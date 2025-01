הופעת הבכורה של רובוטים רכים אוויריים מבית Wisson Robotics ב-CES 2025: פעולות אוויריות מדויקות עם בטיחות, יעילות ורבגוניות מוחלטת

הונג קונג, Jan. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Wisson Robotics, חלוצה עולמית ברובוטיקה רכה לשימוש כללי, תציג את הרובוטים האוויריים הרכים החדשניים שלה בתערוכת CES 2025, כולל AP3-P3 לניקוי חזיתות, AP30-N1 בעל יכולת התמרון האווירי הרב-תכליתית הכולל את הזרוע Pliabot® של Wissonועוד. חידושים אלו מקדמים מאוד את יכולות הדיוק מבוסס המגע של הרחפנים לטובת תפעול אווירי. בקרו ב-Wisson בביתן #8262, ערים חכמות, האולם הצפוני במרכז הכנסים של לאס וגאס.

בשנים האחרונות נעשה שימוש נרחב ברחפנים בצילום, מדידות ואספקה. עם זאת, במספר תעשיות מחפשים כעת יכולות מתקדמות יותר, במיוחד כאלה המבוססות על מגע לצורך השפעה משמעותית על אובייקטים. זה דורש שלציוד תהיה אפשרות התאמה גבוהה כדי לספק את היכולות המבוקשות תוך תפקוד יציב תחת רתע או נענוע בסביבה המשתנה ללא הרף. כדי לספק מענה לצרכים האלה, Wisson Robotics שילבה את טכנולוגיית Pliabot® הקניינית שלה ברחפנים, כשהשיא היא משפחת Orion של רובוטים רכים אוויריים.

משפחת Orion כוללת את הסדרות N, P, G ו-D, והיא מציעה יכולות מגוונות המבוססות מגע כמו אחיזה אווירית, העברה, הצבה, ריסוס, ניקוי וזיהוי מבוסס מגע. תוך שמירה על הניידות המובנת של הרחפנים, השילוב של טכנולוגיית Pliabot® מאפשר ביצוע פעולות מדויקות במהלך ריחוף וטיסה כאחד. יכולות אלו פותחות אופקים חדשים עבור תעשיות כמו ניקוי חזיתות ברום גבוה, תחזוקת אנרגיה מתחדשת, חילוץ חירום, הגנה על הסביבה.

מערכת הניקוי המקושרת האווירית של Orion AP3-P3 Pliabot® הינה מיטבית לניקוי חזיתות מבנים ותחזוקת מגדלים. היא משפרת באופן משמעותי את היעילות התפעולית, מחליפה עובדים מסורתיים ברום גבוה ומקטינה סיכונים ביעילות. בהשוואה לרחפנים קונבנציונליים לניקוי, AP3-P3 שוקל רק 1.3 ק"ג, וזה כולל משאבת לחץ גבוה. עם Pliabot® שמכיל גימבל עבור התאמות מרובות זוויות, הוא יכול לגשת בקלות לאזורים כמו מרזבים ואדני חלונות. תוך מינוף טכנולוגיית ה- Pliabot®, AP3-P3 יכול למזער את ההשפעה של הרתע או הנענוע ביעילות עם איזון בר התאמה. זה גם מאפשר אינטראקציות גמישות עם מטרות מבצעיות, מזעור סיכוני התנגשות ומבטיח יציבות ובטיחות במשימות אוויריות.

סדרת Orion נמצאת בשימוש נרחב ומוכרת היטב על ידי הלקוחות, ומסייעת להם לשפר באופן משמעותי את יעילות התפעול, הבטיחות והחוויה הכוללת. עד כה, רובוטי Pliabot® של Wisson פותחו ונפרסו ביותר מ-100 מדינות, אזורים וערים, ומשרתים תעשיות כמו ניקוי חזיתות, נהיגה אוטונומית, אנרגיה חדשה, לוגיסטיקה, ניהול עירוני, שירותים ימיים ורשתות חשמל.

תמונה הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/16af26d2-8345-42ed-bccf-79fad03ab8d1

למידע נוסף:

שם: Zoey Lee

אימייל: liziyi@wissonrobotics.com









Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.