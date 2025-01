Xometry nomme Sanjeev Singh Sahni au poste de président, sous la responsabilité du PDG Randy Altschuler

L’ancien Vice-président du commerce électronique B2B et Responsable des ventes B2B et B2C de Wayfair rejoint Xometry pour continuer à stimuler la croissance, l’échelle et l’efficacité opérationnelle au niveau mondial

Il supervisera les opérations, les produits, le personnel et la technologie à l’échelle mondiale, y compris sa place de marché de premier plan et sa suite de services aux fournisseurs

M. Sahni apporte une grande expertise en matière d’opérations, de produits, de technologies et de ventes grâce à des connaissances poussées dans le domaine de la gestion de la chaîne d’approvisionnement mondiale ainsi qu’à une expérience fructueuse dans le déploiement de l’IA, de l’apprentissage automatique et de l’automatisation

NORTH BETHESDA, Maryland, 08 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xometry (NASDAQ : XMTR), la place de marché mondiale alimentée par l’IA qui met en relation les entreprises acheteuses et les fournisseurs de services de fabrication, a annoncé aujourd’hui la nomination de Sanjeev Singh Sahni au poste de Président, sous la responsabilité du PDG Randy Altschuler. Ancien Vice-président du commerce électronique B2B et Responsable des ventes B2B et B2C de Wayfair, M. Sahni apporte des connaissances significatives en matière d’opérations, de développement de produits et de technologies, de gestion de la chaîne d’approvisionnement, d’expérience client, ainsi qu’une vaste expérience à l’échelle internationale. Dans le cadre de ce nouveau poste, Sanjeev Sahni supervisera tous les aspects des opérations, des produits, de la technologie et des équipes de Xometry dans le monde entier, afin de continuer à stimuler la croissance, l’échelle et l’efficacité opérationnelle au niveau mondial.

« Sanjeev est un cadre très apprécié dont l’expérience dans le développement des marques technologiques B2B et B2C va permettre d’accélérer nos initiatives de croissance sur notre place de marché mondiale et notre gamme de services aux fournisseurs », a déclaré Randy Altschuler, PDG de Xometry. « Tout au long de sa carrière, Sanjeev a démontré une capacité unique à intégrer la technologie, les processus et les personnes afin d’offrir une expérience unifiée via tous les points de contact avec les clients. Il dispose d’une solide expertise dans le déploiement de l’IA, de l’apprentissage automatique et de l’automatisation pour accélérer le développement de produits et stimuler une croissance rentable. »



« Je suis la progression de Xometry depuis un certain temps déjà, et suis admiratif de la croissance de l’entreprise qui œuvre dans un secteur critique de l’économie mondiale », a indiqué M. Sahni. « Le portefeuille technologique croissant de Xometry, incluant sa place de marché mondiale, ses services aux fournisseurs et sa suite de logiciels, démontre la puissance de l’IA pour résoudre les défis critiques de la chaîne d’approvisionnement auxquels sont confrontés les clients et les fournisseurs. Je me réjouis d’aider Xometry à accélérer l’introduction de nouveaux produits fournissant une valeur inégalée aux clients et aux partenaires. »

Chez Wayfair, M. Sahni a occupé de nombreux postes à l’échelle mondiale, notamment celui de Responsable de l’expérience client et, plus récemment, de Vice-président du commerce électronique B2B, l’activité B2B de Wayfair, qui représente plusieurs milliards de dollars, et de Responsable des ventes B2B et B2C. Il a été recruté par l’entreprise pour établir sa chaîne d’approvisionnement internationale et a été à la tête de CastleGate Forwarding, la branche de Wayfair spécialisée dans l’expédition de fret numérique. Avant de rejoindre Wayfair, M. Sahni était associé chez McKinsey & Company, où il a contribué à diriger la pratique mondiale du transport et de la logistique de l’entreprise en conseillant des entreprises du classement Fortune 500, des agences gouvernementales et des associations sectorielles.

La place de marché bilatérale alimentée par l’IA de Xometry joue un rôle essentiel dans la transformation numérique rapide de l’industrie manufacturière. La technologie exclusive de Xometry permet de raccourcir les cycles de développement, de favoriser l’efficacité au sein des environnements organisationnels et d’aider les entreprises à créer des chaînes d’approvisionnement résilientes. Le portefeuille de produits de Xometry comprend sa place de marché numérique leader du secteur, la populaire plateforme d’approvisionnement industriel Thomasnet®, ainsi que des outils basés sur le cloud et un logiciel de gestion de projet centralisé pour les grands projets critiques.

À propos de Xometry

La place de marché alimentée par l’IA de Xometry (NASDAQ : XMTR), la populaire plateforme d’approvisionnement industriel Thomasnet® et la suite de services basés sur le cloud numérisent rapidement l’industrie manufacturière. Xometry donne aux fabricants les ressources essentielles dont ils ont besoin pour développer leur activité, tout en permettant aux acheteurs de créer des chaînes d’approvisionnement endurantes sur le plan local. L’Instant Quoting Engine® de Xometry exploite des millions de données afin d’analyser des pièces complexes en temps réel, met en relation les acheteurs avec les fournisseurs appropriés à l’échelle mondiale, et propose des prix et des délais de production précis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xometry.com ou suivez @xometry.

Contacts

Investisseurs :

Shawn Milne

Vice-président des Relations Investisseurs

240-335-8132

shawn.milne@xometry.com

Médias :

Matthew Hutchison

Responsable de la communication

Matthew.Hutchison@xometry.com

Une photo en annexe du présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8312b795-a9eb-42ec-a301-e7399a383219.

