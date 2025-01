iHerb 首推數碼健康中心協助實現個人健康目標

免費網上資源,提供來自多位健康專家超過 1,200 篇極具資訊性的文章、食譜、影片及播客節目,並翻譯成 14 種不同的語言

加州爾灣, Jan. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的維他命、礦物質、營養補充劑及其他健康和保健產品的網上零售商之一 iHerb 今天宣佈推出其 iHerb 健康中心,一個集合健康、健身、營養、美容美妝等資訊於一身的網上多媒體平台。這個創新的全球平台,載有廣泛的健康文章、食譜、影片及播客節目,提供與維他命、礦物質及營養補充劑、草藥和自然療法有關並能促進健康生活方式的寶貴見解。†

iHerb 健康中心內容獲翻譯成 14 種語言,讓其環球社群透過綜合全面、方便取得的資源,在挑選健康及保健產品時作出明智的選擇。該平台會提供多元化的內容,當中包括超過 1,200 篇由醫生、自然療法醫師、內科醫生、註冊營養師等專家,以及醫療保健業界領袖所撰寫的文章。

iHerb 全球營銷高級副總裁 Neil Folgate 表示:「由於網上可獲得的不實訊息太多,就健康相關的內容尋找可信賴的資訊來源變得刻不容緩。iHerb 健康中心旨在透過策展客觀、以研究為基礎的內容來協助解決此問題,這些內容涵蓋與飲食和營養、長壽、能量、新陳代謝及與整體健康有關的各種主題。對於能夠幫助消費者有信心地為自身健康作出明智的選擇,我們深感自豪,並且將會本著促進全球健康的精神來延續這些努力。」

這些主要由專家編撰的內容,確保大眾為其自身健康作出決策時,可以無限制的方式獲得可靠的資訊,讓他們得以在追求健康的過程中邁出下一步。根據 NIH* 的數字,近 60% 的成年人在網絡上要辨別可靠的健康資訊來源時面對困難,iHerb 健康中心在這個時候推出特別具有影響力。秉承公司數十年來的使命,讓公眾能獲得健康及保健知識,iHerb 健康中心是個完全免費的平台,訪客無須建立網上個人檔案亦可獲得使用權限。

不論消費者有意了解更多關於維他命的潛在好處,人體必需礦物質的重要性,或是因應自身需要而最具成效的營養補充劑,iHerb 健康中心是查詢與健康相關訊息時的可信賴資源。

iHerb 健康中心將會取代廣受大眾歡迎的 iHerb Blog,該網誌在 2024 年吸引到接近 2,000 萬名訪客瀏覽。全新的健康中心為 iHerb 廣泛的網誌內容作出精心編排,讓消費者能輕而易舉閱覽目前按健康、健身、營養及美容美妝作分類的龐大資料儲存庫。iHerb 健康中心提供與管理睡眠、腸道健康、更年期、骨骼健康、脫髮等各方面相關的小提示。部分文章的內容亦會包括以自然的方式增加睾丸酮、如何為長者健康提供支援,以及蝸牛黏蛋白對日常護膚的好處等資訊。

每一位準備好掌握自己健康的人士,都可以加入由健康愛好者所組成且不斷壯大的社區,從而利用 iHerb 健康中心作指引,讓個人在追求健康的過程中更進一步。

以下一些卓有見地的文章,如:《如何開始健康的生活方式》及《如何通過 8 個簡單步驟爲身體清體》,為您在新一年展開新開始時提供實用的指引。

†健康中心不擬提供診斷、治療或醫療建議。

* https://newsinhealth.nih.gov/2020/08/finding-reliable-health-information-online

關於 iHerb:

iHerb 為專門提供維他命、礦物質、營養補充劑及其他健康和保健產品的全球頂尖網上零售商之一,卓越的產品系列無可比擬,當中包括來自 1,800 多個信譽昭著品牌的運動營養、美容、沐浴及個人護理、雜貨、嬰兒及寵物護理用品。在全球 3,000 名團隊工作人員的支援下,iHerb 於全球 180 個國家及地區,以 22 種語言為超過 1,200 萬環球客戶提供服務。iHerb 精密的全球物流網絡,由美國和亞洲的七個溫度控制付運中心為基礎,為客戶提供無縫及可信賴的購物體驗。iHerb 在 1996 年成立,總部設於加州爾灣市,公司的使命是要讓所有人都能享有健全身心。欲了解更多資訊,請瀏覽 corporate.iherb.com。

iHerb 媒體關係:

press@iherb.com

此公告隨附的照片可在以下網址查看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3f0d1fca-e9f3-4169-9306-072eef590ef7

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.