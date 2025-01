Le PEA avec Bourse Direct : une solution idéale pour accompagner l’investissement en bourse

Le Plan d'Épargne en Actions (PEA) est un outil incontournable pour gérer efficacement son portefeuille tout en profitant d’avantages fiscaux. Avec Bourse Direct, les épargnants bénéficient d’une gestion optimisée et transparente.

Une fiscalité avantageuse pour dynamiser ses placements

Le PEA offre un cadre fiscal attractif, permettant aux investisseurs de bénéficier d'une exonération d'impôt sur les plus-values et les dividendes, sous réserve de respecter une durée de détention minimale de cinq ans. Cette exonération constitue un puissant levier pour optimiser les rendements à long terme.

Une diversification accrue autour des valeurs françaises, européennes et des ETF internationaux

Le PEA permet aux investisseurs de diversifier leur portefeuille avec une vaste sélection de valeurs françaises, et d'élargir leur exposition aux marchés européens et internationaux grâce aux ETF éligibles. Parmi les options accessibles, les ETF sur indice MSCI World ou S&P 500 par exemple offrent une diversification globale, tout en restant dans le cadre fiscal avantageux du PEA.

Un support accessible et attractif pour les jeunes investisseurs

Prisé des jeunes, le PEA offre une entrée en bourse simple et efficace. Il permet aussi d’investir dans des introductions en bourse, sous réserve d’éligibilité, pour des opportunités de rendement supplémentaires.

Bourse Direct : une solution idéale pour la gestion du PEA

Avec des tarifs compétitifs et transparents, Bourse Direct facilite la gestion du PEA en proposant une application mobile performante, un accès simplifié aux ETF via des offres spéciales et des formations gratuites permettant aux investisseurs de développer leurs compétences.

L'ouverture de votre compte PEA est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes.

Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais de transfert, à hauteur de 150€ par compte PEA, avec :

0€ de droits de garde

0€ d'abonnement

0€ de frais de tenue de compte.





Communication à caractère promotionnel. L’investissement en bourse présente un risque de perte en capital.

A propos de Bourse Direct :

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

Bourse Direct propose aujourd’hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur le compartiment Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.

