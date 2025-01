مجموعة EBC المالية تحلل مسار الذهب في عام 2025 المتقلب

يشاركنا ديفيد باريت رؤيته حول مسار الذهب في ظل تقلبات السوق والتحولات الاقتصادية العالمية في عام 2025.

يقوم ديفيد باريت بتحليل اتجاهات الذهب في عام 2025، وتقلبات السوق، وعدم اليقين، وطلب البنوك المركزية، والمخاطر الجيوسياسية للمتداولين.

NY, UNITED STATES, January 8, 2025 /EINPresswire.com/ -- مع تحول عام 2024 إلى تاريخ، أظهرت أسعار الذهب مرونة ملحوظة، مدفوعة بتضافر عوامل جيوسياسية واقتصادية. وفي مقابلة حديثة مع شبكة Investing News Network (INN) - والتي ظهرت لاحقًا على Nasdaq - سلط تحليل الخبراء لمجموعة EBC Financial Group الضوء على القوى التي تدعم زخم الذهب وما ينتظرنا في عام 2025.

باعتبارها شركة وساطة عالمية رائدة تقدم عقود الفروقات على الذهب، فإن رؤى الشركة، بقيادة ديفيد باريت، الرئيس التنفيذي لمجموعة EBC Financial Group (UK) Ltd.، تتعمق في التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الرئيسية التي تستمر في تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن، مما يمهد الطريق لعام 2025 المتقلب المحتمل.

لماذا يظل الذهب ملاذًا آمنًا لعام 2025

تظل موثوقية الذهب خلال فترات عدم اليقين عاملاً رئيسيًا في جاذبيته. وسلط باريت الضوء على التوترات الجيوسياسية المستمرة وشراء البنوك المركزية المستمر كعوامل حاسمة وراء أداء الذهب في عام 2024.

وأوضح باريت: "لا يوجد حل سريع للصراعات المستمرة في أوروبا والشرق الأوسط على الرغم من جهود وقف إطلاق النار". "بالإضافة إلى ذلك، فإن النفوذ المتزايد للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتحديات السياسية في أوروبا، وسياسات ترامب في فترة ولايته الثانية ستستمر في دعم جاذبية الذهب كملاذ آمن في عام 2025".

كما تناول باريت التقلبات المحتملة في السوق في ظل إدارة ترامب. وأشار إلى أن "تاريخ ترامب من عدم القدرة على التنبؤ يثير تساؤلات حول الاستقرار العالمي. ومن الحكمة أن يظل المستثمرون حذرين حتى يكون هناك وضوح أكبر بشأن السياسات الأمريكية وتنفيذ الوعود التي قطعت قبل الانتخابات".

كما أشار باريت إلى تأثير شراء البنوك المركزية على ديناميكيات السوق. "كان المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار الذهب، بالنسبة لي، هو نشاط الشراء المستمر من جانب البنوك المركزية - وخاصة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية"، كما قال. "تشير التقديرات إلى أن البنوك المركزية كانت مشترين صافيين لأكثر من 7000 طن من الذهب منذ عام 2010. وقد جعل هذا الطلب المستمر، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية والجيواقتصادية، الذهب جذابًا للغاية لجمهور أوسع".

وفقًا لمجلس الذهب العالمي، أضافت البنوك المركزية 1037 طنًا من الذهب إلى احتياطياتها في عام 2023 - ثاني أعلى عملية شراء سنوية في التاريخ - استمرارًا لاتجاه التنويع بعيدًا عن الدولار الأمريكي. سجل بنك الشعب الصيني (PBOC) 17 شهرًا متتاليًا من زيادات الاحتياطي، بينما زاد بنك الاحتياطي الهندي (RBI) من حيازاته بمقدار 13.3 طنًا في أوائل عام 2024، مما يعكس اهتمامه الاستراتيجي بالذهب كتحوط ضد تقلبات العملة (World Gold Council).

ويسلط هذا الاتجاه الضوء على الجهود العالمية التي تبذلها البنوك المركزية للتخفيف من مخاطر العملة في ظل التضخم والتحولات المستمرة في التحالفات الجيوسياسية. كما أدى استمرار زخم الشراء إلى الحد من انخفاض أسعار الذهب، مما أدى إلى تضييق ظروف العرض.

العوامل الرئيسية المؤثرة على مسار الذهب

حدد باريت عدة عوامل مترابطة يمكن أن تدفع أسعار الذهب إلى التقلب في عام 2025، مع اعتبار السياسة النقدية الأمريكية كاعتبار أساسي. ستحدد قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة نغمة معنويات السوق، خاصة إذا ظل التضخم مرنًا. وأوضح باريت: "إذا ثبت أن التضخم عنيد وتأخر خفض أسعار الفائدة، فقد نشهد تقلبات كبيرة في أسعار الذهب". يرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا قوة الدولار الأمريكي، الذي يتحرك تقليديًا بشكل عكسي لأسعار الذهب. يمكن أن يحد الدولار الأقوى، مدفوعًا بالإنفاق المالي أو تنفيذ التعريفات الجمركية، من مكاسب الذهب في الأمد القريب.

بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية، تظل الأحداث الجيوسياسية مهمة. يمكن أن تتصاعد نقاط الاشتعال مثل الصراع بين روسيا وأوكرانيا، والتوترات في بحر الصين الجنوبي، والاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب كأصل آمن. معنويات السوق تجاه الأسهم هي متغير حاسم آخر؛ يمكن أن يؤدي التقلب المتزايد أو الأداء الضعيف في أسواق الأسهم إلى تعزيز جاذبية الذهب كتحوط دفاعي ضد عدم اليقين.

كما أكد باريت على أهمية البيانات الاقتصادية الرئيسية، مثل بيانات الرواتب غير الزراعية، وتقارير نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأرقام التضخم، لأنها تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل التوقعات بشأن قرارات السياسة التي يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي. وأضاف: "يمكن أن يكون لهذه التقارير تأثير مباشر على الطلب على الذهب، مما يؤثر على تحركات الأسعار في الأمد القريب مع قيام المشاركين في السوق بتعديل استراتيجياتهم بناءً على توقعات النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة".

التحديات والفرص في قطاع تعدين الذهب

في حين تظل أسعار الذهب قوية، يواجه قطاع تعدين الذهب تحديات متميزة. فقد أدت تكاليف الإنتاج المتزايدة، إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة، إلى إجهاد هوامش شركات التعدين. كما تعمل تكاليف العمالة والطاقة ورأس المال المتزايدة على تآكل الربحية، حتى مع ارتفاع أسعار السبائك. ولاحظ باريت، "لقد أثرت تكاليف الإنتاج المرتفعة وأسعار الفائدة المرتفعة على هوامش شركات التعدين، مما حد من العائدات على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب".

في هذه البيئة، يمثل توحيد الصناعة فرصة. وأشار باريت إلى إمكانية عمليات الاندماج والاستحواذ بين شركات التعدين ذات رأس المال الجيد كوسيلة لتبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة. وقال: "أظن أننا سنرى المزيد من عمليات التوحيد في القطاع". "قد تسعى الشركات ذات الميزانيات العمومية القوية إلى عمليات الاندماج والاستحواذ

كوسيلة لتحسين التكاليف وتوسيع الاحتياطيات". قد يجد المستثمرون الباحثون عن فرص طويلة الأجل قيمة استراتيجية في تحديد اللاعبين المرنين داخل القطاع.

تشير التحليلات الأخيرة إلى أنه على الرغم من الانخفاض الملحوظ في معاملات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في قطاع المعادن والتعدين خلال عام 2024، إلا أن هناك توقعات باستمرار نشاط عمليات الدمج والاستحواذ حتى عام 2025، مدفوعًا بعمليات الدمج الاستراتيجية والتحول العالمي المستمر في مجال الطاقة (Mining.com).

الإبحار نحو عام 2025 مع الرؤية الإستراتيجية

مع اجتياز الاقتصاد العالمي لحالة عدم اليقين، تؤكد مجموعة EBC Financial Group على أهمية القدرة على التكيف واتخاذ القرارات المستنيرة. وأكد باريت أن "عام 2025 سيتطلب الصبر والقدرة على التكيف. وينبغي للمستثمرين مراقبة التطورات المبكرة، وخاصة في السياسة الأمريكية والصراعات العالمية الجارية، مع الحفاظ على التعرض للأصول الآمنة مثل الذهب".

نبذة عن مجموعة EBC المالية

تأسست مجموعة EBC المالية (EBC) في الحي المالي المرموق في لندن، وهي مشهورة بخدماتها في مجال الوساطة المالية وإدارة الأصول. وبفضل مكاتبها التي تقع بشكل استراتيجي في المراكز المالية البارزة مثل لندن وسيدني وهونج كونج وطوكيو وسنغافورة وجزر كايمان وبانكوك وليماسول والمزيد، تمكن EBC المستثمرين الأفراد والمحترفين والمؤسساتيين من الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق العالمية وفرص التداول، بما في ذلك العملات والسلع والأسهم والمؤشرات.

وتتمتع EBC باعتراف العديد من الجوائز، وتحافظ على مستويات رائدة من المعايير الأخلاقية وتلتزم بالتنظيم الدولي. تخضع الشركات التابعة لمجموعة EBC المالية للتنظيم والترخيص في ولاياتها القضائية المحلية. تخضع شركة EBC Financial Group (UK) Limited للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وتخضع شركة EBC Financial Group (Cayman) Limited للتنظيم من قبل هيئة النقد في جزر كايمان (CIMA)، وتخضع شركة EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd، وشركة EBC Asset Management Pty Ltd للتنظيم من قبل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC).

تتألف مجموعة EBC من محترفين محنكين يتمتعون بخبرة عميقة تزيد عن 30 عامًا في المؤسسات المالية الكبرى، حيث نجحوا بمهارة في المرور عبر دورات اقتصادية مهمة من اتفاقية بلازا إلى أزمة الفرنك السويسري في عام 2015. تدعم EBC ثقافة حيث تكون النزاهة والاحترام وأمن أصول العملاء في المقام الأول، مما يضمن التعامل مع كل مشاركة للمستثمرين بأقصى قدر من الجدية التي يستحقونها.

تعتبر EBC الشريك الرسمي للصرف الأجنبي لنادي برشلونة لكرة القدم، وتقدم خدمات متخصصة في مناطق مثل آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا وأوقيانوسيا. كما تعد EBC شريكة لحملة United to Beat Malaria، وهي حملة تابعة لمؤسسة الأمم المتحدة تهدف إلى تحسين النتائج الصحية العالمية. بدءًا من فبراير 2024، تدعم EBC سلسلة المشاركة العامة "ما يفعله الاقتصاديون حقًا" التي ينظمها قسم الاقتصاد بجامعة أكسفورد، والتي تهدف إلى كشف غموض الاقتصاد وتطبيقه على التحديات المجتمعية الرئيسية لتعزيز الفهم العام والحوار.https://www.ebc.com/

