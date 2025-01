La FCF dévoile les photos gagnantes de son concours annuel de photographie

OTTAWA, Ontario, 09 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération canadienne de la faune (FCF) est fière de dévoiler les photos gagnantes de son concours de photographie « Reflets de la nature ». Cette année, le concours a reçu un nombre record de candidatures : plus de 13 200 photos, soit plus du double de la meilleure année précédente.

« Nous sommes reconnaissants envers toutes les personnes qui ont partagé avec nous leurs moments privilégiés avec la nature », a déclaré Sean Southey, directeur général de la FCF. « Ce concours met non seulement en valeur la beauté de la nature au Canada, mais souligne également l’importance de sa conservation et de son appréciation. Chaque photo raconte une histoire, reflétant la relation unique des Canadiens et Canadiennes avec leur environnement. »

La FCF encourage chacun d’entre nous à visionner les photos gagnantes et à réfléchir à comment nous pouvons contribuer aux efforts de conservation de la nature dans nos communautés respectives. Ce concours rappelle le rôle essentiel que joue la nature dans nos vies et la nécessité de la préserver pour les générations futures.

Les photos primées seront publiées dans les magazines Biosphère et Canadian Wildlife, ainsi que sur le site Web de la Fédération canadienne de la faune.

GRAND PRIX : Course poursuite, par Barb Callander de Kawartha Lakes (Ontario). Photo primée prise dans la Great Bear Rainforest (Colombie-Britannique).

« Cette photo témoigne d’une lutte entre la vie et la mort, et met l’accent sur la concentration et l’énergie du loup. Les saumons du Pacifique et les loups sont deux espèces clés et des acteurs importants dans le maintien d’un écosystème fragile », explique Barb.

FINALISTE DU GRAND PRIX : Moment magique, par Olivier Gicquel de Québec (Québec). Photo primée prise à proximité de l’embouchure de la rivière Chaudière à Lévis (Québec).

« Cette photo met en scène quatre jeunes bernaches du Canada qui traversent une rivière, suivies de leurs parents, qui sortent tout juste du cadre. Leurs silhouettes sont illuminées par les derniers rayons du soleil; cet effet sur leur plumage n’a duré que quelques secondes avant de se fondre dans l’obscurité. Ce n’est qu’après coup que j’ai réalisé la chance que j’avais eue de capturer cette scène », raconte Olivier.

FOCALISATION SUR LA FAUNE :

PHOTO GAGNANTE : Merveille de fou de Bassan, par Marie-Josée D’Amour de Longueuil (Québec). Photo primée prise sur l’île Bonaventure, à Percé (Québec).

« J’étais allongée dans l’herbe, occupée à prendre des photos, lorsque ce fou de Bassan est apparu juste devant moi, ramassant des matériaux pour son nid douillet », raconte Marie-Josée, qui a dû faire un zoom arrière pour pendre cette photo de la tête de l’oiseau. « J’étais ravie de cette rencontre avec ce bel oiseau, portant ces plumes et ces herbes dans son bec. »

DEUXIÈME PRIX : Rencontre avec un orignal, par Jesse Olivier de Châteauguay (Québec).

MENTIONS HONORABLES :

Renards sur la plage, par Brittany Crossman de Riverview (Nouveau-Brunswick).

Pélicans, par Sherry Malinoski de Kakabeka Falls (Ontario).

Tout le monde est là, par Norrie Franko de Wellandport (Ontario).

Rainette du Pacifique, par Christy Grinton de North Saanich (Colombie-Britannique).

PAYSAGES CANADIENS

PHOTO GAGNANTE : Le bout du monde, par Leona Rockwood de St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador). Photo prise à Elliston.

« J’aime tout dans cette scène : le littoral découpé, les touches de couleur qui égaient les nuages, le brouillard matinal qui persiste avant de se dissiper pour de bon », explique Leona.

DEUXIÈME PRIX : Éclair et double arc-en-ciel, par Joey Siemens de Winkler (Manitoba).

MENTIONS HONORABLES :

Coucher de soleil hivernal, par Cathleen Mewis de Saskatoon (Saskatchewan).

À distance, par Jacqueline Tyley de Whitehorse (Yukon).

Vagues déferlantes, par Patrick Maxwell du nord de la péninsule Bruce (Ontario).



LE CONTACT AVEC LA NATURE

PHOTO GAGNANTE : Texture naturelle, par Dana McMullen d’Eagle Lake (Ontario). Photo prise au lac Opeongo, dans le parc provincial Algonquin.

« Je suis arrivé une heure avant le lever du soleil. L’air était froid, le brouillard commençait à s’élever au-dessus de l’eau et le ciel à s’éclairer. Les nuages se sont mis à scintiller et à se refléter dans l’eau immobile », explique Dana. « J’ai travaillé rapidement pour obtenir un maximum de compositions, et je suis heureux d’avoir profité de cet instant. »

DEUXIÈME PRIX : Descente au crépuscule, par Jonathan Franchomme de Québec (Québec).

MENTIONS HONORABLES :

Passage de tortue, par Trevor Lowthers de Dartmouth (Nouvelle-Écosse).

Immersion parmi les arbres, par Leigh Johnston de Hamilton (Ontario).

Tortue et garçon, par Anya Sokalski de Clifford (Ontario).



INTERACTIONS URBAINES :

PHOTO GAGNANTE : Reflets, par Susanne Spanell de Vancouver (Colombie-Britannique).

« Je suis sortie tôt dans la journée en compagnie d’un ami. L’idée était de capturer le lever du soleil sur Deer Lake. C’était une matinée brumeuse et cela m’a permis de prendre de belles photos de l’automne. J’ai repéré deux canards colverts sur le lac dans le brouillard matinal. J’ai pensé que le brouillard persistant, les canards et le reflet des bâtiments frappés par les premiers rayons du soleil offraient une occasion de photo unique. »



DEUXIÈME PRIX : Ours polaire dans une station radar abandonnée, par Steven Rose de Scarborough (Ontario).

MENTIONS HONORABLES :

Murmures d’étourneaux, par Gerhard Kaiser de Windsor (Ontario).

Renard urbain, par Leona Rockwood de St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador).

À LA DÉCOUVERTE DE LA FLORE :

PHOTO GAGNANTE : Cour de mon immeuble, par Visnja Gasparic Vojvodic de Richmond (Colombie-Britannique).

« J’ai pris cette photo dans un carré de coquelicots qui poussent dans la cour de mon immeuble », explique Visnja. « Alors que je me promenais au milieu, en quête d’un sujet différent, j’ai remarqué ce coquelicot qui avait perdu tous ses pétales. »

DEUXIÈME PRIX : Queue de renard après la pluie, par Nico Finelli de Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec).

MENTIONS HONORABLES :

Tapis de fleurs, par Crystal Chan de Richmond (Colombie-Britannique).

Nénuphar, par Alanna Cluff de Springwater (Ontario).

Le concours de photographie « Reflets la nature » de la FCF a lieu chaque année du 1er juillet au 30 septembre. Pour plus d’information, consultez le site Fédérationcanadiennedelafaune.ca.

À propos de la Fédération canadienne de la faune :

La Fédération canadienne de la faune est un organisme national de bienfaisance sans but lucratif qui se consacre à la conservation des espèces sauvages du Canada et de leurs habitats pour l’usage et le plaisir de tous. En diffusant des connaissances sur les effets des activités humaines sur la faune et l’environnement, en agissant pour conserver et restaurer les espèces et les habitats, en créant et en offrant des programmes éducatifs de conservation, en promouvant des changements de politiques et de programmes du gouvernement et en coopérant avec des partenaires qui partagent son point de vue, la FCF travaille à un avenir où les Canadiens et Canadiennes peuvent vivre en harmonie avec la nature. Pour plus d’informations, visitez Federationcanadiennedelafaune.ca.

