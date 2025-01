Ambiq ו-ThinkAR משנות את המשחק בתעשיית משקפי המציאות הרבודה עם AiLens

אוסטין, טקסס, Jan. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Ambiq®, מפתחת מובילה של מוליכים למחצה עם צריכת הספק נמוך במיוחד ופתרונות המאפשרים בינה מלאכותית במכשירי קצה, משתפת פעולה עם ThinkAR, חלוצה בטכנולוגיות מציאות רבודה (AR) ובינה מלאכותית (AI), כדי לחשוף את AiLens, המשקפיים החכמים הקלים ביותר המיועדים ללבישה יומיומית.

עם משקל של 37 גרם בלבד, AiLens מגדירות מחדש מה זה משקפיים חכמים קלים, והם מציעים בנוסף חיי סוללה יוצאי דופן עם יותר מ-10 שעות - פי שלושה ויותר מהממוצע בתעשייה שעומד על 3 שעות - מה שמבטיח שימושיות לאורך כל היום ללא צורך בטעינה תכופה.

המשקפיים מופעלים באמצעות המערכת על שבב (SoC) ה-Apollo4 היעילה במיוחד של Ambiq, שפותחה על פלטפורמת ה-Subthreshold Power Optimization Technology (SPOT®) הקניינית שלה, יחד עם יכולות ה-AR המופעלות באמצעות קול המתקדמות של ThinkAR. יחד, הם מספקים חוויית שימוש ללא ידיים חלקה, אינטואיטיבית שזוכה לשיפור על ידי עיבוד בינה מלאכותית חזק ביחידת הקצה שמספק תובנות מותאמות.

תכונות וחידושים מרכזיים:

כוח עיבוד מתקדם : המערכת על שבב Apollo4 של Ambiq, המבוססת על המיקרו-מעבד Cortex ® -M4F של Arm ® שפועל במהירות עד 192 מגה-הרץ לעיבוד מודלים של גרפיקה, אודיו ובינה מלאכותית.

: המערכת על שבב Apollo4 של Ambiq, המבוססת על המיקרו-מעבד Cortex -M4F של Arm שפועל במהירות עד 192 מגה-הרץ לעיבוד מודלים של גרפיקה, אודיו ובינה מלאכותית. סייען אישי מבוסס בינה מלאכותית : AiLens כוללות סייען בינה מלאכותית שיודע ללמוד ולהתאים את עצמו להעדפות המשתמש ולספק תגובות מותאמות, עם תמיכה ב-OpenAI ובממשקי API מצד שלישי.

: AiLens כוללות סייען בינה מלאכותית שיודע ללמוד ולהתאים את עצמו להעדפות המשתמש ולספק תגובות מותאמות, עם תמיכה ב-OpenAI ובממשקי API מצד שלישי. טכנולוגיית תצוגה יוצאת דופן : תצוגה חזותית באיכות גבוהה באמצעות מאיץ ה- 2D/2.5D הגרפי של Apollo4 שמבטיח ביצועים חלקים עם צריכת חשמל מינימלית.

: תצוגה חזותית באיכות גבוהה באמצעות מאיץ ה- 2D/2.5D הגרפי של Apollo4 שמבטיח ביצועים חלקים עם צריכת חשמל מינימלית. קישוריות חלקה : אינטגרציה ישירה עם Google, Microsoft ופלטפורמות צד שלישי לגישה מיידית ליומנים, למסמכים ולאחסון בענן.

: אינטגרציה ישירה עם Google, Microsoft ופלטפורמות צד שלישי לגישה מיידית ליומנים, למסמכים ולאחסון בענן. עיצוב ארגונומי : מבנה קל משקל עם 37 גרם שמוביל את השוק ומותאם לנוחות לטווח ארוך.

: מבנה קל משקל עם 37 גרם שמוביל את השוק ומותאם לנוחות לטווח ארוך. אפליקציה לאינטגרציה עם iOS: אפליקציה ייעודית לפונקציונליות משופרת ושליטה חלקה.

"שיתוף הפעולה שלנו עם ThinkAR מסמן את תחילתו של עידן חדש עבור משקפי מציאות רבודה חכמות", אמר פומיהייד אסקה (Fumihide Esaka), מנכ"ל Ambiq. "הקפיצה ביעילות האנרגיה, הביצועים, התפקודיות והמעשיות מציעה שינוי משמעותי בטכנולוגיית הבינה המלאכותית לקצה בהתקנים לבישים לצרכנים. אני נרגש לראות איך אנשים ישתמשו בזה כדי לשפר את שגרת היום שלהם".

"השותפות שלנו עם Ambiq for AiLens מדגישה את המחויבות שלנו לחדשנות", אמר ג'ו יה (Joe Ye), מייסד ThinkAR.

"יחד יצרנו מוצר שמגדיר מחדש את שוק משקפי המציאות הרבודה - מוצר חסכוני באנרגיה, אינטואיטיבי שמיועד למשתמש המודרני." אמר פול ג'ונס (Paul Jones), נשיא ThinkAR Japan Offices.

בשיתוף עם SoftBank, היישומים המרכזיים של AiLens כוללים - שירותי בריאות, פרודוקטיביות והדרכה במקום העבודה, קמעונאות ומסחר אלקטרוני, ניווט ונסיעות, חינוך ופיתוח מיומנויות.

פונקציות הליבה הספציפיות שה-AiLens יכול לעזור להן הן:

תרגום שפה בזמן אמת: מאפשר תקשורת רב-לשונית חלקה.

מאפשר תקשורת רב-לשונית חלקה. הערות ותזכורות: נגיש לסטודנטים ולאנשי מקצוע בדרכים.

נגיש לסטודנטים ולאנשי מקצוע בדרכים. פתרונות בריאות: מספק גישה חלקה לנתוני בריאות ואיכות חיים מהתקנים לבישים או ממכשירים רפואיים.

מספק גישה חלקה לנתוני בריאות ואיכות חיים מהתקנים לבישים או ממכשירים רפואיים. *אופטימיזציה של זרימת עבודה: משפר את הפרודוקטיביות לניהול ללא שימוש בידיים, כולל בדיקת הודעות בטלפון וגישה למשאבי אינטרנט עם תגובות חזותיות המופעלות על ידי OpenAI.

עם העיצוב קל המשקל ויכולות העיבוד המתקדמות, AiLens מבטיחה נוחות למשתמש לשימוש ממושך תוך מזעור רכיבים חיצוניים. חדשנות זו יוצרת חוויה שאין דומה לה בשוק משקפי המציאות הרבודה.

ThinkAR AiLens יהיה זמין בו זמנית בצפון אמריקה, APAC ואירופה. הזמינות הראשונית בארצות הברית מתחילה בינואר 2025, ואחריה APAC ואירופה באפריל 2025. צרכנים יכולים לרכוש AiLens דרך אמזון, סופטבנק יפן וקמעונאים מקוונים ולא מקוונים נוספים.

קבלו מידע נוסף על שיתוף הפעולה או התנסו ב-AiLens ב- The Venetian, Level 2, Bellini 2002, במהלך CES 2025.

הערה: נתוני הסוללה מבוססים על תוצאות בדיקות המעבדה של ThinkAR ועשויים להשתנות בהתאם לשימוש ולגורמים אחרים.

אודות Ambiq

המשימה של Ambiq היא לפתח את פתרונות המוליכים למחצה בעלי ההספק הנמוך ביותר כדי לאפשר התקנים חכמים בכל מקום על ידי פיתוח פתרונות המוליכים למחצה בעלי ההספק הנמוך ביותר כדי להניע עולם חסכוני יותר באנרגיה, בר-קיימא ומונע נתונים. עם למעלה מ-270 מיליון יחידות שנשלחו, Ambiq מאפשרת ליצרנים ליצור מוצרים שיחזיקו מעמד שבועות בטעינה אחת תוך אספקת תכונות מרביות בעיצובים קומפקטיים. לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר www.ambiq.com .

אודות ThinkAR

ThinkAR מעצימה אנשים ועסקים עם טכנולוגיות מציאות רבודה ובינה מלאכותית חדשניות, ומבטלת את המחסומים של מכשירים מסורתיים. על ידי אפשור פתרונות ללא שימוש בידיים, ThinkAR מניעה עתיד חלק וארגונומי שבו רעיונות מתרוממים ללא מאמץ. לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר www.thinkar.com .

איש קשר ולמידע נוסף

Charlene Wan

VP of Branding, Marketing, and Investor Relations

Email: cwan@ambiq.com

Phone: +1.512.879.2850

תמונה הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ac1f0d55-39d3-4233-a349-96cdda8ef154

