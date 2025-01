Bitget führt Bankeinlagen mit ZEN-Integration ein und ermöglicht Zugang zu elf Fiat-Währungen

VICTORIA, Seychellen, Jan. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, gibt die Integration von ZEN.com, einer renommierten Bankenlösung, in seinen Ein- und Auszahlungskanal für Fiat-Währungen bekannt. Durch diese Integration können die Nutzer:innen von Bitget nun nahtlos in elf unterstützten Fiat-Währungen Geld einzahlen und abheben, darunter PLN, CZK, DKK, AUD, CAD, NOK, SEK, CHF und HUF.

Diese Zusammenarbeit zeigt, dass Bitget sich auf die Verbesserung der Zugänglichkeit und des Nutzererlebnisses konzentriert, insbesondere in unterversorgten europäischen Märkten und Schlüsselregionen wie Ozeanien.

„Unsere Partnerschaft mit ZEN.com steht im Einklang mit unseren Plänen, den Handel mit Kryptowährungen für Nutzerinnen und Nutzer weltweit zugänglicher zu machen. Durch die Unterstützung einer größeren Anzahl von Fiat-Währungen als unsere Mitbewerber und das Angebot von sofortigen Fiat-On-Ramp-Optionen bieten wir unseren Nutzerinnen und Nutzern bequeme und innovative Handelslösungen“, so Gracy Chen, CEO von Bitget.

Die Integration von ZEN bei Bitget bietet zahlreiche Vorteile. Nutzer:innen können Geld in elf Fiat-Währungen einzahlen und abheben, mehr als andere Kryptowährungsbörsen derzeit anbieten. Die sofortige Fiat-On-Ramp-Option ermöglicht Nutzer:innen den Zugang zur sofortigen Bargeld-zu-Kryptowährungsumwandlung über Bitget. Es gibt keine versteckten Kosten und durch den Verzicht auf Depotgebühren profitieren die Nutzer:innen während des Aktionszeitraums von reduzierten Gebühren.

Zur Feier dieser Partnerschaft starten Bitget und ZEN eine exklusive Aktion, bei der die Nutzer:innen mit einer 3-monatigen ZEN PRO-Testversion, null Depotgebühren und bis zu 25 % Rabatt auf Fiat-zu-Krypto-Umwandlungen belohnt werden.

Der Aktionszeitraum läuft vom 7. Januar 2025, 18:00 Uhr (UTC+8) bis zum 4. Februar 2025, 18:00 Uhr (UTC+8). Teilnehmende können sich hier anmelden, um ein ZEN-Konto für eine kostenlose 3-monatige PRO-Testversion zu erstellen, eine kostenlose Einzahlung in unterstützten Fiat-Währungen vorzunehmen und Fiat-Währungen in Kryptowährungen umzutauschen, um einen Rabatt von bis zu 25 % zu erhalten.

Detaillierte Anweisungen zur Einzahlung per ZEN finden Sie hier.

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma.

Bitget steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften voranzutreiben, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der weltbesten Fußball-Liga LALIGA für den OST-, SEA- und LATAM-Markt sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler Buse Tosun Çavuşoğlu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümüş (Goldmedaillengewinner im Boxen) und İlkin Aydın (Volleyball-Nationalmannschaft), um die globale Gemeinschaft zu inspirieren, Teil der Zukunft der Kryptowährung zu werden.

Risikohinweis: Die Preise digitaler Vermögenswerte unterliegen Schwankungen und können eine hohe Volatilität aufweisen. Den Anlegern wird empfohlen, nur Gelder einzusetzen, deren Verlust sie sich leisten können. Der Wert jeder Anlage kann beeinträchtigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass die finanziellen Ziele nicht erreicht werden und die Kapitalanlage nicht zurückerhalten werden kann. Es sollte immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch genommen werden, und die persönliche finanzielle Erfahrung und Situation sollten sorgfältig geprüft werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für etwaige Verluste. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanzberatung auszulegen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen.

