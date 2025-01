La robótica blanda de uso general y sus versátiles aplicaciones acapara la atención en CES

LAS VEGAS, Jan. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La robótica sigue siendo uno de los ámbitos más destacados en la edición CES de este año. Junto a otros robots de uso doméstico y humanoides comunes, Wisson Robotics, una compañía china dedicada a la innovación, presentó los últimos productos y tecnologías universales de robótica blanda del mundo.

Wisson Robotics llevó a cabo, en su estand, múltiples demostraciones en vivo de una serie de drones y estaciones de carga de vehículos eléctricos equipados con tecnologías de robótica blanda, atrayendo así la atención de un gran número de pasantes. Estas innovadoras formas robóticas y escenarios de aplicación han acaparado la atención de los visitantes, quienes han mostrado su interés y curiosidad al respecto. Según el personal de la empresa, estos robots aéreos y de carga automatizada, basados en la tecnología flexible Pliabot®, han sido adoptados por clientes de más de 100 países, regiones y ciudades, dada su amplia gama de aplicaciones en industrias como la limpieza a gran altura, la carga inteligente, el mantenimiento de energías, el rescate de emergencia o la protección del medio ambiente.

Por ejemplo, el sistema de limpieza aéreo anclado Orion AP3-P3 Pliabot®, impulsado por un cardán flexible, permite lograr un equilibrio autoadaptativo, una amortiguación de colisiones flexible y un ajuste de múltiples ángulos, lo cual no solo brinda una seguridad integral sin precedentes, sino que además permite llevar a cabo operaciones a una distancia mínima. Este sistema es apto para la limpieza de fachadas exteriores de edificios, torres y demás estructuras de gran altura, lo que mejora significativamente la eficiencia de las operaciones manuales tradicionales al tiempo que garantiza la seguridad de los operadores.

El sistema manipulador aéreo AP30-N1 Pliabot®, equipado de un brazo flexible y extensible de gran alcance y capaz de rotar en múltiples ángulos, es ligero, tiene una gran capacidad de carga y garantiza una interacción segura. Este sistema permite realizar, de manera precisa, operaciones de captura, colocación y muestreo aéreos, lo cual dota a los drones tradicionales tanto de unas capacidades operativas de gran precisión como de una óptima adaptabilidad ambiental para cumplir así con los requisitos de operaciones aéreas diversas y de alto riesgo.

El robot de carga automática Monos CF1 Pliabot®, basado en la nueva generación de tecnologías de músculos biónicos flexibles simula completamente la flexibilidad de movimiento y características interactivas de los brazos humanos, lo que garantiza una interacción segura y similar a la humana al tiempo que contribuye a minimizar los costes relacionados con las posibles interrupciones. Apto para una implementación comercial a gran escala, este robot proporciona un nuevo impulso en lo que respecta a la mejora de las experiencias de conducción inteligente y el desarrollo de la industria de vehículos de nueva energía.

Fuente: Wisson International Limited

La fotografía que acompaña a este comunicado está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9d7c89c9-7a7f-47fe-8c48-da18adbcdbf4

Contacto: Zoey Lee Correo electrónico: liziyi@wissonrobotics.com Número de teléfono: 17322584646

