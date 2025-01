iHerb lança Digital Wellness Hub para Fortalecer os Objetivos Pessoais de Saúde

Recurso online gratuito oferece mais de 1.200 artigos informativos, receitas, vídeos e podcasts de vários especialistas em bem-estar e traduzidos em 14 idiomas

IRVINE, Califórnia, Jan. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A iHerb, um dos principais varejistas online do mundo de vitaminas, minerais, suplementos e outros produtos de saúde e bem-estar, anunciou hoje o lançamento do seu iHerb Wellness Hub, um destino multimídia online de bem-estar, fitness, nutrição, beleza e muito mais. Esta plataforma global inovadora apresenta uma ampla gama de artigos de saúde, receitas, vídeos e podcasts, fornecendo informações valiosas sobre o papel que vitaminas, minerais e suplementos, ervas e remédios naturais desempenham na promoção de um estilo de vida saudável.†

Disponível em 14 idiomas, o iHerb Wellness Hub capacita sua comunidade global a tomar decisões informadas sobre produtos de saúde e bem-estar por meio de recursos abrangentes e acessíveis. A plataforma oferece uma gama diversificada de conteúdo, com mais de 1.200 artigos escritos por especialistas, incluindo médicos, naturopatas, nutricionistas e outros líderes do setor de saúde.

"Com a abundância da desinformação disponível online, encontrar fontes confiáveis de conteúdo relacionado à saúde passou a ser crucial", disse Neil Folgate, Vice-Presidente Sênior de Marketing Global da iHerb. “O iHerb Wellness Hub foi projetado para ajudar a resolver esse problema com a seleção de conteúdo objetivo com base em pesquisas que abrangem uma variedade de tópicos relacionados à dieta e nutrição, longevidade, energia, metabolismo e saúde geral. Temos orgulho de ajudar os consumidores a fazer escolhas informadas sobre sua saúde com confiança e continuaremos esses esforços com o espírito de promover o bem-estar em todo o mundo.”

O conteúdo orientado por especialistas garante que todos tenham acesso ilimitado a informações confiáveis para tomada de decisões de bem-estar, para que possam dar o próximo passo na sua jornada de saúde. Isso é particularmente impactante em um momento em que, de acordo com o NIH*, quase 60% dos adultos têm dificuldades para distinguir fontes confiáveis de informações de saúde online. Mantendo-se fiel à sua missão de décadas de tornar a saúde e o bem-estar acessíveis a todos, o iHerb Wellness Hub é totalmente gratuito e não exige que os visitantes criem um perfil online para obter acesso.

Para os consumidores que queiram saber sobre os benefícios potenciais de vitaminas específicas, a importância de minerais essenciais ou os suplementos mais eficazes para suas necessidades, o iHerb Wellness Hub serve como um recurso confiável para todas as suas dúvidas relacionadas à saúde.

O iHerb Wellness Hub substituirá o popular iHerb Blog, que atraiu quase 20 milhões de visitantes em 2024. O novo Wellness Hub organiza o extenso conteúdo do blog da iHerb, permitindo que os consumidores naveguem facilmente pela vasta biblioteca que agora é categorizada por Bem-Estar, Fitness, Nutrição e Beleza. O iHerb Wellness Hub oferece dicas sobre como gerenciar o sono, a saúde intestinal, a menopausa, a saúde óssea, a perda de cabelo e muito mais. Alguns dos artigos também incluem maneiras naturais de aumentar a testosterona, como apoiar o envelhecimento saudável e os benefícios da mucina de caracol para o cuidado diário da pele.

Qualquer pessoa que esteja pronta para cuidar da sua saúde pode se juntar à crescente comunidade de entusiastas do bem-estar que estão utilizando o iHerb Wellness Hub para orientar e aprimorar sua jornada pessoal de saúde.

Os seguintes artigos: “How to Start a Healthy Lifestyle” e “How to Detox your Body in 8 Simple Steps” oferecem orientações práticas para um novo começo de ano.

†O Wellness Hub não pretende fornecer diagnóstico, tratamento ou aconselhamento médico.

* https://newsinhealth.nih.gov/2020/08/finding-reliable-health-information-online

Sobre a iHerb:

A iHerb é um dos principais varejistas online do mundo dedicado a oferecer uma seleção imbatível de vitaminas, minerais, suplementos e outros produtos de saúde e bem-estar, incluindo nutrição esportiva, beleza, banho e cuidados pessoais, mercearia, cuidados com bebês e animais de estimação de mais de 1.800 marcas conceituadas. Apoiada por uma força de trabalho global com uma equipe de 3.000 membros, a iHerb atende a mais de 12 milhões de clientes globais em 180 países e 22 idiomas. A sofisticada rede de logística global da iHerb é ancorada por sete centros de atendimento com controle climático localizados nos EUA e na Ásia, oferecendo aos clientes uma experiência de compra perfeita e confiável. Fundada em 1996 e sediada em Irvine, Califórnia, a iHerb tem a missão de tornar a saúde e o bem-estar acessíveis a todos. Para mais informações, visite corporate.iherb.com.

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3f0d1fca-e9f3-4169-9306-072eef590ef7

