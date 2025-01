Bitget מרחיבה את האקו סיסטם של BGB עם השילוב של Morph Chain ויצירת מאגר נזילות בשווי 1.1 מיליון דולר ב-Bulbaswap

ויקטוריה, סיישל, Jan. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, בורסת המטבעות הקריפטוגרפים וחברת ה-Web3 המובילה בעולם, נרגשת להכריז על שילוב בלוקצ'יינים של האסימון המקורי שלה, Bitget Token (BGB), יחד עם Morph Chain. מהלך אסטרטגי זה מסמן ציון דרך נוסף בהרחבת האקו-סיסטם בבלוקצ'יין של BGB והמחויבות של החברה להעצים את המשתמשים עם נגישות ושימושיות מורחבת.

לאחר השילוב הזה, BGB זמין כעת ב-Morph Bridge, ומאפשר העברות חלקות של אסימונים במספר בלוקצ'יינים. Bitget השיקה גם מאגר נזילות עבור BGB ב-Bulbaswap, שוק המסחר והנזילות המרכזי ב-Morph, כאשר ערך הנכסים הנעול (TVL) עולה על 1.1 מיליון דולר לאחר מספר ימים בלבד מההשקה. משתמשים יכולים כעת להשתתף במאגר הנזילות כדי להרוויח תגמולים תוך תמיכה בצמיחת האקו סיסטם של BGB.

כדי לתמרץ פעילויות הקשורות ל-BGB ברשת, המשתתפים ב-The Great Token Migration (Morph Zoo Season 2) יכולים לכלול BGB בפעילויות הגישור שלהם כדי לצבור Morph Points. הפעולות הזמינות כוללות גישור BGB מ-Ethereum ל-Morph, גישור חזרה מ-Morph ל-Ethereum, והחזקת BGB ב-Morph כדי לצבור נקודות Season 2. משתמשי Bitget Wallet נהנים ממכפיל של 1.2 על ניקוד הגישור שלהם במהלך האירוע.

גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget , התייחסה לשילוב כשאמרה: "המחויבות שלנו לצמיחה ולתועלת לטווח ארוך של BGB נותרה נחושה. על ידי גישור BGB ל-Morph Chain והצגת מאגרי נזילות חדשים, אנו מרחיבים את טווח ההגעה שלו ומספקים למשתמשים הזדמנויות נוספות. שילוב זה מתיישב עם החזון שלנו להפוך את BGB לאבן פינה של יישומים מבוזרים ומציאותיים כאחד, והוא מעצים את קהילת BGB להשתתף באופן מלא בהתפתחות של ה-Web3".

השילוב ב-Morph Chain עולה בקנה מידה אחד עם האסטרטגיה הרחבה יותר של Bitget כדי לשפר את התועלת של BGB בתרחישים ברשת ומחוץ לה. Bitget חשפה לאחרונה נייר עמדה חדש של BGB המתאר את תוכניותיה השאפתניות לעתידו של האסימון. יוזמות המפתח כוללות תוכנית רכישה חוזרת ושריפה להקמת מודל דפלציוני לתמיכה בערך לטווח ארוך. בשלב הראשון של יוזמה זו נשרפו 800 מיליון אסימוני BGB, המהווים 40% מהאספקה ​​הכוללת.

נייר העמדה מתאר גם תוכניות למקם את BGB כנכס ליבה עבור הימורים, אספקת נזילות ויישומי DeFi ברשתות בלוקצ'יין. בנוסף, Bitget פועלת לשילוב BGB בתרחישי PayFi, ולאפשר שירות בעולם האמיתי כמו תשלומים עבור מזון, נסיעות וקניות באמצעות Bitget Card.

BGB הפגין צמיחה יוצאת דופן ב-2024 כשהשיג צמיחה של פי עשר במהלך השנה ומיצק את מעמדו כאחד מאסימוני החליפין בעלי הביצועים הטובים ביותר. לפי CoinMarketCap, BGB מדורג כעת במקום ה-25 עם שווי שוק של 74 מיליארד.

Morph הוא פתרון שכבה 2 מתקדם הבנוי על Ethereum, והוא נועד לשפר את מהירות העסקאות ולהפחית עלויות תוך שמירה על האבטחה והביזור של Ethereum. עם גיבוי מצד משקיעים מובילים כמו DragonFly Capital, Pantera Capital ו-Foresight Ventures, השיקה Morph את הרשת המרכזית שלה בסוף 2024, והציגה גישור צולב בלוקצ'יינים חלק שתומך באקו-סיסטם הולך וגדל של יישומים מבוזרים (dApps).

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-45 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת כדורעף), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

