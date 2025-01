ビットゲット (Bitget)、モーフチェーン (Morph Chain) 統合およびブルバスワップ (Bulbaswap) での110万ドル (約1億7,430万円) 流動性プールを通じてBGBエコシステムを拡大

セイシェル・ビクトリア発, Jan. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、自社のネイティブトークンであるビットゲットトークン (BGB) のモーフチェーンへのクロスチェーン統合を発表した。 この戦略的な取り組みは、BGBのオンチェーンエコシステム拡大におけるもう一つの重要な節目であり、ユーザーに対して拡張されたアクセシビリティとユーティリティを提供するというビットゲットの取り組みを示している。

今回の統合により、BGBはモーフブリッジ上で利用可能となり、複数のブロックチェーン間でのトークン移転が円滑に行えるようになった。 ビットゲットは、モーフチェーン上の主要な取引および流動性マーケットプレイスであるブルバスワップにおいて、BGB専用の流動性プールを立ち上げた。このプールの総ロック価値 (Total Value Locked) (TVL) は、立ち上げから数日で110万ドル (約1億7,430万円) を超えている。 ユーザーは現在、この流動性プールに参加することで、報酬を獲得しながらBGBエコシステムの成長を支援することができる。

BGBに関連するオンチェーン活動を促進するため、ザ・グレート・トークン・ミグレーション (モーフ・ズー・シーズン2) (The Great Token Migration (Morph Zoo Season 2)) の参加者は、ブリッジ活動にBGBを含めることでモーフポイントを獲得できる。 対象となるアクションには、イーサリアム (Ethereum) からモーフへのBGBのブリッジ、モーフからイーサリアムへのBGBのブリッジ、およびモーフ上でのBGBの保有が含まれ、これによりシーズン2のポイントを蓄積することが可能となる。 ビットゲット・ウォレットのユーザーは、イベント期間中にブリッジスコアに対して1.2倍の倍率が適用される。

ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は、この統合について次のようにコメントしている。「BGBの長期的な成長とユーティリティへの取り組みは今後も揺るぎないものです。 BGBをモーフチェーンにブリッジし、新たな流動性プールを導入することで、その利用範囲を拡大し、ユーザーにさらなる機会を提供しています。 この統合は、BGBを分散型および現実世界の両方のアプリケーションの基盤とし、進化するWeb3エコシステムにBGBコミュニティが完全に参加できるようにするという私たちのビジョンに沿ったものです」。

モーフチェーン統合は、オンチェーンおよびオフチェーンの両方のシナリオでBGBのユーティリティを向上させるというビットゲットの広範な戦略と一致している。 最近、ビットゲットは新しいBGBホワイトペーパーを発表し、トークンの未来に向けた野心的な計画を明らかにした。 主な取り組みには、長期的な価値を支えるためのデフレーションモデルを確立するための買戻しおよび焼却プログラムが含まれる。 この取り組みの第一段階では、8億BGBが焼却され、これは総供給量の40%に相当する。

ホワイトペーパーには、BGBをステーキング、流動性提供、オンチェーンのDeFiアプリケーションの中核的な資産として位置づける計画も記されている。 さらに、ビットゲットは、BGBをPayFiユースケースに統合する取り組みを積極的に進めており、ビットゲットカード (Bitget Card) を通じた飲食、旅行、ショッピングなどの現実世界での支払に利用できるようにする計画も発表している。

2024年、BGBは目覚ましい成長を遂げ、1年間で価値が10倍に増加し、最も優れたパフォーマンスを見せた取引所トークンの1つとしてその地位を確立した。 コインマーケットキャプ (CoinMarketCap) によると、BGBは現在時価総額740億ドル (約11兆7,284億4,500万円) でランキング第25位に位置している。

モーフは、イーサリアムのセキュリティと分散性を維持しながら、取引速度を向上させ、コストを削減するために設計された高度なレイヤー2 (Layer 2) スケーリングソリューションである。 ドラゴンフライキャピタル (DragonFly Capital)、パンテラキャピタル (Pantera Capital)、フォーサイトベンチャーズ (Foresight Ventures) といった主要な投資家による支援を受け、モーフは2024年末にメインネットをローンチし、シームレスなクロスチェーンブリッジングを提供し、分散型アプリケーション (dApps) の拡大するエコシステムをサポートしている。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で4,500万人以上のユーザーにサービスを提供するビットゲットは、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションを使用してユーザーがよりスマートに取引できるように支援するとともに、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) は、ウォレット機能、トークンスワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号通貨ウォレットである。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカにおける存在感を高めている一方で、世界トップのプロサッカーリーグであるLALIGAの公式暗号通貨パートナーのほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

