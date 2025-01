即時發布

與維思達公務機共聚天倫慶團圓

美食佳餚、文化工作坊及懷舊娛樂締造珍貴回憶





在高達 45,000英尺高空中品嚐米其林星級的亞洲傳統美食,於今個農曆新年享受前所未有的高空餐飲體驗;

與親朋好友一同參加麗思卡爾頓酒店的點心製作工作坊,探索粵式點心的烹飪藝術;

登上維思達公務機,享受特別為農曆新年設計的節日遊戲盒,為整趟旅程帶來歡聲笑語。

















維思達公務機於農曆新年推出三項專屬體驗,與會員共慶蛇年,締造難忘的家庭節慶回憶。













2025年 1月 6日,香港 — 農曆新年是與親朋好友共度美好時光的佳節。送舊迎新之際,作為全球首間且唯一的公務航空公司,維思達公務機於農曆新年推出三項專屬體驗,與會員共慶蛇年,締造難忘的家庭節慶回憶。













45,000英尺高空中度身訂造的家庭盛宴







農曆新年是品味佳餚、共享團聚時光的最佳時刻!維思達公務機的私人餐飲團隊攜手米其林星級合作夥伴,特別推出獨家菜單,用心呈獻多款地道佳餚。多款特色美食如寓意「年年高升」的中國傳統年糕﹑象徵風生水起的新加坡「撈起」及寓意全新開始的韓國年糕湯等等。













維思達公務機與全球超過 7,000 名星級主廚和米其林星級餐廳合作,致力於空中重現與地面一樣無可挑剔的味道。為了在高空提供最地道的「飲茶」體驗,維思達公務機與私人餐飲的長期夥伴麗思卡爾頓酒店在亞洲主要城市* 攜手合作,為會員呈獻豐盛小點搭配香茗,適合與親朋好友共享歡樂時光。













維思達公務機首席營銷官 Matteo Atti 表示:「我們深信旅程應該如目的地一樣充滿驚喜與精彩。我們悉心打造農曆新年的客製化禮遇,讓會員暫離繁囂,與摯愛親朋眾首一堂。透過一系列空中及抵埗後精心策劃的的專屬體驗,為會員締造精彩難忘的農曆新年時刻。」



















維思達公務機誠邀會員及其親友參加由米芝蓮星級大廚主持的互動工作坊,親身探索傳統粵菜的奧秘。













探索點心製作技藝精粹







維思達公務機為會員精心策劃農曆新年活動,將機上的精彩延續至地面,特別聯同香港及上海的麗思卡爾頓酒店,為會員呈獻獨家點心製作工作坊。金元寶形狀的點心寓意富貴吉祥,為新的一年帶來好運。













維思達公務機誠邀會員及其親友參加由米芝蓮星級大廚主持的互動工作坊,親身探索傳統粵菜的奧秘,隨後在香港的米其林二星餐廳天龍軒或上海的金軒享用珍饌。

















維思達獨家設計的中國飛行棋棋盤,讓會員與家人在棋盤上共享快樂時光。













共享歡樂:懷舊機上娛樂







登上維思達公務機標誌性的環球 7500公務機,體驗如家般的溫馨與愜意,與家人共度美好的農曆新年假期。在亞洲部分指定航班上#,會員可於機上體驗維思達公務機特別訂制的農曆新年遊戲盒,與親朋好友共度美好時光,遠離繁囂。













節日遊戲盒為旅途注入無窮樂趣。維思達公務機精心呈獻兩款應節遊戲,包括獨家設計棋盤的中國飛行棋,及呼應蛇年的桌上消遣遊戲西洋蛇梯棋,讓會員與家人在棋盤上共享快樂時光。













與維思達公務機迎接農曆新年的團圓時刻







會員可隨時隨地享受維思達公務機獨特的全球機隊服務,輕鬆啓航,飛往理想目的地與摯愛於農曆新年團聚。環球 7500是全球最大、航程最遠的公務機,可連續飛行長達 17小時。機上提供無與倫比的全球互聯網絡連接,設有四個獨立的起居空間,包括一個娛樂室和一個永久套房。維思達公務機擁有全球規模最大的環球 7500 機隊,共 18 架飛機隨時候命,讓會員隨時隨地開啓世界之旅。













* 只限從香港、北京﹑上海及新加坡出發的指定航班。







# 只限於亞洲地區的環球 7500 航班,並視乎需求供應情況而定。













關於維思達公務機







維思達公務機是首間及唯一一間全球公務航空公司,於20年來一直以其高水準的服務和安全指標引領業界發展。維思達公務機標誌性的紅條紋銀色公務機將許多企業、政府和私人客戶送抵207個國家,覆蓋全球96%的地區。













成立於2004年的維思達公務機,率先開創了全新的航班運營模式,即客戶只需承擔實際飛行小時的費用,就可獲得整個機隊的候命,而無需涉及與飛機擁有權有關的責任與資產風險。維思達公務機獨具特色的會員計劃為客戶提供了客製化的航班時數訂購方案,保證會員可以使用公司旗下全球無與倫比的維思達會員專屬機隊,方便隨時隨地啟航。













維思達公務機為維思達全球控股旗下品牌之一。維思達全球控股是全球最大的按需包機運營商,整合了獨特的公司組合,提供輕資產解決方案,業務涵蓋公務航空的所有關鍵領域。 如欲瞭解有關維思達公務機的更多資訊和新聞,請瀏覽:vistajet.com













維思達公務機有限公司是一家歐洲的航空飛行器運營商,以公司號C55231在馬爾他註冊,運營隸屬No. MT-17馬爾他航空運營證書註冊的9H飛機。在美國,維思達公務機與其子公司不是直接的航空運營商。維思達公務機在美國所擁有及註冊的飛機由其在美國的航空運營商運作,包括XOJET航空有限公司。











