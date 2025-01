EBC Financial Group Analiza el Futuro del Oro en un 2025 Volátil

David Barrett, CEO de EBC Financial Group (UK) Ltd., se encuentra frente a un fondo con barras de oro y gráficos de tendencias del mercado, ilustrando el análisis de EBC Financial Group sobre las perspectivas del oro para el 2025 - EBC.

NY, UNITED STATES, January 7, 2025 /EINPresswire.com/ -- A medida que el 2024 pasa a la historia, los precios del oro han demostrado una notable resistencia, impulsados por una confluencia de factores geopolíticos y económicos. En una reciente entrevista con Investing News Network (INN)—posteriormente publicada en Nasdaq— El experto análisis de EBC Financial Group destacó las fuerzas que sustentan el impulso del oro y lo que se espera para 2025.

Como una correduría global que ofrece CFD sobre oro, las perspectivas de la firma, dirigidos por David Barrett, CEO de EBC Financial Group (UK) Ltd., profundizan en los principales desarrollos económicos y geopolíticos que continúan reforzando el atractivo del oro como activo refugio, preparando el escenario para un 2025 potencialmente volátil.

Por qué el oro seguirá siendo un activo refugio para el 2025

La fiabilidad del oro durante períodos de incertidumbre sigue siendo un factor clave en su atractivo. Barrett destacó las tensiones geopolíticas en curso y la compra continua por parte de los bancos centrales como impulsores críticos en el desempeño del oro en el 2024.

"Los conflictos continuos en Europa y Medio Oriente no tienen una solución rápida, a pesar de los esfuerzos de alto al fuego", explicó Barrett. "Además, la creciente influencia de China en la región del APAC, los desafíos políticos en Europa y las políticas de Trump durante su segundo mandato continuarán apoyando el atractivo del oro como activo refugio en el 2025".

Barrett también abordó la potencial volatilidad del mercado bajo la administración Trump. Señalando que, "La historia de imprevisibilidad de Trump genera dudas sobre la estabilidad global. Es prudente que los inversionistas se mantengan cautelosos hasta que haya mayor claridad sobre las políticas de EE. UU. y la implementación de las promesas preelectorales".

Barrett también destacó el impacto de las compras de los bancos centrales en las dinámicas del mercado. "Para mí, el principal impulsor del repunte del oro ha sido la constante actividad de compra por parte del banco central, particularmente en los últimos 15 años", señaló. "Las estimaciones sugieren que los bancos centrales han sido compradores netos de al rededor de 7,000 toneladas de oro desde el 2010. Esta demanda constante, junto con los riesgos geopolíticos y geoeconómicos, han hecho muy atractivo al oro para una audiencia más amplia".

Según el Consejo Mundial del Oro, los bancos centrales agregaron 1,037 toneladas de oro a sus reservas en 2023, la segunda mayor compra anual en la historia, siguiendo con una tendencia de diversificación alejado del dólar estadounidense. El Banco Popular de China (BPC) registró aumentos en sus reservas por 17 meses consecutivos, mientras que el Banco de la Reserva de la India (RBI) incrementó sus tenencias en 13.3 toneladas a principios del 2024, reflejando su interés estratégico en el oro como cobertura frente a la volatilidad de las divisas (World Gold Council).

Esta tendencia destaca un esfuerzo global por parte de los bancos centrales para mitigar los riesgos de divisas en medio de la inflación y los cambios continuos en las alianzas geopolíticas. El impulso continuo de compra también ha limitado la caída de los precios del oro, generando condiciones de suministro más restringidas.

Factores clave que influyen en la trayectoria del oro

Barrett identificó varios factores interrelacionados que podrían llevar a la volatilidad del precio del oro en 2025, siendo la política monetaria de Estados Unidos una consideración principal. Las decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés marcarán la pauta para la percepción del mercado, especialmente si la inflación se mantiene persistente. "Si la inflación resulta ser obstinada y los recortes de tasas se retrasan, podríamos ver cambios considerables en los precios del oro," explicó Barrett. Está estrechamente relacionado con la fortaleza del dólar estadounidense, que tradicionalmente se mueve de manera inversa a los precios del oro. Un dólar más fuerte, impulsado por el gasto fiscal o la implementación de aranceles, podría limitar las ganancias a corto plazo del oro.

Además de los factores económicos, los eventos geopolíticos siguen siendo significativos. Los puntos críticos como el conflicto entre Rusia y Ucrania, las tensiones en el Mar de China Meridional y los disturbios continuos en el Medio Oriente podrían intensificarse, lo que conllevaría a una mayor demanda de oro como activo refugio. El sentimiento del mercado hacia las acciones es otra variable crucial; una mayor volatilidad o un desempeño deficiente en el mercados de valores podría aumentar aún más el atractivo del oro como cobertura defensiva contra la incertidumbre.

Barrett también destacó la importancia de los principales informes económicos, como las nóminas no agrícolas, los reportes de crecimiento del PIB y las cifras de inflación, ya que desempeñan un papel crucial en la formación de las expectativas sobre las decisiones de política de la Reserva Federal. "Estos informes pueden tener un impacto directo en la demanda de oro, influyendo en los movimientos de precios a corto plazo a medida que los participantes del mercado adecuen sus estrategias según el pronóstico de crecimiento económico y las tasas de interés", agregó.

Desafíos y Oportunidades en el Sector de la Minería de Oro

Aunque los precios del oro se mantienen sólidos, el sector de la minería de oro enfrenta distintos desafíos. El aumento de los costos de producción, junto con las elevadas tasas de interés, han puesto presión en los márgenes de los mineros. El aumento de los costos laborales, energéticos y de capital están erosionando la rentabilidad, incluso mientras los precios del oro continuan en alza. Barrett señaló: “El aumento de los costos de producción y las altas tasas de interés han afectado los márgenes de los mineros, limitando los rendimientos a pesar de los grandes precios del oro”.

En este contexto, la consolidación de la industria representa una oportunidad. Barrett destacó el potencial de fusiones y adquisiciones (M&A) entre empresas mineras bien capitalizadas como una forma de optimizar operaciones y mejorar la eficiencia. “Sospecho que veremos más consolidación en el sector”, afirmó. “Las empresas con balances sólidos podrían recurrir a fusiones y adquisiciones como una forma de optimizar costos y ampliar reservas”. Los inversores que buscan oportunidades a largo plazo podrían encontrar valores estratégicos al identificar actores resilientes dentro del sector.

Los recientes análisis indican que, a pesar de una disminución en las transacciones de capital privado y de riesgo en el sector de metales y minería durante 2024, se espera una actividad sostenida de fusiones y adquisiciones en el 2025, impulsada por consolidaciones estratégicas y la transición energética global contínua (Mining.com).

Navegando el 2025 con una Visión Estratégica

A medida que la economía global enfrenta incertidumbres, EBC Financial Group destaca la importancia de la adaptabilidad y la toma de decisiones informadas. Barrett enfatizó: “Se requerirá paciencia y adaptabilidad en el 2015. Los inversores deberían monitorear los primeros acontecimientos, particularmente en la política de EE. UU. Y en los conflictos globales constantes, mientras mantienen una exposición a activos refugio como el oro.”

Para más información, visite www.ebc.com.

