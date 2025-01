יישומי הרובוטיקה הרכה לשימושים כלליים של Wisson Robotics זוהרים ב-CES 2025

לאס וגאס, Jan. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

הדוכן של Wisson Robotics ב-CES 2025 הפך למוקד עם הדגמות חיות של רובוטיקה רכה חדשנית ויישומים הבנויים על טכנולוגיית Pliabot®. הדגמות והרובוטים הללו, שהציגו את השרירים, המפרקים והזרועות של Pliabot®, הפגינו יכולות ליבה טכניות ויתרונות ייחודיים, ומשכו תשומת לב משמעותית מצד המבקרים.

חידושים אלו ממנפים את טכנולוגיית ה- Pliabot® הקניינית של החברה, אשר "מחקה שרירים אנושיים, ומתעלה מעל יכולות אנושיות". עם שרירים ביונים רכים ואינטליגנציה עצבית, טכנולוגיה זו משכפלת את מאפייני השריר האנושי ומציעה חמישה יתרונות מרכזיים, תוך מענה לשני אתגרים עיקריים לאימוץ רובוטי בקנה מידה גדול: יכולת הסתגלות ועלות.

*יחס עומס למשקל גבוה: משיג יחס עומס-משקל של 2000:1, ועולה בביצועיו על מערכות מפרקים קשיחים ופתרונות קונבנציונליים אחרים.

*עמידות סביבתית גבוהה: כולל חומרים עמידים ותאים אטומים בלחץ שהם עמידים למים, עמידים בפני אבק, עמידים בפני קורוזיה ומסוגלים לעמוד בפני מזג אוויר קיצוני וקרינה אלקטרומגנטית.

*יכולת הסתגלות מעולה למשימות: מבנים גמישים מאפשרים בקרת יציבה מדויקת והתאמות אדפטיביות במהלך מגע, תוך שמירה על יציבות תפעולית.

*בטיחות אינטראקציה משופרת: השרירים והמפרקים של Pliabot מאפשרים עיוות פסיבי, בשילוב עם חומרים רכים לספיגת פגיעות, ומבטיחים אינטראקציה בטוחה.

*יתרון עלות: שימוש בחומרים רכים מבוססי פולימרים ובטכניקות הדפסה בתלת-ממד, מבטלת את הצורך בחיישנים יקרים ומפחיתה את ההשקעה בייצור באופן משמעותי.

Wisson Robotics פיתחה מגוון מוצרים המופעלים באמצעות Pliabot המותאמים ליישומים מגוונים במיוחד עבור פעולות אוויריות שדורשות דיוק ועבור טעינה אוטומטית של רכבים חשמליים. המערכת Orion AP3-P3 Pliabot® Aerial Tethered Cleaning System, לדוגמה, משתמשת בגימבל מבוסס Pliabot כדי להשיג איזון בר התאמה ויצירת חוצץ להתנגשות רכה, מה שמבטיח בטיחות תפעולית שאין שני לה. זהו כלי מיטבי עבור תרחישי ניקוי ברום גבוה.

Orion AP30-N1 Pliabot® Aerial Manipulator משפר את היכולות של רחפנים מסורתיים עם זרוע רובוטית קלת משקל המבוססת על Pliabot. זרוע זו מאפשרת ביצוע משימות אוויריות דורשות דיוק כמו אחיזה, הצבה ודגימה. חידוש זה מפחית באופן משמעותי את הסיכון והקושי של משימות מורכבות בסביבות מאתגרות.

בנוסף, Pliabot® Automatic Charging Robot מציע יתרונות עלות וביצוע מהפכניים, מה שהופך אותו לכלי מיטבי עבור פריסה מסחרית בקנה מידה גדול. הוא מספק דחיפה עוצמתית לחוויית הנהיגה החכמה ולהתפתחות המהירה של תעשיית הרכב החשמלי.

חידושים פורצי דרך אלה מדגישים את חזונה של Wisson Robotics להעצים תעשיות וחיי היומיום באמצעות רובוטיקה רכה חדשנית, המציעה פתרונות בטוחים, חכמים ויעילים יותר.

מקור: Wisson International Limited

תמונה הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a751c26b-dbd3-4783-bd09-3e3fdcdc8ab1

ליצירת קשר: Zoey Lee אימייל: liziyi@wissonrobotics.com טלפון: +8617322584646

