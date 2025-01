iHerb, 개인 건강 관리 돕는 디지털 웰니스 허브 플랫폼 출시

다수 웰니스 전문가들이 참여하고 14개 언어로 제공되는 1,200건 이상의 유용한 기사, 요리법, 영상, 팟캐스트 등으로 이뤄진 무료 온라인 리소스 플랫폼

캘리포니아주 어바인, Jan. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 비타민, 미네랄, 보조 영양제, 기타 건강 및 웰빙 제품을 판매하는 온라인 소매업체의 대표 기업 iHerb가 웰빙, 피트니스, 영양, 뷰티 등을 위한 온라인 멀티미디어 플랫폼 iHerb Wellness Hub를 론칭한다고 발표했다. 이 혁신적인 글로벌 플랫폼은 다양한 건강 관련 기사, 요리법, 영상, 팟캐스트 등을 제공해 비타민, 미네랄, 보조 영양제, 허브 및 자연 요법이 건강한 라이프스타일을 이끄는데 어떤 역할을 하는지에 관해 소중한 인사이트를 준다. †

14개 언어로 제공되는 iHerb Wellness Hub는 글로벌 커뮤니티가 건강과 웰니스 제품을 선택할 때 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 종합적이면서 접근하기 쉬운 리소스를 제공한다. 이 플랫폼은 의학자, 자연요법 의사, 의사, 공인 영양사, 그 밖에 헬스케어 업계 리더 등 전문가들이 작성한 1,200여 건 이상의 기사를 비롯해 다양한 콘텐츠를 소개한다.

iHerb의 글로벌 마케팅 총괄 수석부사장 Neil Folgate은 “온라인에 오정보가 넘쳐나는 요즘, 건강 관련 콘텐츠를 믿고 볼 수 있는 곳을 찾는 게 어느 때보다 중요해졌다. iHerb Wellness Hub는 식단, 영양, 장수, 에너지, 신진대사, 그 밖에 전반적인 건강과 관련해 여러 다양한 주제를 객관적이고 연구에 기반해 다루는 콘텐츠를 엄선함으로써 이러한 문제를 해결하고자 한다. 소비자들이 자신 있게 정보에 입각해 선택을 내릴 수 있도록 도울 수 있어 뿌듯하다. 우리는 앞으로도 전 세계 웰니스의 발전을 위해 이러한 노력을 이어갈 것”이라고 말했다.

전문가들이 선보이는 이 콘텐츠는 개인이 웰빙과 관련해 선택을 내릴 때 믿을 수 있는 정보에 무제한으로 접근할 수 있게 해주어 건강 여정의 다음 단계로 나아갈 수 있게 지원한다. NIH*에 따르면, 성인의 약 60%가 온라인에서 출처를 믿을 수 있는 정보를 분간하는 데 어려움을 겪고 있다. 이런 상황에서 이러한 플랫폼은 특히나 의미가 크다. iHerb Wellness Hub는 수십 년 동안 회사가 추진해온, 누구나 어렵지 않게 건강과 웰니스를 누리게 하겠다는 사명에 전념하여 요금을 부과하지 않고, 별도의 온라인 프로필을 생성하라고 요구하지도 않는다.

소비자가 특정 비타민의 잠재적인 효능, 필수 미네랄의 중요성, 혹은 자신에게 가장 효과적인 보조 영양제 등 무엇을 알고 싶어하든지, iHerb Wellness Hub는 모든 건강 관련 질문에 대하여 신뢰할 수 있는 정보 원천이 되어준다.

iHerb Wellness Hub는 2024년 한 해 동안 약 2,000만 명의 방문자가 다녀간 iHerb Blog를 대체하게 된다. 새로워진 Wellness Hub는 iHerb의 방대한 블로그 콘텐츠를 체계화해 소비자가 웰니스, 피트니스, 영양, 뷰티로 구분된 방대한 자료를 쉽게 탐색할 수 있다. iHerb Wellness Hub는 수면 관리, 장 건강, 갱년기 관리, 뼈 건강, 탈모 등에 대한 팁을 제공한다. 일부 기사는 테스토스테론 증가를 위한 자연 요법, 건강한 노화 방법, 피부 관리에 도움을 주는 달팽이 점액의 효능 등을 소개한다.

건강 관리를 생각 중인 사람은 누구나 iHerb Wellness Hub를 활용해 개인 건강 관리의 여정을 안내하고 더 낫게 해주는 웰니스 전문가들의 커뮤니티에 참여할 수 있다.

많은 인사이트를 주는 기사 “건강한 라이프스타일 시작하는 법(How to Start a Healthy Lifestyle)” 과 “신체 디톡스 하는 8가지 간편 방법(How to Detox your Body in 8 Simple Steps)”은 새해를 산뜻하게 시작하게 해주는 실용적인 방법을 안내한다.

†Wellness Hub는진단, 치료, 의료적 조언 등은 제공하지 않을 방침이다.

* https://newsinhealth.nih.gov/2020/08/finding-reliable-health-information-online

iHerb 소개:

iHerb는 세계를 대표하는 온라인 리테일 업체로, 스포츠 영양제, 뷰티, 배스 및 퍼스널 케어, 식료품, 아기와 반려동물 케어 제품을 비롯해1,800곳이 넘는 유병 브랜드의 비타민, 미네랄, 보조 영양제, 그 밖에 건강 및 웰니스 제품을 최고 수준으로 엄선해 판매하는 데 주력하고 있다. 전 세계 3,000여 명 팀원의 지원을 받는 iHerb는 180개국에서 1,200만 명이 넘는 글로벌 고객에게 22개 언어로 서비스를 제공하고 있다. iHerb의 정교한 글로벌 물류 네트워크는 미국과 아시아에 있는 7개의 온도 조절 물류 센터를 중심으로 고객에게 원활하고 신뢰할 수 있는 쇼핑 경험을 선사한다. 1996년에 설립되어 캘리포니아 어바인에 본사를 둔 iHerb는 모든 이가 건강과 웰빙을 누릴 수 있도록 하는 것을 사명으로 삼는다. 더 많은 정보는 웹사이트(corporate.iherb.com)에서 확인할 수 있다.

iHerb Media Relations:

press@iherb.com

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용이 가능합니다 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3f0d1fca-e9f3-4169-9306-072eef590ef7

