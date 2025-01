معرض الخليج للطباعة والتغليف يجمع أبرز رواد القطاع في دورة عام 2025

RIYADH, RIYADH, SAUDI ARABIA, January 9, 2025 / EINPresswire.com / -- تستعد الجهات العارضة في معرض الخليج للطباعة والتغليف لتسليط الضوء على أحدث تقنيات الطباعة التجارية وحلول التغليف في عروض حية خلال الفعالية، التي تنطلق لأول مرة في المملكة العربية السعودية ضمن مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات من 14 إلى 16 يناير المقبل.وتستعرض كونيكا مينولتا أحدث ابتكاراتها في مجال الطباعة الإنتاجية والزخرفة، وتشمل تقنيات إم جي آي للزخرفة التي تضفي تأثيرات جمالية مميزة على المطبوعات، وآلة أكوريوليبل المخصصة لطباعة الملصقات الرقمية.وتوفر بوبست لمحة شاملة حول أحدث ابتكاراتها في طباعة الملصقات والتغليف ذات التنسيق الضيق والمتوسط، وتتمثل في آلتي الطباعة ديجيتال ماستر 340/510 المتكاملة وديحيتال إكسبرت 340.وتقدم ريكو سلسلة واسعة من حلول الطباعة الرقمية، وتشمل آلة برو تي إم 8400 الرقمية أحادية اللون والتي تُغذى بالورق، وآلة برو تي إم سي7500 الرقمية الملونة التي تُغذى بالورق، وبرو تي إم سي 9500 الرقمية الملونة التي تُغذى بالورق، وبرو تي إم سي 5300 الرقمية الملونة التي تُغذى بالورق، إلى جانب تقنية ضبط الألوان التلقائي من ريكو.وتستعرض كانون مجموعة من المعدات المميزة، وتضم سلسلة طابعات أريزونا المسطحة المزودة بالأشعة فوق البنفسجية للإعلام الرسمي، وسلسلة طابعات الجل كولورادو إم المزودة بالأشعة فوق البنفسجية لسرعة الإنتاج، وسلسلة إيميج بروجراف للطباعة عالية الدقة وتصاميم الفنون الجميلة. وتعمل جميع الطابعات المذكورة على مجموعة برامج بريسما إكس إل. كما يتضمن العرض منطقة ثانوية تستعرض التصاميم الهندسية الداخلية وتصاميم لوحات إعلانية وتصاميم تجارية، بهدف تسليط الضوء على القدرات المتنوعة لكانون في تقديم مختلف أنواع الخدمات للسوق. وتوفر الشركة معلومات ونماذج مطبوعة لآلة فاريو بريس آي في 7 بي 2 وليبل ستريم 2000 لطباعة الملصقات الرقمية.كما توفر فوجي فيلم للزوار عروضاً حية لأحدث التقنيات لديها لأسواق الطباعة التقليدية والرقمية، والتي تتضمن ريفوريا بريس بي سي 1120، وريفوريا بريس إي سي 2100 إس وإس سي 285 إس، وريفوريا إي 1136 وطابعة أبيوس برو سي متعددة الاستخدامات.وتعليقاً على هذا الموضوع، قال باري كيلينجري، مدير معرض الخليج للطباعة والتغليف: "تسرّنا استضافة أبرز موردي قطاع الطباعة والتغليف التجاري في دورة عام 2025 من معرض الخليج للطباعة والتغليف. وندعو مزودي خدمات الطباعة وشركات الطباعة التجارية وتحويل التغليف لزيارة المعرض الشهر المقبل".

