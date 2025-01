EBC Financial Group วิเคราะห์ทิศทางทองคำในปี 2025 ท่ามกลางความผันผวน

David Barrett แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางของทองคำท่ามกลางความผันผวนของตลาดและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกในปี 2025

David Barrett วิเคราะห์แนวโน้มทองคำปีใน 2025 รวมถึงความผันผวนของตลาดการเงิน ความต้องการจากธนาคารกลาง และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่นักลงทุนควรพิจารณา

NY, UNITED STATES, January 7, 2025 /EINPresswire.com/ -- ในปี 2024 ได้เข้าสู่ก้าวสำคัญในประวัติศาสตร์ ราคาทองคำแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างน่าทึ่ง โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ ผู้เชี่ยวชาญจาก EBC Financial Group ได้ให้สัมภาษณ์กับ Investing News Network (INN) ที่เผยแพร่ใน Nasdaq ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของทองคำและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปี 2025

David Barrett ในฐานะประธานบริษัทโบรกเกอร์ชั้นนำที่ให้บริการ CFDs ได้เจาะลึกถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งยังคงสนับสนุนการลงทุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย พร้อมทั้งการรับมือสำหรับปี 2025 ที่อาจเต็มไปด้วยความผันผวน

ทำไมทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยสำหรับปี 2025

ความน่าเชื่อถือของทองคำในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทองคำมีความน่าสนใจ Barrett ได้เน้นย้ำถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่ และการซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องจากธนาคารกลาง เป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของทองคำในปี 2024

"ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยุโรปและตะวันออกกลางยังคงไม่มีแนวโน้มที่จะได้ข้อสรุปในเร็ว ๆ นี้ แม้จะมีความพยายามในการยุติการโจมตี" Barrett กล่าวเพิ่มเติมว่า "นอกจากนี้ อิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของประเทศจีน ความท้าทายทางการเมืองในยุโรป และนโยบายของทรัมป์ในสมัยที่ 2 จะยังคงสนับสนุนความน่าสนใจของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในปี 2025"

Barrett ยังได้กล่าวถึง ความเป็นไปได้ของความผันผวนตลาด ภายใต้การบริหารของทรัมป์ โดยระบุว่า "ประวัติความไม่แน่นอนของทรัมป์สร้างคำถามเกี่ยวกับความมั่นคงของโลก นักลงทุนควรระมัดระวังจนกว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐฯ และการปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้ก่อนการเลือกตั้ง"

นอกจากนี้ Barrett เน้นย้ำถึงผลกระทบของการซื้อทองคำจากธนาคารกลางที่มีผลต่อตลาดการเงิน โดยระบุว่า "ปัจจัยหลักที่ผลักดันการขึ้นราคาของทองคำ คือ การซื้อทองคำจากธนาคารกลางที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา" เขากล่าวเสริมว่า "การประมาณการ ชี้ให้เห็นว่าธนาคารกลางได้ซื้อทองคำสุทธิรวมกว่า 7,000 ตันตั้งแต่ปี 2010 การมีความต้องการทองคำที่สม่ำเสมอ พร้อมกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจระดับโลก ทำให้ทองคำกลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนในวงกว้าง"

ตามข้อมูลจากสภาทองคำโลก (World Gold Council) ธนาคารกลางได้เพิ่มทองคำ 1,037 ตันในทุนสำรองของพวกเขาในปี 2023 ซึ่งเป็นการซื้อทองคำประจำปีที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ และยังคงเป็นแนวโน้มในการกระจายการลงทุนออกจากเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ธนาคารประชาชนจีน (People's Bank of China : PBOC) หรือธนาคารกลางจีน ได้ทำการเพิ่มทุนสำรองติดต่อกันเป็นเวลา 17 เดือน ขณะที่ ธนาคารกลางอินเดีย ( Reserve Bank of India : RBI) ได้เพิ่มการถือครองทองคำขึ้น 13.3 ตันในต้นปี 2024 ซึ่งสะท้อนถึงความสนใจเชิงกลยุทธ์ของอินเดียในการใช้ทองคำเป็นเครื่องมือป้องกันความผันผวนของค่าเงิน (World Gold Council)

แนวโน้มนี้สะท้อนถึงความพยายามของธนาคารกลางในการลดความเสี่ยงจากค่าเงินท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพันธมิตรทางภูมิรัฐศาสตร์ การซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องยังช่วยจำกัดการลดลงของราคาทองคำ พร้อมทั้งสร้างสภาวะอุปทานที่ตึงตัว

ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของทองคำ

Barrett ได้ระบุถึงปัจจัยหลายประการที่มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดความผันผวนในราคาทองคำในปี 2025 โดยที่นโยบายการเงินของสหรัฐฯ ถือเป็นปัจจัยสำคัญ การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยจะมีอิทธิพลต่อทิศทางอารมณ์ของตลาด โดยเฉพาะหากเงินเฟ้อยังคงมีความตึงตัว Barrett กล่าวว่า "หากเงินเฟ้อยังสูงและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยถูกเลื่อนออกไป เราอาจเห็นการผันผวนอย่างรุนแรงในราคาทองคำ" ปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการเคลื่อนไหวตรงข้ามกับราคาทองคำ สกุลเงินดอลลาร์ที่แข็งแกร่งจากการใช้จ่ายทางการคลังหรือการบังคับใช้ภาษี อาจทำให้ราคาทองคำถูกจำกัดในระยะสั้น

นอกจากปัจจัยทางเศรษฐกิจแล้ว เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีบทบาทสำคัญ เช่น ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ และความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ยังคงดำเนินอยู่อาจทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ อารมณ์ตลาดหุ้น ก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน หากมีความผันผวนสูงหรือตลาดหุ้นมีผลการดำเนินงานต่ำเกินคาด อาจทำให้ทองคำกลายเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่น่าสนใจยิ่งขึ้น

Barrett ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจหลัก เช่น ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร อัตรา GDP และข้อมูลเงินเฟ้อ เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดความคาดหวังต่อการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ เขากล่าวว่า "รายงานเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต้องการทองคำ โดยมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในระยะสั้น เนื่องจากนักลงทุนปรับกลยุทธ์ตามแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ย"

ความท้าทายและโอกาสในภาคการทำเหมืองทองคำ

แม้ว่าราคาทองคำจะยังคงแข็งแกร่ง แต่ภาคการทำเหมืองทองคำกลับต้องเผชิญกับความท้าทาย ด้วยต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น พร้อมกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้ส่วนต่างของผู้ทำเหมืองถูกกดดัน ต้นทุนแรงงาน พลังงาน และเงินทุนที่สูงขึ้น ทำให้ผลกำไรลดลง แม้ราคาทองคำจะยังคงปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม Barrett ระบุว่า “ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ส่วนต่างของผู้ทำเหมืองถูกกดดัน ทำให้ผลตอบแทนถูกจำกัด แม้ราคาทองคำจะสูงขึ้นก็ตาม”

ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ การควบรวมกิจการถือเป็นโอกาสสำคัญ Barrett ชี้ให้เห็นถึง ศักยภาพในการควบรวมและการซื้อกิจการ (Mergers and Acquisitions : M&A) ระหว่างบริษัทเหมืองแร่ที่มีความมั่นคงทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการดำเนินงาน “ผมคาดว่าเราจะเห็นการควบรวมกิจการในภาคนี้มากขึ้น” เขากล่าวเสริมว่า “บริษัทที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่งอาจมองหาการควบรวมและการซื้อกิจการเป็นวิธีปรับลดต้นทุนและขยายทุนสำรอง” นักลงทุนที่หาโอกาสลงทุนระยะยาว อาจพบกลยุทธ์การลงทุนที่สร้างคุณค่าจากการเลือกบริษัทที่มีความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่นในอุตสาหกรรมเหมืองแร่

การวิเคราะห์ล่าสุดชี้ให้เห็นว่า แม้ธุรกรรมในตลาดทุนส่วนบุคคล (private equity) และการลงทุนในบริษัทใหม่ (venture capital) ภายในภาคโลหะและเหมืองแร่จะมีการลดลงอย่างมากในปี 2024 แต่คาดว่าในปี 2025 จะยังคงมีการดำเนินกิจกรรมการควบรวมและการซื้อกิจการต่อไป โดยได้รับแรงผลักดันจากการควบรวมเชิงกลยุทธ์และการเปลี่ยนแปลงพลังงานระดับโลกที่ยังคงดำเนินอยู่ (Mining.com)

เดินหน้าเข้าสู่ปี 2025 ด้วยวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์

เมื่อเศรษฐกิจโลกต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน EBC Financial Group ขอเน้นย้ำถึงความสำคัญของความสามารถในการปรับตัวและการตัดสินใจที่มีข้อมูลรองรับ Barrett เน้นย้ำว่า "ในปี 2025 นักลงทุนจะต้องใช้ทั้งความอดทนและความสามารถในการปรับตัว ควรติดตามการเปลี่ยนแปลงในระยะแรก โดยเฉพาะนโยบายของสหรัฐฯ และความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินอยู่ พร้อมทั้งคงการลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัย เช่น ทองคำ"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.ebc.com.

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงในด้านบริการทางการเงินแบบครบวงจร รวมถึงเป็นนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์และจัดการโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม มีการกระจายสำนักงานประจำการในศูนย์กลาง ทางการเงินที่โดดเด่นทั่วทุกภูมิภาค เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาสซอล เป็นต้น EBC ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย รวมถึงระดับสถาบันทั่วโลก EBC ให้ความสำคัญกับนักลงทุนทั้งรายย่อย มืออาชีพ และสถาบัน นอกจากนี้ยังมอบโอกาสการลงทุนในตลาดต่างประเทศและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ฟอเร็กซ์, สินค้าโภคภัณฑ์, หุ้น หรือดัชนีจากทั่วโลก

EBC ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการเงิน เราภูมิใจที่ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมและการกำกับดูแลระหว่าง ประเทศแบบสูงสุด EBC Financial Group (UK) Limited ได้รับการควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับการควบคุมโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ของหมู่เกาะเคย์แมนและ EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd ได้รับการควบคุมโดย Australia's Securities and Investments Commission (ASIC) ของออสเตรเลีย

จุดแข็งของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในสถาบันการเงิน โดยผ่านการรับมือกับวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆตั้งแต่ข้อตกลงพลาซ่าจนถึงวิกฤตฟรังก์สวิสในปี 2015 ได้อย่างชำนาญ EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ความซื่อสัตย์ การเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกการมีส่วนร่วมของนักลงทุนจะได้รับการดูแลใส่ใจอย่างสูงสุด

EBC เป็นพันธมิตรในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) ซึ่งนำเสนอบริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชีย, ละตินอเมริกา, ตะวันออกกลางแอฟริกา และโอเชียเนีย เป็นต้น นอกจากนี้ EBC ยังเป็นพันธมิตรในโครงการ United to Beat Malaria แคมเปญของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านสุขภาพของประชากรทั่วโลกเริ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2024 เป็นต้นมา ไม่เพียงเท่านั้น EBC ยังให้การสนับสนุนซีรีส์การมอบความรู้ให้แก่สาธารณะเกี่ยวกับ 'What Economists Really Do' นำโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford เพื่อทำให้เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบันได้ เพิ่มความเข้าใจและให้ความสำคัญกับเศรษฐศาสตร์รอบตัวเรามากขึ้น

