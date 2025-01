Samsung TV Karaoke, propulsé par Stingray Karaoke, remporte le prestigieux prix d’innovation CES dans la catégorie Contenu et Divertissement

MONTRÉAL, 09 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, est heureux d'annoncer que Samsung TV Karaoke, propulsé par l'application Stingray Karaoke, a été récompensé par le prix d'innovation CES 2025 dans la catégorie Contenu et Divertissement. Cette distinction met en lumière l'intégration novatrice de l'application Stingray Karaoke avec les téléviseurs Samsung 2025, offrant une expérience de karaoké exceptionnelle directement dans les foyers des consommateurs.

La fonctionnalité Samsung TV Karaoke transforme le divertissement à domicile en introduisant le premier système de karaoké intelligent au monde. Grâce à cette innovation, il n'est plus nécessaire de recourir à des microphones ou des équipements sonores coûteux. Les utilisateurs peuvent chanter directement dans leurs appareils mobiles, et l'application, utilisant des algorithmes d'IA et une technologie de suppression vocale, convertit n'importe quelle chanson en piste instrumentale. La voix du chanteur se fond harmonieusement avec les effets sonores et la musique, diffusée par les haut-parleurs du téléviseur sans aucun retard perceptible. Pour une expérience encore plus immersive, des lumières intelligentes dynamiques peuvent être synchronisées avec les performances vocales, créant ainsi une ambiance idéale pour le karaoké.

Les amateurs de karaoké peuvent explorer une vaste bibliothèque de plus de 100 000 chansons sous licence. L’appli Stingray Karaoke propose une interface intuitive qui permet de chercher une pièce par titre, par artiste, par paroles ou par style, dans plus de 30 langues. Elle offre également plusieurs options de personnalisation, dont la possibilité de sauter, de reculer ou d’avancer une chanson, et d’activer ou de désactiver les arrière-plans vidéo et la piste de voix principale. Pour vivre une expérience de karaoké inégalée à la maison, les utilisateurs profitent de mises à jour hebdomadaires et de listes de lecture spécialement conçues pour diverses occasions, et peuvent mettre jusqu’à 100 titres en attente.

"Recevoir le prix d'innovation CES témoigne de notre engagement à repousser les limites de la technologie du divertissement", a affirmé Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. "Grâce à notre collaboration avec Samsung, nous avons pu créer une expérience de karaoké unique et accessible qui réunit les gens dans le confort de leur foyer."

Alors que Stingray continue d'innover et d'élargir ses offres, la reconnaissance par le prix d'innovation CES souligne l'engagement de l'entreprise à faire progresser la technologie du divertissement. En collaborant avec des leaders de l'industrie tels que Samsung, Stingray continue d’offrir des expériences de divertissement de qualité supérieure à des audiences du monde entier.

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 30 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.



Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Frédérique Gagnier Directrice, communications et partenariats Stingray fgagnier@stingray.com

