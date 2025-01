ドキソルビシン市場の動向、需要、機会、2032年まで

Doxorubicin

化学療法薬のドキソルビシンは、乳がん、リンパ腫、白血病などのがんの治療に用いられます。DNA に挿入してトポイソメラーゼ II を阻害することで、DNA の複製と修復を阻害します。静脈内投与すると、吐き気や心毒性などの副作用を引き起こす可能性があります。リポソーム形態はリスクを軽減するため、課題はあるものの、がん治療の鍵となっています。” — Analytica Global

ドキソルビシン市場の範囲と方法論には、生産プロセス、アプリケーションセクター、地理的傾向など、市場の動向に影響を与えるさまざまな要因の包括的な分析が含まれています。この市場調査は、自動車、家具、断熱材、接着剤など、さまざまな業界におけるグリーンポリオールとバイオポリオールの需要を特定し、定量化することに重点を置いています。この方法論には、アンケート、業界の専門家へのインタビュー、既存の市場レポートの分析など、一次調査と二次調査の組み合わせが含まれており、定性的および定量的データを収集します。

ドキソルビシン市場の範囲競争環境:

ドキソルビシン市場の主要プレーヤーには、Changzhou Kinyond Pharmaceutical Co. Ltd.、Janssen-Cilag Pty Limited、Meiji Seika Pharma Co. Ltd.、Cipla Limited、Hikma Thymoorgan Pharmazie GmbH、Synbias Pharma AG、Novartis International AG、Accord Healthcare Ireland Ltd.、Cadila Healthcare Limited、MicroBiopharm Japan Co. Ltd.、TTY Biopharm Company Limited、Pfizer、Johnson & Johnson、Teva Pharmaceutical Industries Ltd.、Sanofi、Novartis AG、Sun Pharmaceutical Industries Ltd.、Aspen Pharmacare Holdings Limited、Baxter International Inc.、Mylan N.V.、Dr. Reddy's Laboratories Ltd.、Cipla Limited、Accord Healthcare Ltd.、Hikma Pharmaceuticals PLC、Fresenius Kabi AG、Kyowa Kirin Co., Ltd.、Takeda Pharmaceutical Company Limited、Zydus Cadila などがあります。 Actavis Generics、Wockhardt Ltd.、Sandoz International GmbH。

市場セグメントとサブセグメント:

製剤別:

凍結乾燥ドキソルビシン粉末

ドキソルビシン溶液

がんの種類別:

乳がん

前立腺がん

卵巣がん

肺がん

膀胱がん

胃がん

白血病

その他

流通チャネル別:

病院薬局

小売薬局

電子商取引

目次

1. 概要

2. ドキソルビシン市場レポートの構成

3. ドキソルビシン市場の動向と戦略

4. ドキソルビシン市場 - マクロ経済シナリオ

5. ドキソルビシン市場の規模と成長

….

27. ドキソルビシン市場の競合状況と企業プロファイル

28. 主要な合併と買収

29. 将来の見通しと潜在的分析

30. 付録

