Ambiq dan ThinkAR Mengganggu Industri Cermin Mata AR dengan AiLens

AUSTIN, Texas, Jan. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ambiq®, pembangun terkemuka bagi semikonduktor berkuasa ultra rendah dan penyelesaian yang membolehkan Edge AI, telah bekerjasama dengan ThinkAR, perintis dalam realiti diperkukuh (AR) dan teknologi AI, untuk memperkenalkan AiLens, cermin mata pintar paling ringan yang direka bentuk untuk penggunaan harian.

Dengan berat hanya 37 gram, AiLens mentakrifkan semula cermin mata pintar ringan dengan hayat bateri melebihi 10 jam yang luar biasa — lebih tiga kali ganda purata industri iaitu selama 3 jam — memastikan kebolehgunaan sepanjang hari tanpa memerlukan pengecasan semula yang kerap.

Cermin mata tersebut dikuasakan oleh Apollo4 System-on-Chip (SoC) Ambiq sangat cekap yang dibina di atas platform Subthreshold Power Optimization Technology (SPOT®) proprietarinya dan keupayaan AR yang diaktifkan suara termaju ThinkAR. Mereka bersama-sama memberikan pengalaman bebas tangan yang lancar dan intuitif yang dipertingkatkan oleh pemprosesan Edge AI yang berkuasa untuk cerapan yang diperibadikan.

Ciri-ciri dan Inovasi Utama:

• Kuasa Pemprosesan Termaju: Apollo4 SoC Ambiq, yang menampilkan mikropemproses Arm® Cortex®-M4F, mencapai sehingga 192 MHz untuk memproses grafik, audio dan model AI.

• Pembantu Peribadi Dikuasakan AI: AiLens merangkumi pembantu AI adaptif yang mempelajari keutamaan pengguna dan menyampaikan respons yang disesuaikan, menyokong OpenAI dan API pihak ketiga.

• Teknologi Paparan Luar Biasa: Visual definisi tinggi yang dikuasakan oleh pemecut grafik 2D/2.5D Apollo4 memastikan prestasi lancar dengan penggunaan kuasa yang minimum.

• Ketersambungan Lancar: Penyepaduan terus dengan Google, Microsoft dan platform pihak ketiga untuk akses segera kepada kalendar, dokumen dan storan awan.

• Reka Bentuk Ergonomik: Pembinaan ringan yang terkemuka di pasaran pada 37g, dioptimumkan untuk keselesaan jangka panjang.

• Penyepaduan Apl iOS: Aplikasi khusus untuk kefungsian yang dipertingkatkan dan kawalan lancar.

"Kerjasama kami dengan ThinkAR menandakan permulaan era baharu untuk cermin mata AR pintar," kata Fumihide Esaka, Ketua Pegawai Eksekutif Ambiq. “Lonjakan dalam kecekapan tenaga, prestasi, kefungsian dan kepraktisan menawarkan anjakan besar dalam teknologi AI Edge boleh pakai untuk pengguna. Saya teruja untuk melihat bagaimana orang akan menggunakannya untuk menambah baik rutin harian mereka.”

“Perkongsian kami dengan Ambiq untuk AiLens menggariskan komitmen kami terhadap inovasi,” kata Joe Ye, Pengasas ThinkAR.

"Kami bersama-sama telah mencipta produk yang mentakrifkan semula pasaran cermin mata AR - yang cekap tenaga, intuitif dan direka bentuk untuk pengguna moden." kata Paul Jones, Presiden Pejabat Jepun ThinkAR.

Bersama dengan SoftBank, aplikasi utama AiLens merangkumi — Penjagaan kesihatan, produktiviti dan latihan di tempat kerja, runcit dan E-dagang, navigasi dan perjalanan, pendidikan dan pembangunan kemahiran.

Fungsi teras khusus yang mana AiLens boleh membantu ialah:

• Terjemahan Bahasa Masa Nyata: Mendayakan komunikasi berbilang bahasa yang lancar.

• Nota dan Peringatan: Boleh diakses untuk pelajar dan profesional semasa dalam kesibukan.

• Penyelesaian Penjagaan Kesihatan: Menyediakan akses lancar kepada data kesihatan dan kesejahteraan daripada peranti boleh pakai atau penjagaan kesihatan.

• Pengoptimuman Aliran Kerja: Mempertingkatkan produktiviti untuk pengurusan bebas tangan termasuk menyemak pemberitahuan telefon dan mengakses sumber Internet dengan respons visual yang dikuasakan oleh OpenAI.

Dengan reka bentuk yang ringan dan keupayaan pemprosesan termaju, AiLens memastikan keselesaan pengguna untuk penggunaan yang berpanjangan sambil meminimumkan komponen luaran. Inovasi ini mencipta pengalaman yang tiada tandingannya dalam pasaran cermin mata AR.

ThinkAR AiLens akan tersedia serentak di Amerika Utara, APAC dan Eropah. Ketersediaan awal di Amerika Syarikat bermula pada bulan Januari 2025, diikuti oleh APAC dan Eropah pada bulan April 2025. Pengguna boleh membeli AiLens melalui Amazon, SoftBank Jepun dan peruncit dalam talian dan luar talian tambahan.

Ketahui lebih lanjut tentang kerjasama atau alami AiLens di The Venetian, Tingkat 2, Bellini 2002 semasa CES 2025.

Nota: Data bateri adalah berdasarkan keputusan ujian makmal ThinkAR dan mungkin berbeza mengikut penggunaan dan faktor lain.

Perihal Ambiq

Misi Ambiq adalah untuk membangunkan penyelesaian semikonduktor berkuasa terendah untuk membolehkan peranti pintar di mana-mana dan memacu dunia yang lebih cekap tenaga, mampan dan dipacu data. Dengan lebih daripada 270 juta unit dihantar, Ambiq memperkasakan pengilang untuk mencipta produk yang bertahan berminggu-minggu dengan sekali caj sambil memberikan ciri maksimum dalam reka bentuk kompak. Untuk maklumat lanjut, layari www.ambiq.com.

Perihal ThinkAR

ThinkAR memperkasakan individu dan perniagaan dengan teknologi AR dan AI yang inovatif, menghapuskan halangan peranti tradisional. Dengan mendayakan penyelesaian bebas tangan, ThinkAR memacu masa depan yang lancar dan ergonomik di mana idea berkembang dengan mudah. Untuk maklumat lanjut, layari www.thinkar.com.

Hubungi

Charlene Wan

Naib Presiden Penjenamaan, Pemasaran dan Perhubungan Pelabur

E-mel: cwan@ambiq.com

Telefon: +1.512.879.2850

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ac1f0d55-39d3-4233-a349-96cdda8ef154

