Verizon apoya los esfuerzos de respuesta a los incendios forestales en el sur de California

Verizon está desplegando recursos esenciales para las comunicaciones y el equipo de primera línea para mantener conectadas a las comunidades del sur de California en medio de los incendios forestales

Los eliminará gastos asociados al uso de llamadas, mensajes de texto y datos incurrido por clientes en los condados más afectados

IRVINE, CA., Jan. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La poderosa tormenta de viento en el sur de California ha provocado diversos incendios, incluidos los incendios de Palisades, Eaton, Hurst y Woodley. En respuesta, Verizon continúa su compromiso para mantener la seguridad y la conectividad de las comunidades, las empresas y los socorristas en todo el sur de California. Para apoyar a estas comunidades, Verizon ofrecerá a los clientes en las áreas más afectadas llamadas, mensajes de texto y datos ilimitados para ayudarlos a concentrarse en lo más importante: garantizar la seguridad de su familia. Más detalles sobre esta ayuda estarán disponibles en los próximos días.

Además, Verizon ha implementado Wi-Fi gratuito y estaciones de carga para uso público en varios lugares de la comunidad:

Westwood Recreation Center | 1350 S. Sepulveda, Los Ángeles 90025

| 1350 S. Sepulveda, Los Ángeles 90025 El Camino Real Charter High School | 5440 Valley Circle Blvd, Woodland Hills, CA 91367

| 5440 Valley Circle Blvd, Woodland Hills, CA 91367 Oxnard College | 4000 S Rose Avenue, Oxnard, CA 93033



“Nuestros corazones están con todos los afectados por los devastadores incendios forestales en Pacific Palisades, Pasadena y sus alrededores,” declaró Steven Keller, presidente del Mercado del Pacífico de Verizon. “Entendemos lo importante que es mantenerse conectado durante emergencias como estas, y estamos plenamente comprometidos a apoyar a estas comunidades, a los socorristas y a nuestros clientes de todas las formas posibles. Estamos a su lado en estos momentos difíciles y seguiremos trabajando sin descanso para garantizar que la comunicación confiable siga siendo un salvavidas para quienes las necesitan”.

Los incendios forestales y los cortes de energía por motivos de seguridad pública en la zona de Los Ángeles han provocado interrupciones del servicio a algunos clientes. Nuestros ingenieros están trabajando de manera rápida y segura, junto con los organismos públicos locales para coordinar el apoyo y atenuar el impacto para los clientes afectados en toda la zona.

La infraestructura de red de Verizon incluye amplias medidas de redundancia y soluciones de energía de respaldo en los emplazamientos cruciales para garantizar un impacto mínimo en el servicio. Su flota de más de 550 recursos móviles, incluidos drones y tecnologías aéreas, está preparada para desplegarse rápidamente y ofrecer conectividad esencial. Esta capacidad se complementa con el uso por parte de Verizon de casi 300 recursos basados en satélites, que garantizan una comunicación confiable incluso cuando las infraestructuras tradicionales se ven comprometidas.

El Equipo de primera línea para respuesta a crisis de Verizon continúa apoyando a los socorristas en la primera línea de las operaciones de respuesta y contención de incendios en todo el país, incluidos los actuales esfuerzos en el sur de California. En 2024, este equipo de Verizon altamente especializado, entregó casi 2,000 soluciones de primera línea a cuerpos de bomberos de 14 estados para ayudar a proporcionar a las agencias de seguridad pública servicios de voz y datos indispensables para combatir los incendios forestales.En total, en 2024, el equipo de primera línea para respuesta a crisis de Verizon respondió a más de 1,500 solicitudes de casi 850 agencias federales, estatales y locales diferentes en 46 estados.



Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) potencia y empodera la manera en que millones de clientes viven, trabajan y juegan, cumpliendo con sus demandas de movilidad, conectividad de red confiable y seguridad. Tenemos nuestra sede central en la ciudad de New York y brindamos servicios a países de todo el mudo y a casi todas las empresas de la lista Fortune 500. Así es que Verizon generó ingresos por $134 mil millones en 2023. El equipo de primera clase de Verizon innova constantemente para satisfacer las necesidades actuales de los clientes y prepararlos para el futuro. Para obtener más información, visita espanol.verizon.com o encuentra la ubicación de una tienda en espanol.verizon/stores.

CENTRO MULTIMEDIA EN LÍNEA DE VERIZON: Los comunicados de prensa, historias, contactos con los medios y otros recursos están disponibles en espanol.verizon.com/news. Los comunicados de prensa también están disponibles a través del feed de nuestras redes sociales. Para suscribirte, visita espanol.verizon.com/about/rss-feeds/.

Contacto de medios:

Alexis Madrigal

alexis.madrigal@verizon.com

Lauren Peterson

lauren.peterson@verizon.com

