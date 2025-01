ウィッソン・ロボティクス (Wisson Robotics) の汎用ソフトロボティクスの多用途な応用がCES 2025で注目を集める

ラスベガス発, Jan. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ウィッソン・ロボティクスのブースは、CES 2025において、Pliabot®技術を基盤とした最先端のソフトロボティクスとその応用のライブデモを通じて注目の的となった。 Pliabot®技術による筋肉、関節、アームを備えたこれらのデモとロボットは、コアとなる技術的能力と独自のメリットを披露し、来場者から大きな注目を集めた。

これらの革新は、同社の独自技術であるPliabot®を活用しており、「人間の筋肉を模倣し、人間の能力を超越する (Emulate Human Muscles, Transcend Human Capabilities)」特性を持つ。 柔軟な生体模倣筋肉とニューロニックインテリジェンスを備えたこの技術は、人間の筋肉の特性を再現し、適応性とコストという大規模なロボット導入における2つの主要課題に対応する5つのコアメリットを提供する。

高負荷対重量比:2000:1の負荷対重量比を実現し、剛性関節システムや他の従来のソリューションを上回る性能を持つ。

高環境耐性:耐久性の高い材料と加圧密閉チャンバーを備え、防水、防塵、耐腐食性を持ち、過酷な天候や電磁放射にも耐えられる設計となっている。

優れたタスク適応性:柔軟な構造により、接触中の正確な姿勢制御と適応的な調整が可能で、動作の安定性を維持する。

強化された相互作用の安全性:Pliabot®筋肉と関節は受動的な変形を可能にし、衝撃吸収のための柔らかい素材と組み合わせることで、安全な相互作用を確保する。

コスト優位性:ポリマー系の柔軟な素材と3Dプリンティング技術を採用し、高価なセンサーを必要とせず、生産投資を大幅に削減する。



ウィッソン・ロボティクスは、空中精密作業や自動EV充電など、多様な用途に特化した幅広いPliabot®技術搭載製品を開発している。 例えば、「Orion AP3-P3 Pliabot®空中係留型清掃システム」では、Pliabot®ジンバルを用いて適応型のバランス調整と柔軟な衝突緩衝を実現し、比類のない運用安全性を提供している。 これは、高所清掃のシナリオに最適である。

「Orion AP30-N1 Pliabot®空中マニピュレーター」は、軽量なPliabotロボットアームを搭載することで、従来のドローンの能力を強化し、物の把握、配置、サンプリングといった精密な空中作業を可能にする。 この革新により、困難な環境での複雑な作業のリスクと難易度が大幅に低減される。

さらに、Pliabot®自動充電ロボットは、革新的なコストおよび性能の優位性を提供し、大規模な商業展開に最適な選択肢となっている。 このロボットは、スマートドライビング体験を大きく向上させるとともに、電気自動車業界の急速な発展を後押しする。

これらの画期的な革新は、最先端のソフトロボティクスを通じて産業や日常生活における安全性、スマート性、効率性を高めるというウィッソン・ロボティクスのビジョンを強調している。

出典:ウィッソンインターナショナルリミテッド

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a751c26b-dbd3-4783-bd09-3e3fdcdc8ab1

問い合わせ先:ゾーイ・リー (Zoey Lee) Eメール:liziyi@wissonrobotics.com 電話:+86 17322584646

