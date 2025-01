Norsk Hydro: Markedsdelen av Hydros tilbakekjøpsprogram for 2024-2025 fullført

Hydro har 7. januar 2025 fullført markedsdelen av tilbakekjøpsprogrammet for 2024-2025, som ble offentliggjort 10. september 2024.

Programmet omfatter totalt 30 526 862 aksjer, hvorav 20 067 969 aksjer ble kjøpt i markedet. Resterende 10 458 893 aksjer vil bli kjøpt fra den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet slik at departementets eierandel i Norsk Hydro på 34,26% forblir uendret.

De 30 526 862 aksjene vil bli kansellert etter godkjenning av den ordinære generalforsamlingen i mai 2025. Aksjene som har blitt kjøpt i markedet har hatt umiddelbar kontanteffekt, mens betalingen for de innløste aksjene fra staten skjer samtidig med kapitalnedsettelsen i midten av 2025.

Vektet snittkurs for de 20 067 969 aksjene var 65,52 kroner.

Nedenfor er informasjon om siste transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Aggregert daglig volum (antall aksjer) Gjennomsnittpris (NOK) Total transaksjonsverdi (NOK) 03/01/2025 575 000 62,92 36 179 288 06/01/2025 360 882 63,00 22 736 252 07/01/2025 813 202 63,17 51 372 735 Tidligere transaksjoner 18 218 885 65,76 1 198 140 782 Totalt offentliggjorte tilbakekjøp under programmet 20 067 969 65,52 1 314 799 957





I forkant av tilbakekjøpsprogrammet eide Norsk Hydro totalt 14 082 505 egne aksjer. Etter gjennomføringen av overnevnte transaksjoner, eier Norsk Hydro ASA totalt 34 150 474 egne aksjer, tilsvarende 1,70% av Norsk Hydro ASAs aksjekapital.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er utført i overnevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.





Investorkontakt:

Martine Rambøl Hagen

Head of Investor Relations

+47 91708918

Martine.Rambol.Hagen@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav i henhold til den norske verdipapirhandelloven § 5-12.

Vedlegg

