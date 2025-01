ソニー・ホンダモビリティとHERE Technologies、コネクテッドEVとソフトウェア定義車両の未来刷新に向け提携

ソニー・ホンダモビリティは、 AFEELA のデジタルコックピットに HERE Navigation SDK のソフトウェア定義されたコネクテッドな車内ガイダンスエクスペリエンスを搭載。日常生活の延長としてのサービスをドライバーに提供 。

今回の提携を通してAFEELAにHEREの統合マッピングアーキテクチャを提供することで、最先端のビジュアライゼーションと拡張現実機能を実現。

ラスベガス、CES 2025 – ロケーションデータとテクノロジー・プラットフォームのリーディングカンパニーであるHERE Technologiesは本日、ソニー・ホンダモビリティ株式会社(SHM)との提携を発表しました。今回の提携は、SHMの電気自動車(EV)ブランド「AFEELA(アフィーラ)」によってモビリティの未来を刷新することを目的としています。SHMは、HEREの統合マッピングアーキテクチャをベースにしたHERE Navigation SDKをAFEELAのデジタルコックピットに、HERE SDK Exploreをモバイルアプリケーションに活用する計画です。

AFEELAは、ソニーグループ株式会社と本田技研工業株式会社のジョイントベンチャーから生まれた製品であり、ソニー が専門とするデジタル技術とホンダが持つ自動車イノベーションを組み合わせることで、従来のEVに挑戦することを目的としています。

HEREの統合マッピングアーキテクチャを活用することで、AFEELAの最先端のビジュアライゼーション、EV航続距離管理、拡張現実機能など、ソフトウェア・デファインド・ビークル(SDV)における車載システムや位置情報ベースのアプリケーションが強化されます。AFEELAは、ドライバーと同乗者に以下のようなシームレスで直感的な走行を提供します。

車載インフォテインメントシステム:HERE Navigation SDKは、豊富なEV機能と安全情報を車両のさまざまなデジタルディスプレイに提供。強力なガイダンスとナビゲーションエクスペリエンスを実現します。

モバイルアプリケーション:AFEELAのモバイルアプリケーションに統合されたHERE SDK(Exploreエディション)により、リアルタイムでの地図更新を実現。AFEELAのエクスペリエンスをドライバーや同乗者のデジタルライフにシームレスに繋げます。

AFEELAは、HEREの統合マッピングアーキテクチャにより、標準的なナビゲーションを超えた真に直感的でパーソナライズされたモビリティエクスペリエンスの提供を目指しています。HEREのプロフェッショナルサービスはHEREのスケーラブルな製品を組み合わせることで、ドライバーのデジタルライフの延長へとモビリティを進化させるAFEELAのインテリジェントなアーキテクチャを支えます。

ソニー・ホンダモビリティ株式会社 の代表取締役社長兼COOである川西 泉 氏は、次のように述べています。「ナビゲーションはAFEELAにおいて重要な要素です。HERE Navigation SDKを活用することで、単なるナビゲーションの枠を超えた、直感的でパーソナライズされたモビリティエクスペリエンスを実現できます。HEREとの提携を通じて、コネクテッドモビリティに革新的な変化をもたらすことを楽しみにしています」

HERE Technologiesの最高経営責任者(CEO)であるMike Nefkens(マイク・ネフケンス)は、次のように述べています。「ソニー・ホンダモビリティと提携できることを大変嬉しく思います。今回のコラボレーションによってモビリティの限界を越え、SDVの未来を刷新するという両社共通のビジョンが実現します。HEREが構築を進めるライブプラットフォームにより、AFEELAはコネクテッドな状態を維持し、独自のコネクテッド・デジタル・コックピット・エクスペリエンスを提供することが可能になります。私たちは、コネクテッド・ガイダンス・エクスペリエンスがすべての車両の基礎となり、将来的によりスマートで安全な走行が実現すると信じています」

ソニー・ホンダモビリティについて

ソニー・ホンダモビリティ株式会社は、ソニーグループ株式会社と本田技研工業株式会社が2022年に設立した日本のモビリティテクノロジー合弁企業です。ソニーの卓越したテクノロジーと本田技研工業の自動車に関する専門技術を組み合わせることで、付加価値の高いモビリティの共同開発・販売やモビリティ向けサービスを提供し、業界のイノベーションをリードすることを目指しています。詳細については、https://www.shm-afeela.comをご覧いただくか、Facebook、Instagram、X、LinkedInでフォローしてください。

HERE Technologiesについて

HEREは、地図と位置情報技術のパイオニアとして約40年の歴史を誇ります。今日、HEREの位置情報プラットフォームは業界で最も完全なものとして認知されており、位置情報ベースの製品、サービス、カスタムマップは、世界中の組織や企業に利用されています。自律運転およびシームレスな物流から新たな移動性体験まで、HEREは、パートナーと顧客が自らのデータを管理して個人情報を守りながらイノベーションを起こすことを可能にしています。HEREがどのように世界を進歩させているかについてはhere.comでご覧ください。

