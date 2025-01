רובוטיקה רכה לשימושים כלליים מושכת את תשומת הלב ב-CES עם יישומים מגוונים

לאס וגאס, Jan. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

הרובוטיקה ממשיכה להיות אחת מגולות הכותרת ב-CES השנה. מעבר לרובוטים הנפוצים דמויי אדם לשירות ביתי, Wisson Robotics, חברת חדשנות סינית, הציגה את הטכנולוגיה והמוצרים העדכניים ביותר בעולם המבוססים על רובוטיקה רכה.

בדוכן Wisson Robotics, סדרה של רחפנים ותחנות טעינה לרכב חשמלי המצוידים ביכולות רובוטיקה רכה ערכו הדגמות חיות, ומשכו קהל רב של צופים. תרחישי היישום הרובוטיים החדשניים זכו לתשומת לב רבה ולשאילתות מצד המבקרים. לדברי הצוות, רובוטי הטעינה והרובוטים האוויריים האוטומטיים הללו פותחו על בסיס הטכנולוגיה הגמישה של Pliabot® שכבר משרתת לקוחות ביותר מ-100 מדינות, אזורים וערים, עם יישומים נרחבים בתעשיות מגוונות כגון ניקוי בגובה רב, טעינה חכמה, תחזוקת אנרגיה, חילוץ חירום ושמירה על איכות הסביבה.

לדוגמה, Orion AP3-P3 Pliabot® Aerial Tethered Cleaning System, המועצמת עם גימבל גמיש, יכולה להשיג איזון בהסתגלות עצמית, חציצה גמישה נגד התנגשות והתאמה מרובת זוויות, עם יכולות בטיחות מקיפות ללא תחרות ויכולות תפעול במרחקים קטנים מאוד. היא מתאימה לניקוי הקירות החיצוניים של מבנים, מגדלים ומבנים אחרים בגובה רב, תוך שהיא משפרת באופן משמעותי את היעילות לעומת פעולות ידניות מסורתיות תוך שמירה על בטיחות המפעילים.

AP30-N1 Aerial Pliabot® Manipulator System מצוידת בזרוע גמישה שיכולה להיפתח לטווח גדול ולהסתובב בצורה גמישה במספר זוויות. הזרוע קלת משקל, בעלת כושר העמסה גבוה והיא מבטיחה אינטראקציה בטוחה. היא מאפשרת אחיזה, מיקום ודגימה באוויר באופן מדויק, ומעניקה לרחפנים מסורתיים יכולות תפעול מדויקות ויכולת התאמה לסביבה כדי לעמוד בדרישות תפעול אווירי מגוונות, כולל בסיכון גבוה.

Monos CF1 Pliabot® Automatic Charging Robot, המבוסס על הדור החדש של טכנולוגיית השרירים הביוניים הגמישים, מדמה באופן מלא את התנועות הגמישות והמאפיינים האינטראקטיביים של זרועות אנושיות, ומאפשר אינטראקציה דמוית אדם בטוחה ומציע יתרונות עלות שמשמנות את התמונה. הוא מתאים לפריסה מסחרית בקנה מידה גדול, ומספק תנופה חדשה לשדרוג חוויות נהיגה חכמות ולפיתוח של תעשיית הרכבים המבוססים על שימוש באנרגיה חדשה.

