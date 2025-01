BitMEX lanza Multi Asset Margining: simplificación de la negociación en los mercados de derivados

MAHE, Seychelles, Jan. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitMEX, la bolsa de criptoderivados OG, anuncia el lanzamiento de Multi Asset Margining (Margen de activos múltiples). Esta función innovadora permite a los operadores utilizar varias divisas de margen, como USDT, USDC, ETH y XBT (Bitcoin), para negociar contratos de derivados sin tener que realizar conversiones de activos o transferencias de billeteras. La herramienta se diseñó para agilizar el proceso de operaciones, mejorar la flexibilidad y aumentar la eficiencia del capital, lo que permite a los usuarios operar con más divisas de su elección. Esta lista de divisas se ampliará en el futuro.

Con la incorporación de Multi Asset Margining, los usuarios pueden abrir y mantener posiciones con monedas distintas de la moneda de liquidación de un contrato. Esta herramienta elimina el paso de las conversiones de activos, que llevan mucho tiempo, y permite a los usuarios mantener varias divisas para ganar exposición de forma simultánea a diversos mercados.

A diferencia de los requisitos establecidos en la mayoría de las bolsas, BitMEX garantiza una experiencia de negociación sin problemas: los usuarios pueden depositar su divisa preferida y comenzar a operar de forma inmediata sin necesidad de transferir fondos entre billeteras.

Stephan Lutz, director ejecutivo de BitMEX expresó, “El lanzamiento de Multi Asset Margining en BitMEX marca un hito transformador en la simplificación de las operaciones para nuestros usuarios y para mejorar su eficiencia de capital. Al eliminar la necesidad de realizar tediosas conversiones de activos y transferencias de billeteras, esta función no solo simplifica el proceso de negociación, sino que también abre nuevas oportunidades para que nuestros usuarios maximicen su capital y participen sin problemas en el mercado de criptoderivados. De cara a 2025 y a la próxima década, queremos afirmar nuestro compromiso con la creación de un ecosistema de negociación de criptomonedas más accesible y eficiente”.

¿Cómo funciona Multi Asset Margining?

El nuevo sistema Multi Asset Margining de BitMEX asigna automáticamente los fondos de un usuario para cumplir los requisitos de margen de sus posiciones de la forma más eficiente posible. Los operadores pueden activar con facilidad la función mediante la configuración de su cuenta y controlar su margen disponible en la página Wallet.

Para comenzar:

Desplácese hasta el formulario, a la izquierda de la interfaz de usuario de negociación. Haga clic en el botón “Single Asset” (Activo único), en la esquina superior izquierda del formulario de pedido. En la ventana emergente, seleccione “Multi Asset Margining”. El botón “Single Asset” debe cambiarse a “Multi Asset” (Activo múltiple). Comience a operar con una divisa de margen preferida.

Para más información sobre cómo funciona Multi Asset Margining en BitMEX, acceda a la página de preguntas frecuentes aquí o el blog de BitMEX.

Acerca de BitMEX

BitMEX es la bolsa de criptoderivados OG, que ofrece a los operadores profesionales de criptomonedas una plataforma que satisface sus necesidades con baja latencia, gran liquidez de criptomonedas nativas y una confiabilidad inigualable.

Desde nuestra fundación, nunca se perdió criptomoneda alguna por intrusión o piratería informática, lo que permite a los usuarios de BitMEX operar con seguridad, ya que saben que sus fondos están seguros. Los usuarios también están seguros de tener acceso a los productos y herramientas rentables que necesitan.

Además, BitMEX fue una de las primeras bolsas en publicar sus datos de prueba de las reservas y prueba del pasivo en la cadena. La bolsa sigue publicando estos datos dos veces por semana, lo que demuestra que almacena y separa de forma segura los fondos que se le confían.

Para más información acerca de BitMEX, visite el Blog de BitMEX o el sitio www.bitmex.com, y síganos en Telegram, Twitter (X) y sus comunidades en línea. Para más consultas, comuníquese con: press@bitmex.com.

La fotografía que acompaña este anuncio se encuentra disponible en: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3ccd5092-6b64-4546-a4a6-d84595141170

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.