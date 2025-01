Ambiq 及 ThinkAR 聯手推出 AiLens，為擴增實境眼鏡行業帶來顛覆性影響

德州奧斯汀, Jan. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 超低功耗半導體及支援 Edge AI 解決方案的頂尖開發商 Ambiq®,與擴增實境 (AR) 及人工智能科技先驅 ThinkAR 攜手合作,推出專為日常配戴而設計的輕盈智能眼鏡 AiLens。

AiLens 重量只有 37 克,配備 10 小時以上續航力的超卓電池壽命 (是業內平均 3 小時的三倍以上),為輕盈的智能眼鏡作出了重新定義,並確保可在無需經常充電的情況下作全天候使用。

該智能眼鏡由 Ambiq 極具效率的 Apollo4 系統單晶片 (SoC) 驅動,以其專利的次臨界功耗優化技術 (Subthreshold Power Optimization Technology,簡稱 SPOT®) 平台,以及 ThinkAR 先進的語音活化擴增實境功能建造。 兩者結合起來,共同提供無縫流暢、直觀式的免提體驗,並透過強大的 Edge AI 處理提升個人專屬見解。

關鍵功能及創新:

• 先進處理能力:Ambiq 的 Apollo4 系統單晶片,配備 Arm® Cortex®-M4F 微型處理器,用作處理圖形、音訊及 AI 模型的頻率高達 192 MHz。

• 由 AI 驅動的個人助理:AiLens 包含具適應能力的 AI 助理功能,懂得學習用戶的喜好並提供定制的反應,支援 OpenAI 及第三方的應用程式介面 (API)。

• 卓越非凡的顯示技術:由 Apollo4 2D/2.5D 圖形加速器所驅動的高清視覺效果,確保以最低的功耗實現流暢的性能。

• 無縫的連接能力:與 Google、Microsoft 及第三方平台直接整合,可即時存取行事曆、文件及雲端儲存。

• 人體工學設計:領導市場的輕盈結構,僅重 37 克,為長期配戴的舒適程度作出完善設計。

• 與 iOS 應用程式作整合:為提升功能及無縫流暢控制能力而設的專屬應用程式。

Ambiq 行政總裁 Fumihide Esaka 表示:「我們與 ThinkAR 的合作,標誌著智能 AR 眼鏡邁進了全新時代。 能源效率、性能、功能和實用性的大躍進,為消費者在穿戴式的 Edge AI 技術上帶來了重大的轉變。 對於人們將如何使用它來改善日常生活,我感到興奮萬分。」

ThinkAR 創辦人 Joe Ye 則說道:「就 AiLens 與 Ambiq 的合作,彰顯了本公司對創新承諾。」

ThinkAR 日本辦事處總裁 Paul Jones 透露:「在彼此同心協力下,我們創造出一款為 AR 眼鏡市場重新作出定義 - 即具備能源效益、直觀性,並且為當代用家而設計的產品。」

AiLens 與 SoftBank 合作,其主要應用範圍包括:醫療保健、工作場地生產力及培訓、零售及電子商貿、導航及旅遊、教育及技能發展等。

AiLens 可協助實現的具體核心功能有:

• 即時語言翻譯:實現無縫流暢的多種語言溝通。

• 筆記與備忘錄:可供學生及專業人士隨時隨地使用。

• 醫療保健解決方案:透過穿戴式或醫療保健裝置,可以無縫方式存取健康和保健數據。

• 完善工作流程:提升免提管理的工作效率,當中包括透過由 OpenAI 支援的視覺反應查閱電話通知及存取網絡資源。

憑藉其輕巧設計和先進的處理能力,AiLens 在確保用戶長時間使用的舒適感之餘,亦可盡量減少配戴外部組件。 這項創新為 AR 眼鏡市場締造出無與倫比的體驗。

ThinkAR AiLens 將會在北美洲、亞太區及歐洲同時推出。 產品於 2025 年 1 月在美國面世,而亞太區及歐洲將緊隨其後,在 2025 年 4 月推出。 消費者可透過 Amazon、SoftBank Japan 及其他網上和實體零售商購買 AiLens。

欲了解更多關於該項合作或體驗 AiLens,請親臨 2025 年 CES 展會,地點為 The Venetian, Level 2, Bellini 2002。

請注意:電池數據以 ThinkAR 實驗室測試結果為基礎,會因應使用情況及其他因素而有所不同。

關於 Ambiq

Ambiq 的使命是開發最低功耗的半導體解決方案,以實現智能裝置的普及,並推動更節能、可持續和數據驅動的世界。 Ambiq 的出貨數量逾 2.7 億件,協助生產商創造出在單次充電下可使用數週的產品,同時在小巧設計中提供最多的功能。 欲了解更多資訊,請瀏覽 www.ambiq.com。

關於 ThinkAR

透過創新的擴增實境和人工智能技術,ThinkAR 為個人及企業賦予能力,消除傳統設備所帶來的障礙。 通過實現免提的解決方案,ThinkAR 推動了一個無縫、符合人體工學的未來,讓創意得以輕鬆展現。 欲了解更多資訊,請瀏覽 www.thinkar.com。

聯絡人

Charlene Wan

品牌、市場和投資者關係副總裁

電郵:cwan@ambiq.com

電話:+1.512.879.2850

