같은 정밀한 공중 작업 수행을 가능케 해 준다. 이러한 혁신을 통해 까다로운 환경에서 복잡한 작업의 위험과 난이도가 상당 수준 줄어드는 이점을 갖게 된다.

Pliabot® Automatic Charging Robot은 혁신적인 비용 절감 효과와 성능상의 이점을 제공하기에 대규모의 상업적 이용에 이상적이다. 이 기술은 스마트한 운전 경험과 전기 자동차 산업의 빠른 발전에 강력한 힘을 실어줄 것으로 기대된다.

이 같은 혁신 기술은 보다 안전하고 스마트하며 효율적인 솔루션을 제공하는 최첨단 소프트 로봇 공학을 통해 산업과 일상 생활을 보다 풍요롭게 만들겠다는 Wisson Robotics의 비전을 잘 보여준다.

출처: Wisson International Limited

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용이 가능합니다 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a751c26b-dbd3-4783-bd09-3e3fdcdc8ab1

연락처: Zoey Lee 이메일: liziyi@wissonrobotics.com 전화: +86 17322584646

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.