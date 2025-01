プリモ (Primo)、シャイン (SHINE) と提携し、アジア太平洋地域で精密がん治療を前進へ

提携によりアジア太平洋全域で先進的な放射性リガンド療法が実現し、最先端のがん治療へのアクセスが拡大





台北 (台湾) 発 , Jan. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- プリモ・バイオテクノロジー (Primo Biotechnology、以下「プリモ」) は、核医学製造の世界的リーダーであるシャイン・テクノロジーズ (SHINE Technologies、以下「シャイン」) との戦略的提携を発表した。 この契約により、プリモはIlumira™ (n.c.a.ルテチウム-177、Lu-177) の台湾における独占販売権を獲得するとともに、日本、韓国、シンガポールにおける追加販売権を獲得することになる。 この提携は、放射性リガンド療法 (RLT) の進歩を加速させ、アジア太平洋地域における最先端のがん治療へのアクセスを改善することを目的としている。

Ilumira™は、核医学における革新的なソリューションを提供し、治療の難しい腫瘍に対する正確で効果的な治療を可能にする。 プリモの包括的なソリューションは、初期診断から後期治療まで、高度ながん治療に対する需要の高まりに対応する。

この提携の下、プリモはシャインの治療用アイソトープに優先的にアクセスし、新たな核医学用途への確実な供給を確保することが可能となる。 北米最大のn.c.a.であるシャインのカシオペア施設。 Lu-177の生産拠点は、増大する世界的な需要に対応するために拡張が進められており、シャインの主要サプライヤーとしての地位を強化し、プリモの市場での存在感向上につながる。

プリモ・バイオテクノロジー最高経営責任者 (CEO) のヤー・ヤオ・ホァン (Ya-Yao Huang) 博士は、「今回の提携は、アジア太平洋全域の患者に精度と希望のある医療を提供する上で、極めて重要なステップとなります」と語った。 「シャインとの提携により、高品質のアイソトープを安定的に供給し、地域のがん治療を前進させていきます」。

シャインについて

ウィスコンシン州ジェーンズビルに本拠を置くシャインは、 n.c.a. Lu-177やその他の医療用アイソトープの製造を専門としている。 革新的な融合技術を通じて、シャインはがん治療・診断を進歩させるとともに、ヘルスケアや持続可能なエネルギーへの応用を開拓している。 詳しくは www.shinefusion.com を閲覧されたい。

プリモ・バイオテクノロジーについて

プリモ・バイオテクノロジーはアジアの核医学分野におけるリーダーとして、高精度放射性医薬品の開発と供給を専門に行っている。 個々の患者に合わせたがん治療を目指すプリモは、「プレシジョンの未来 (Future in Precision)」をビジョンに掲げ、医療成果を向上させることをミッションとしている。 詳しくは www.primobt.com を閲覧されたい。

報道関係者向けの問い合わせ先:

Primo Biotechnology Co., Ltd.

サニー・チェン (Sunny Chen)

マーケティングマネージャー

sunny.chen@primobt.com | +8862-2537-1160

本発表に関する写真はこちらから入手可能 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9a5549bb-4fd5-4cc5-8fc6-d4859e5c60d8/ja

