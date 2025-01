アイハーブ (iHerb)、個人の健康目標を支援するためのデジタルウェルネス スポット (Wellness Hub) を初公開

この無料のオンラインリソースは、多数のウェルネス専門家による1,200以上の有益な記事、レシピ、動画、ポッドキャストを提供しており、14ヵ国語に翻訳されている

カリフォルニア州アーバイン発, Jan. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ビタミン、ミネラル、サプリメント、その他の健康・ウェルネス製品を扱う世界有数のオンライン小売業者であるアイハーブは本日、ウェルネス、フィットネス、栄養、ビューティなどに関するオンラインマルチメディアプラットフォーム、アイハーブウェルネス スポットのローンチを発表した。 この革新的なグローバルプラットフォームは、健康に関する記事、レシピ、動画、ポッドキャストを数多く含んでおり、ビタミン、ミネラル、サプリメント、ハーブ、自然療法が健康的なライフスタイルの促進において果たす役割について、貴重な洞察を提供している†。

14ヵ国語で利用可能なアイハーブウェルネス スポットは、包括的でアクセシブルなリソースを通じて、健康・ウェルネス製品に関する、情報に基づいた意思決定ができるようグローバルコミュニティを支援する。 同プラットフォームでは、医師、自然療法医、内科医、登録栄養士、その他の医療業界のリーダーを含む専門家による1,200以上の記事を含む、多様なコンテンツを提供している。

「オンライン上には誤った情報があふれているため、健康関連のコンテンツについては、信頼できる情報源を見つけることがこれまで以上に重要になっています」と、アイハーブのグローバルマーケティング担当SVPであるニール・フォルゲート (Neil Folgate) は述べている。 「アイハーブウェルネス スポットは、食事や栄養、長寿、エネルギー、代謝、健康全般に関連するさまざまなトピックを網羅した、客観的で研究に基づくコンテンツを厳選することで、この問題を解決することを目的としています。 私たちは、消費者が健康について自信を持って、情報に基づいた選択ができるよう手助けすることを誇りに思います。そして、世界的なウェルネス増進の精神の基づき、今後もこの取り組みを継続していきます」。

専門家によるコンテンツにより、健康に関する意思決定を行う際に信頼できる情報に無制限にアクセスできることが保証され、健康づくりに向けた次のステップを踏み出すよう人々を支援する。 NIH (米国立衛生研究所)* の調査によると、成人の60%近くがオンラインで健康情報の信頼できる情報源を区別することが難しいと感じているが、このような状況において、このことは、特にインパクトがある。 アイハーブウェルネス スポットは、すべての人に健康・ウェルネスを提供するという数十年にわたる使命に整合しており、完全に無料で、訪問者はアクセスするためにオンラインプロフィールを作成する必要はない。

消費者の知りたい情報が、特定のビタミンの潜在的な利点でも、必須ミネラルの重要性でも、またはニーズに最も効果のあるサプリメントでも、アイハーブウェルネス スポットは、健康に関するあらゆる疑問に対する信頼できる情報源となる。

アイハーブウェルネス スポットは、2024年に2,000万人近くの訪問者を集めた人気のアイハーブブログの後継サイトとなる。 新しいウェルネス スポットは、アイハーブの豊富なブログコンテンツを整理し、ウェルネス、フィットネス、栄養、ビューティのカテゴリー別に分類された膨大なライブラリを消費者が簡単にナビゲートできるようにする。 アイハーブウェルネス スポットは、睡眠、腸の健康、更年期、骨の健康、抜け毛などの管理に関するヒントを提供する。 一部の記事では、テストステロンを増やす自然な方法、健康的な加齢をサポートする方法、毎日のスキンケアのためのカタツムリのムチンの利点も紹介している。

健康を管理する準備ができている人なら誰でも、ウェルネス愛好家の成長中のコミュニティに参加することができる。コミュニティでは、アイハーブウェルネス スポットを活用して、個人の健康づくりを導き、強化している。

次の洞察に満ちた記事、「健康的なライフスタイルを始める方法 (How to Start a Healthy Lifestyle)」と「8つの簡単なステップで体内の毒素を排出する方法 (How to Detox your Body in 8 Simple Steps)」では、新年の新たなスタートに役立つ実践的なガイダンスを提供している。

†ウェルネス スポットは、診断、治療、または医師の助言を提供するものではない。

* https://newsinhealth.nih.gov/2020/08/finding-reliable-health-information-online

アイハーブについて:

アイハーブは、1,800を超える信頼のおけるブランドからのスポーツ栄養製品、ビューティ用品、バス・パーソナルケア用品、食料品、ベビー用品、ペット用品を含む、他に類を見ない品揃えのビタミン、ミネラル、サプリメント、その他の健康・ウェルネス製品を提供している世界有数のオンライン小売業者である。 アイハーブは、全世界の3,000人のチームメンバーに支えられ、180ヵ国および22ヵ国語で、1,200万人以上の世界中の顧客にサービスを提供している。 アイハーブの洗練されたグローバル物流ネットワークは、米国とアジアに位置する7つの温湿度が管理されたフルフィルメントセンターを拠点としており、顧客にシームレスで信頼できるショッピング体験を提供している。 1996年に設立され、カリフォルニア州アーバインに拠点を置くアイハーブは、すべての人に健康・ウェルネスを提供することを使命としている。 詳しくは、corporate.iherb.comを閲覧されたい。

