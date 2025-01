Ambiq และ ThinkAR ปฏิวัติวงการแว่นตา AR ด้วย AiLens

ออสติน, เท็กซัส, Jan. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ambiq® ผู้นำด้านการพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ประหยัดพลังงานต่ำและโซลูชันที่รองรับ Edge AI ได้ร่วมมือกับ ThinkAR ผู้บุกเบิกเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) และ AI เพื่อเปิดตัว AiLens แว่นตาอัจฉริยะน้ำหนักเบาที่สุดสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน

AiLens มีน้ำหนักเพียง 37 กรัม ทำให้เป็นแว่นตาอัจฉริยะน้ำหนักเบาที่สุด พร้อมอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานมากกว่า 10 ชั่วโมง ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของแว่นตาประเภทเดียวกันถึงสามเท่าที่ 3 ชั่วโมง จึงมั่นใจได้ว่าสามารถใช้งานได้ตลอดวันโดยไม่ต้องชาร์จบ่อย

แว่นตาเหล่านี้ใช้พลังงานจาก Apollo4 System-on-Chip (SoC) ที่มีประสิทธิภาพสูงจาก Ambiq ซึ่งสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Subthreshold Power Optimization Technology (SPOT®) ของบริษัท และความสามารถ AR ที่ควบคุมด้วยเสียงจาก ThinkAR คุณจึงได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและใช้งานง่าย ด้วยการประมวลผล Edge AI ที่ทรงพลังสำหรับการให้ข้อมูลที่เป็นส่วนตัว

คุณสมบัติและนวัตกรรมหลัก:

• พลังการประมวลผลขั้นสูง: Apollo4 SoC ของ Ambiq ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ Arm® Cortex®-M4F ที่มีความเร็วสูงสุดถึง 192 MHz สำหรับการประมวลผลกราฟิก เสียง และโมเดล AI

• ผู้ช่วยส่วนบุคคลที่ใช้งาน AI: AiLens มาพร้อมกับผู้ช่วย AI ที่ปรับตัวได้ ซึ่งเรียนรู้ความชอบของผู้ใช้และให้คำตอบที่ปรับให้เหมาะสม รองรับ OpenAI และ API ของบุคคลที่สาม

• เทคโนโลยีการแสดงผลที่ยอดเยี่ยม: การแสดงผลความละเอียดสูงด้วยตัวเร่งกราฟิก 2D/2.5D ของ Apollo4 ทำให้การทำงานราบรื่นและใช้พลังงานน้อย

• การเชื่อมต่อที่ราบรื่น: การรวมเข้ากับ Google, Microsoft และแพลตฟอร์มบุคคลที่สามเพื่อการเข้าถึงปฏิทิน เอกสาร และพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ได้ทันที

• การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์: โครงสร้างน้ำหนักเบาที่สุดในตลาดที่ 37 กรัม เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานระยะยาว

• การผสานรวมแอป iOS: แอปพลิเคชันเฉพาะสำหรับฟังก์ชันที่พัฒนาขึ้นและการควบคุมที่ราบรื่น

"การร่วมมือกับ ThinkAR ถือเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ของแว่นตา AR อัจฉริยะ" Fumihide Esaka ประธานกรรมการบริหารของ Ambiq กล่าว "การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ความสามารถในการทำงาน ฟังก์ชัน และความสะดวกสบายนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญในเทคโนโลยี Edge AI ที่สามารถสวมใส่ได้สำหรับผู้บริโภค ผมตื่นเต้นที่จะได้เห็นว่าผู้คนจะใช้แว่นตานี้เพื่อปรับปรุงกิจวัตรประจำวันของตนเองได้อย่างไร"

"การร่วมมือกับ Ambiq สำหรับ AiLens เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราในด้านนวัตกรรม" Joe Ye ผู้ก่อตั้ง ThinkAR กล่าว

"เราได้ร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ที่กำหนดนิยามใหม่ของในตลาดแว่นตา AR โดยประหยัดพลังงาน ใช้งานง่าย และออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ในยุคปัจจุบัน" Paul Jones ประธานของ ThinkAR สำนักงานญี่ปุ่น กล่าว

เมื่อร่วมมือกับ SoftBank การใช้งานหลักของ AiLens ครอบคลุมการดูแลสุขภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการฝึกอบรม การค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซ การนำทางและการเดินทาง การศึกษาและการพัฒนาทักษะ

ฟังก์ชันหลักที่ AiLens ช่วยได้มีดังนี้

• การแปลภาษาทันที: ช่วยให้สามารถสื่อสารหลายภาษาได้อย่างราบรื่น

• บันทึกย่อและการเตือนความจำ: เข้าถึงได้สำหรับนักเรียนและมืออาชีพที่ต้องการความสะดวก

• โซลูชันด้านสุขภาพ: ให้การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและความเป็นอยู่จากอุปกรณ์ที่สวมใส่หรืออุปกรณ์สุขภาพ

• การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการแบบไร้สาย รวมถึงการตรวจสอบการแจ้งเตือนจากโทรศัพท์และการเข้าถึงทรัพยากรอินเทอร์เน็ตด้วยการตอบสนองทางสายตาที่ขับเคลื่อนโดย OpenAI

ด้วยการออกแบบที่มีน้ำหนักเบาและความสามารถในการประมวลผลที่ทันสมัย AiLens รับประกันความสะดวกสบายในการใช้งานเป็นเวลานาน ในขณะเดียวกันก็ลดส่วนประกอบภายนอก นวัตกรรมนี้สร้างประสบการณ์ที่ไม่มีใครเทียบในตลาดแว่นตา AR

AiLens จาก ThinkAR จะวางจำหน่ายพร้อมกันในอเมริกาเหนือ เอเชียแปซิฟิก และยุโรป เริ่มต้นวางจำหน่ายครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเดือนมกราคม 2025 ตามด้วยเอเชียแปซิฟิกและยุโรปในเดือนเมษายน 2025 ผู้บริโภคสามารถซื้อ AiLens ได้ผ่าน Amazon, SoftBank Japan และร้านค้าปลีกออนไลน์และออฟไลน์อื่น ๆ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่วมมือหรือสัมผัสประสบการณ์ AiLens ที่ The Venetian, Level 2, Bellini 2002 ในงาน CES 2025

หมายเหตุ: ข้อมูลแบตเตอรี่เป็นข้อมูลที่อิงจากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการของ ThinkAR โดยอาจแตกต่างออกไปตามการใช้งานและปัจจัยอื่น ๆ

เกี่ยวกับ Ambiq

ภารกิจของ Ambiq คือการพัฒนาโซลูชันเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้พลังงานต่ำที่สุดเพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์อัจฉริยะได้ทุกที่ และขับเคลื่อนโลกที่ประหยัดพลังงาน ยั่งยืน และเต็มเปี่ยมข้อมูลได้ดีมากขึ้น Ambiq จัดส่งผลิตภัณฑ์ออกไปมากกว่า 270 ล้านชิ้นแล้ว ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้เวลานานหลายสัปดาห์ด้วยการชาร์จเพียงครั้งเดียว ในขณะเดียวกันก็นำเสนอคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการออกแบบที่มีขนาดกะทัดรัดด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.ambiq.com

เกี่ยวกับ ThinkAR

ThinkAR นำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยี AR และ AI สำหรับบุคคลและธุรกิจ ทั้งยังช่วยขจัดอุปสรรคในอุปกรณ์แบบดั้งเดิม ThinkAR นำโซลูชันแบบแฮนด์ฟรีมาใช้ จึงขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ราบรื่น ยืดหยุ่น และเหมาะกับการใช้งาน เพื่อให้ความคิดสร้างสรรค์โลดแล่นได้อย่างง่ายดาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.thinkar.com

ติดต่อ

Charlene Wan

รองประธานฝ่ายการสร้างแบรนด์ การตลาด และนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล: cwan@ambiq.com

โทรศัพท์: +1.512.879.2850

สามารถดูภาพถ่ายที่ใช้ประกอบการประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ac1f0d55-39d3-4233-a349-96cdda8ef154

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.