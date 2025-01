Bitget amplía el ecosistema BGB con la integración de la cadena Morph y un fondo de liquidez de 1,1 millones de dólares en Bulbaswap

VICTORIA, Seychelles, Jan. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, empresa líder en la bolsa de criptomonedas y Web3, se complace en anunciar la integración de cadenas cruzadas de su token nativo, Bitget Token (BGB), con Morph Chain. Esta decisión estratégica constituye otro hito en la expansión del ecosistema en cadena de BGB y en su compromiso de facilitar a los usuarios una mayor accesibilidad y utilidad.

Con esta integración, BGB está ahora disponible en Morph Bridge, permitiendo transferencias de tokens fluidas a través de múltiples cadenas de bloques. Bitget también ha lanzado un fondo de liquidez para BGB en Bulbaswap, el mercado central de negociación y liquidez en Morph, con un valor total bloqueado (TVL) superior a 1,1 millones de dólares, a pocos días de su lanzamiento. Los usuarios disponen actualmente de la posibilidad de participar en el fondo de liquidez para ganar recompensas y apoyar al mismo tiempo el crecimiento del ecosistema de BGB.

Para fomentar las actividades en la cadena relacionadas con BGB, los participantes de la gran migración de tokens (Morph Zoo, Temporada 2) pueden incluir BGB en sus operaciones de puente entre cadenas para ganar puntos Morph. Las acciones elegibles incluyen la transferencia de BGB de Ethereum a Morph, volver a transferirlos de Morph a Ethereum y mantener BGB en Morph para acumular puntos de la Temporada 2. Los usuarios de Bitget Wallet se beneficiarán de un multiplicador por 1,2 en las puntuaciones de las transferencias durante el evento.

Gracy Chen, director ejecutivo de Bitget, comentó la integración: “Nuestro compromiso con el crecimiento y la utilidad a largo plazo de BGB sigue siendo firme. Al establecer un puente entre BGB y la cadena Morph e introducir nuevos fondos de liquidez, ampliamos su alcance y ofrecemos más oportunidades a los usuarios. Esta integración está en consonancia con nuestra visión de hacer de BGB una piedra angular de las aplicaciones descentralizadas y del mundo real, capacitando a la comunidad BGB para participar plenamente en el ecosistema Web3 en plena evolución”.

La integración de Morph Chain se alinea con la estrategia más amplia de Bitget para mejorar la utilidad de BGB, tanto en escenarios integrados en la cadena como fuera de ella. Recientemente, Bitget dio a conocer un nuevo libro blanco de BGB, en el que esboza sus ambiciosos planes para el futuro del token. Las iniciativas clave incluyen un programa de recompra y quema para establecer un modelo deflacionario que respalde el valor a largo plazo. En la primera fase de esta iniciativa se han quemado 800 millones de BGB, lo que representa el 40 % del suministro total.

El libro blanco también esboza los planes para posicionar los BGB como un activo básico para las aplicaciones de staking, la provisión de liquidez y las aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) en la cadena. Además, Bitget trabaja activamente en la integración de BGB en los casos de uso de PayFi, lo que permite una utilidad en el mundo real que incluye pagos de restauración, viajes y compras con la tarjeta Bitget.

En 2024, BGB demostró un importante crecimiento, al multiplicar por diez su valor a lo largo del año y consolidar su posición como uno de los tokens de intercambio con mejor rendimiento. Según CoinMarketCap, BGB ocupa ahora el puesto n.º 25 con una capitalización bursátil de 74.000 millones.

Morph es una solución avanzada de escalado de capa 2 basada en Ethereum, diseñada para mejorar la velocidad de las transacciones y reducir los costos a la vez que mantiene la seguridad y descentralización de Ethereum. Morph, que cuenta con el respaldo de inversores de primera fila como DragonFly Capital, Pantera Capital y Foresight Ventures, lanzó su red principal a finales de 2024 e introdujo un puente perfecto entre cadenas al apoyarse en un ecosistema creciente de aplicaciones descentralizadas (dApps).

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo. Bitget atiende a más de 45 millones de usuarios en más de 150 países y regiones y está comprometida en ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading y otras soluciones de operaciones, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, el precio de Ethereum y a precios de otras criptomonedas. Anteriormente conocido como BitKeep, Bitget Wallet es un monedero criptográfico multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, MAR y LATAM, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

