FPI Industriel Nexus annonce la vente de quatre immeubles industriels non essentiels et de deux immeubles de bureaux anciens

TORONTO, 09 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le FPI Industriel Nexus (« Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) a le plaisir d'annoncer la vente de quatre immeubles industriels secondaires situés en Saskatchewan et de deux immeubles de bureaux anciens situés au Québec et au Nouveau-Brunswick (les « immeubles »).

« La vente de ces immeubles d'entreposage de documents industriels non essentiels et de ces anciens immeubles de bureaux permet de concentrer davantage notre portefeuille sur des immeubles industriels de grande qualité, ce qui fait progresser notre stratégie en tant que FPI industriel pur axé sur le Canada. Les actifs industriels contribuent maintenant à 96 % de notre bénéfice d'exploitation net, et notre concentration industrielle augmentera au fur et à mesure que nous achèverons la vente de notre ancien portefeuille de commerces de détail au cours des prochains mois », a déclaré Kelly Hanczyk, chef de la direction du FPI Industriel Nexus.

Le FPI a l'intention d'utiliser le produit net pour rembourser la dette existante sur sa facilité de crédit.

Les détails des immeubles sont les suivants :

Adresse de l'immeuble Type d'immeuble SLB (pi2) à la participation de Nexus 320 Industrial Drive, Regina, SK Industriel 60 000 332 Industrial Drive, Regina, SK Industriel 85 260 1117-1135 Pettigrew Road, Regina, SK Industriel 39 922 1414 Fletcher Road, Saskatoon, SK Industriel 86 000 10500 Ryan Avenue, Dorval, QC Bureau 52 372 400 Main St., St. John, NB Bureau 159 989



À propos du FPI industriel Nexus

Le FPI Nexus est un fonds de placement immobilier axé sur la croissance et visant à accroître la valeur pour les porteurs de parts grâce à l'acquisition d'immeubles industriels situés sur des marchés primaires et secondaires au Canada, ainsi qu'à la propriété et à la gestion de son portefeuille de biens immobiliers. Le FPI est actuellement propriétaire d'un portefeuille de 105 immeubles comportant une superficie locative brute d'environ 12,5 millions de pieds carrés.

Pour tout complément d’information, veuillez communiquer avec:

Kelly C. Hanczyk, chef de la direction au 416 906-2379 ou

Mike Rawle, chef de la direction financière au 647 823-1381.

