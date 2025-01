Ambiq y ThinkAR revolucionan el sector de gafas de realidad aumentada (AR) con AiLens

AUSTIN, Texas, Jan. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ambiq®, un desarrollador líder de semiconductores y soluciones de potencia ultra baja que habilitan Edge AI, se asoció con ThinkAR, pionero en realidad aumentada (AR) y tecnología de IA, para presentar AiLens, las gafas inteligentes más livianas diseñadas para uso diario.

Con un peso de apenas 37 gramos, AiLens redefine las gafas inteligentes livianas con una extraordinaria vida útil de batería de más de 10 horas, más del triple del promedio de tres horas en el sector, garantizando funcionalidad durante todo el día sin necesidad de recarga frecuente.

Las gafas están activadas por el sistema en chip (SoC) Apollo4 ultraeficaz de Ambiq, desarrollado sobre su plataforma patentada Subthreshold Power Optimization Technology (SPOT®), y las capacidades avanzadas de AR activadas por voz de ThinkAR. Juntos, ofrecen una experiencia manos libres, perfecta e intuitiva mejorada por el potente procesamiento de IA Edge para obtener información personalizada.

Principales funciones e innovaciones:

• Potencia de procesamiento avanzada: El SoC Apollo4 de Ambiq, con un microprocesador Arm®Cortex ® -M4F, alcanza hasta 192 MHz para procesar gráficos, audio y modelos de IA.

• Asistente personal AI-Powered: AiLens incluye un asistente de IA adaptativo que aprende las preferencias del usuario y ofrece respuestas personalizadas, compatible con OpenAI y API de terceros.

• Tecnología de visualización excepcional: Las imágenes de alta definición impulsadas por el acelerador de gráficos 2D/2,5D de Apollo4 garantizan un rendimiento fluido con consumo de energía mínimo.

• Conectividad transparente: Integración directa con Google, Microsoft y plataformas de terceros para acceso instantáneo a calendarios, documentos y almacenamiento en la nube.

• Diseño ergonómico: Construcción liviana de 37 g líder en el mercado, optimizada para comodidad a largo plazo.

• Integración de aplicaciones iOS: Aplicación dedicada para una funcionalidad mejorada y control transparente.

“Nuestra colaboración con ThinkAR marca el inicio de una nueva era para las gafas AR inteligentes”, dijo Fumihide Esaka, director ejecutivo de Ambiq. “El avance en eficacia energética, rendimiento, funcionalidad y practicidad ofrece un cambio importante en la tecnología de dispositivos portátiles (wearables) Edge AI para los consumidores. Estoy emocionado de ver cómo la gente los usará para mejorar sus rutinas diarias”.

“Nuestra asociación con Ambiq para AiLens subraya nuestro compromiso con la innovación”, dijo Joe Ye, fundador de ThinkAR.

“Juntos, hemos creado un producto que redefine el mercado de gafas AR, siendo energéticamente eficaz, intuitivo y diseñado para el usuario moderno”, dijo Paul Jones, presidente de las oficinas de ThinkAR Japón.

Junto con SoftBank, las principales aplicaciones de AiLens incluyen: cuidados de salud, productividad y formación en el lugar de trabajo, comercio minorista y comercio electrónico, navegación y viajes, educación y desarrollo de habilidades.

Las funciones básicas específicas que AiLens puede ayudar son:

• Traducción de idiomas en tiempo real: Permite una comunicación multilingüe perfecta.

• Notas y recordatorios: Accesible para estudiantes y profesionales en constante movimiento.

• Soluciones de cuidados de salud: Ofrece acceso continuo a los datos de salud y bienestar desde dispositivos portátiles o de cuidados de salud.

• Optimización del flujo de trabajo: Mejora la productividad para la gestión de manos libres, incluyendo comprobación de notificaciones telefónicas y acceso a recursos de Internet con respuestas visuales impulsadas por OpenAI.

Con su diseño liviano y capacidades de procesamiento avanzadas, AiLens garantiza la comodidad del usuario para uso prolongado, al tiempo que minimiza los componentes externos. Esta innovación crea una experiencia inigualable en el mercado de gafas AR.

ThinkAR AiLens estará disponible simultáneamente en Norteamérica, APAC y Europa. La disponibilidad inicial en los Estados Unidos comienza en enero de 2025, seguida de APAC y Europa en abril de 2025. Los consumidores pueden comprar AiLens a través de Amazon, SoftBank Japón y otros minoristas en línea y fuera de línea.

Obtenga más información sobre la colaboración o experimente el AiLens en el Venetian, Level 2, Bellini 2002 durante el CES 2025.

Nota: Los datos de la batería se basan en los resultados de las pruebas de laboratorio de ThinkAR y pueden variar con el uso y otros factores.

Acerca de Ambiq

La misión de Ambiq es desarrollar las soluciones de semiconductores de menor potencia para habilitar dispositivos inteligentes en todas partes e impulsar un mundo con mayor eficacia energética, sostenible y basado en datos. Con más de 270 millones de unidades enviadas, Ambiq empodera a los fabricantes para crear productos que duran semanas con una sola carga, mientras que ofrecen máximas funciones en diseños compactos. Para obtener más información, visite www.ambiq.com.

Acerca de ThinkAR

ThinkAR empodera a individuos y empresas con tecnologías innovadoras de AR e IA, eliminando las barreras de los dispositivos tradicionales. Al habilitar soluciones manos libres, ThinkAR conduce un futuro ergonómico y transparente donde las ideas fluyen sin esfuerzo. Para obtener más información, visite www.thinkar.com.

Contacto

Charlene Wan

Vicepresidenta de branding, marketing y relaciones con inversionistas

Email: cwan@ambiq.com

Teléfono: +1.512.879.2850

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ac1f0d55-39d3-4233-a349-96cdda8ef154

