Bitget 推出與 ZEN 整合的銀行存款服務，支援 11 種法定貨幣

維多利亞,塞舌爾, Jan. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget 是頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司,現欣然宣布將 ZEN.com (著名的銀行解決方案) 整合至其法定貨幣存款和提款渠道。 透過此次整合,Bitget 用戶現在可以使用 11 種獲支援的法定貨幣順暢存款和提款,包括波蘭茲羅提 (PLN)、捷克克朗 (CZK)、丹麥克朗 (DKK)、澳洲元 (AUD)、加拿大元 (CAD)、挪威克朗 (NOK)、瑞典克朗 (SEK)、瑞士法郎 (CHF)和匈牙利福林 (HUF)。

此次合作表明 Bitget 致力增強可及性和改善用戶體驗,特別是在服務不足的歐洲市場和大洋洲等主要地區。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說:「我們與 ZEN.com 的合作符合公司致力讓全球用戶更容易進行加密貨幣交易的計劃。 透過支援比競爭對手更多的法定貨幣並提供即時法定貨幣入口選項,我們為用戶提供便捷且創新的交易解決方案。」

Bitget 與 ZEN 的整合帶來許多好處。 用戶能夠以 11 種法定貨幣存入和提取資金,這比其他中心化交易所 (CEX) 目前提供的數量要多。 有賴於即時法幣入口,用戶可以透過 Bitget 將現金即時轉換為加密貨幣。 無任何隱藏費用,零存款費用有助用戶在促銷期間享有費用回贈。

為了慶祝達成這項合作關係,Bitget 和 ZEN 推出一項獨家獎勵活動,為用戶提供 ZEN PRO 3 個月試用期、零存款費用以及將法幣兌換為加密貨幣可獲高達 25% 回贈 。

活動時間為 2025 年 1 月 7 日下午 6 時 (UTC+8) 至 2025 年 2 月 4 日下午 6 時 (UTC+8) 。 參與者可以在此處登記建立 ZEN 帳戶,在 3 個月內免費試用 PRO,以受支援的法定貨幣進行免費存款,以及將法定貨幣轉換為加密貨幣即可賺取高達 25% 回贈。

如欲了解如何透過 ZEN 存款的詳細說明,請瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年,是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 4,500 萬名用戶,致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案,協助用戶更明智地進行交易,同時提供即時獲知比特幣、以太坊及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep,是一款世界級的多鏈加密錢包,提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能,包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係,Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化,例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴,以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔角世界冠軍) 、Samet Gümüş (拳擊金牌得主) 及 İlkin Aydın (國家排球隊成員) 的全球合作夥伴,致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

風險提示:數碼資產價格存在波動,並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 任何投資的價值可能會受到影響,而且財務目標有可能無法實現,或投資本金有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見,並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往表現並非未來業績的可靠指標。 對由此產生的任何潛在損失,Bitget 恕不承擔責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多資訊,請參閱我們的使用條款。

