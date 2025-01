アンビック (Ambiq) とシンクエーアール (ThinkAR)、AiLensでARグラス業界に革新をもたらす

テキサス州オースティン発 , Jan. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- エッジAIを可能にする超低消費電力半導体とソリューションの大手開発者であるアンビック®は、拡張現実 (AR) とAI技術のパイオニアであるシンクエーアールと提携し、日常的な着用のために設計された最軽量のスマートグラスであるAiLensを発表した。

わずか37グラムのAiLensは、10時間以上のバッテリー駆動時間 (業界平均の3時間の3倍以上) という驚異的な性能で、軽量スマートグラスを革新する。これにより、頻繁な充電を必要とせずに終日使用できることが保証される。

スマートグラスには、アンビック独自のSubthreshold Power-Optimized Technology (SPOT®) プラットフォーム上に構築された、アンピックの超低消費電力Apollo4システムオンチップ (SoC) のほか、シンクエーアールの高度な音声認識AR機能が搭載されている。 それらが一体となって、強力なエッジAI処理によるシームレスで直感的なハンズフリー体験を実現し、パーソナライズされたインサイトがもたらされる。

主な機能とイノベーション:

• 高度な処理能力:Arm® Cortex®-M4Fマイクロプロセッサを搭載したアンビックのApollo4 SoCは、グラフィックス、オーディオ、AIモデルの処理で最大192 MHzを達成する。

• AI搭載パーソナルアシスタント:AiLensには、ユーザーの好みを学習し、カスタマイズされた応答を提供する適応型AIアシスタントが搭載されており、OpenAIおよびサードパーティのAPIをサポートしている。

• 優れたディスプレイ技術:Apollo4の2D/2.5Dグラフィックスアクセラレータによる高精細度ビジュアルにより、最小限の電力消費で、スムーズな性能が保証される。

• シームレスな接続:グーグル (Google)、マイクロソフト(Microsoft)、サードパーティのプラットフォームとの直接統合により、カレンダー、ドキュメント、クラウドストレージに即座にアクセス可能。

• 人間工学的設計:市場をリードする軽量構造 (37g) で長時間の快適さのために最適化。

• iOSアプリの統合:機能強化とシームレスなコントロールのための専用アプリケーション。

「シンクエーアールとの提携は、スマートARグラスの新時代の幕開けを告げるものです。」と、アンビックのCEOである江坂文秀 (Fumihide Esaka)は述べている。 「エネルギー効率、性能、機能性、実用性の飛躍的な向上により、消費者向けウェアラブルデバイスのエッジAI技術に大きな変化がもたらされます。 人々が毎日の日課を向上させるためにそれをどのように使用するか見るのが楽しみです。」

「アンビックとのAiLensに関する提携は、当社のイノベーションへの取り組みを裏付けるものです。」シンクエーアールの創設者であるジョー・イェ (Joe Ye) は述べている。

「私たちは協力することで、ARグラス市場を変革する製品を作り出しました。それは、エネルギー効率に優れ、直感的で、現代のユーザー向けに設計されたものです。」と、シンクエーアール日本事務所の社長であるポール・ジョーンズ (Paul Jones) は述べている。

ソフトバンク (SoftBank) との提携により、AiLensの主な用途には、ヘルスケア、職場での生産性とトレーニング、小売とEコマース、ナビゲーションと旅行、教育・スキル開発などが含まれる。

AiLensが支援できる特定のコア機能は以下の通りである。

• リアルタイム翻訳:シームレスな多言語コミュニケーションが可能。

• メモとリマインダー:学生や移動の多い社会人に便利。

• ヘルスケアソリューション:ウェアラブルおよびヘルスケアデバイスからの健康・ウェルネスデータへのシームレスなアクセスを実現。

• ワークフローの最適化:OpenAIによる視覚的な応答により、電話通知の確認やインターネットリソースへのアクセスなど、ハンズフリーでの管理の生産性を向上させる。

軽量設計と高度な処理能力により、AiLensは外部コンポーネントを最小限に抑えながら、長時間の使用でも快適さを確保する。 このイノベーションにより、ARグラス市場に他に類を見ない体験が生み出される。

シンクエーアールのAiLensは、北米、アジア太平洋地域、欧州で同時発売される。 米国での初期リリースは、2025年1月に開始され、続いて2025年4月にアジア太平洋地域と欧州で開始される。 消費者はアマゾン (Amazon)、ソフトバンク、その他のオンラインショップおよび実店舗を通じてAiLensを購入することができる。

この提携について詳しくはこちらをクリックされたい。また、CES 2025の期間中、ザ・ベネチアン (The Venetian)、2階のベリーニ 2002 (Bellini 2002) でAiLensを体験されたい。

注意:バッテリーデータはシンクエーアールのラボテストの結果に基づくものであり、使用状況やその他の要因により異なる場合がある。

アンビックについて

アンビックのミッションは、あらゆる場所でインテリジェントデバイスを可能にし、エネルギー効率が高く、持続可能な、データ駆動型の世界を推進するために、電力消費量を最小限に抑えた半導体ソリューションを開発することである。 アンビックは、2億7,000万ユニット以上を出荷しており、小型設計で最大限の機能を提供しながら、1回の充電で数週間使用できる製品を製造するメーカーを支援してきた。 詳しくは、www.ambiq.comを参照されたい。

シンクエーアールについて

シンクエーアールは、革新的なARとAI技術により、個人や企業を支援し、従来のデバイスの障壁を取り除く。 ハンズフリーソリューションを実現することにより、シンクエーアールは、アイデアが容易に飛び立つシームレスで人間工学的な未来を推進している。 詳しくは、www.thinkar.comを閲覧されたい。

問い合わせ先

シャーリーン・ワン (Charlene Wan)

ブランディング、マーケティング、投資家広報担当バイスプレジデント

Eメール:cwan@ambiq.com

電話:+1.512.879.2850

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ac1f0d55-39d3-4233-a349-96cdda8ef154

