Le Fonds innovateurs Web3 Ninepoint change de nom pour FNB de chefs de file en cryptomonnaie et en IA Ninepoint

[Ne pas distribuer aux agences de transmission américaines ni diffuser aux États-Unis]

TORONTO, 06 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP a le plaisir d’annoncer qu’à compter du 6 janvier 2025, le Fonds innovateurs Web3 Ninepoint sera connu sous le nom de FNB de chefs de file en cryptomonnaie et en IA Ninepoint (le « Fonds »). Après le changement de nom, les objectifs et stratégies de placement du Fonds resteront les mêmes et les parts de FNB du Fonds continueront d’être cotées à la Bourse de Toronto sous les symboles « TKN » (dollars canadiens) et « TKN.U » (dollars américains).

« Depuis mai 2023, la stratégie du Fonds est profondément axée sur les secteurs de la cryptographie et de l’IA. Nous pensons que la nouvelle administration américaine renforcera encore les possibilités de placement dans ces domaines. Nous sommes ravis de continuer à gérer la stratégie du Fonds sous son nouveau nom », a déclaré Alex Tapscott, directeur général et gestionnaire de portefeuille, Partenaires Ninepoint LP.

À propos de Partenaires Ninepoint LP

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site Web www.ninepoint.com/fr/, ou pour toute question concernant le Fonds, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

