Bitget presenta depósitos bancarios con integración ZEN, lo que permite el acceso a once monedas fiduciarias

VICTORIA, Seychelles, Jan. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, empresa líder de intercambio de criptomonedas y Web3, se complace en anunciar la integración de ZEN.com, reconocida solución bancaria, en su canal de depósito y retiro de monedas fiduciarias. Con esta integración, los usuarios de Bitget ahora pueden depositar y retirar fondos sin problemas utilizando 11 monedas fiduciarias compatibles, incluidas PLN, CZK, DKK, AUD, CAD, NOK, SEK, CHF y HUF.

Esta colaboración demuestra el objetivo de Bitget de mejorar la accesibilidad y la experiencia del usuario, en especial en los mercados europeos desatendidos y en regiones importantes como Oceanía.

"Nuestra alianza con ZEN.com está en consonancia con nuestros planes de hacer que las operaciones de criptomonedas sean más accesibles para los usuarios de todo el mundo. Al admitir más monedas fiduciarias que nuestros competidores y ofrecer opciones de acceso al instante a ellas, ofrecemos a los usuarios soluciones de operaciones cómodas e innovadoras", indicó Gracy Chen, directora general de Bitget.

La integración ZEN de Bitget brinda múltiples beneficios. Los usuarios pueden depositar y retirar fondos en 11 monedas fiduciarias, más de las que ofrecen actualmente otras CEX. Con la pasarela de entrada de moneda fiduciaria al instante, los usuarios obtienen acceso a la conversión instantánea de efectivo a criptomonedas a través de Bitget. No hay cargos ocultos y tener cero comisiones de depósito ayuda a los usuarios a beneficiarse de reembolsos de comisiones durante el período promocional.

Para celebrar esta alianza, Bitget y ZEN lanzan una campaña exclusiva de recompensa a los usuarios con 3 meses de prueba de ZEN PRO, cero comisiones de depósito y hasta un 25 % de reembolso en las conversiones de monedas fiduciarias a criptomonedas.

El evento se lleva a cabo desde el 7 de enero, a las 18:00 (UTC+8) hasta el 4 de febrero de 2025, a las 18:00 (UTC+8). Los participantes pueden registrarse aquí, crear una cuenta ZEN para una prueba PRO gratuita de 3 meses, realizar un depósito sin comisiones en las monedas fiduciarias admitidas y convertirlas a criptomonedas para ganar hasta un 25 % de reembolso.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo depositar a través del ZEN, visite aquí.

Acerca de Bitget

Bitget fue fundada en 2018, y es la empresa líder mundial en intercambio de criptomonedas y Web3. Bitget atiende a más de 45 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, y está comprometida en ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading (copia de operaciones) y otras soluciones para operar, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, el precio de Ethereum y otros precios de criptomonedas. Anteriormente conocida como BitKeep, Bitget Wallet es una billetera para criptomonedas multicadena de clase mundial que ofrece una variedad de soluciones y características Web3 integrales, que incluyen funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp y más.

Bitget está a la vanguardia en impulsar la adopción de criptomonedas mediante alianzas estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA, así como socio a nivel mundial de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro en boxeo) e İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a adoptar el futuro de las criptomonedas.

