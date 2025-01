iHerb lanza Digital Wellness Hub para potenciar objetivos de salud personal

Recurso complementario en línea ofrece más de 1.200 artículos informativos, recetas, vídeos y podcasts de varios especialistas en bienestar y traducidos a 14 idiomas

IRVINE, Calif., Jan. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb, uno de los minoristas líderes mundiales en línea de vitaminas, minerales, suplementos y otros productos de salud y bienestar, anunció hoy el lanzamiento de su iHerb Wellness Hub, un destino multimedia en línea para bienestar, condición física, nutrición, belleza y más. Esta innovadora plataforma global presenta con una amplia variedad de artículos de salud, recetas, vídeos y podcasts, que ofrecen perspectivas valiosas sobre el papel que las vitaminas, minerales y suplementos, hierbas y remedios naturales juegan en la promoción de un estilo de vida saludable.†

Disponible en 14 idiomas, el iHerb Wellness Hub empodera a su comunidad global para tomar decisiones informadas sobre productos de salud y bienestar a través de recursos integrales y accesibles. La plataforma ofrece una diversa variedad de contenido, incluyendo más de 1.200 artículos escritos por expertos, incluyendo médicos, médicos naturópatas, médicos, nutricionistas certificados y otros líderes en el sector de cuidados de la salud.

“Con la abundancia de información errónea disponible en línea, encontrar fuentes confiables de contenido relacionado con la salud hoy, es más importante que nunca”, dijo Neil Folgate, vicepresidente sénior de marketing global de iHerb. “El iHerb Wellness Hub está diseñado para ayudar a abordar este tema mediante la selección de contenido objetivo, basado en investigación que cubre una variedad de temas relacionados con dieta y nutrición, longevidad, energía, metabolismo y salud en general. Estamos orgullosos de ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas con confianza sobre su salud y continuaremos estos esfuerzos con el espíritu de promover el bienestar en todo el mundo”.

El contenido dirigido por expertos asegura que las personas tengan acceso ilimitado a información confiable al tomar decisiones sobre su bienestar, empoderándoles para tomar el siguiente paso en su viaje de salud. Esto es particularmente impactante en un momento en que, según NIH*, casi el 60 por ciento de los adultos luchan por distinguir fuentes confiables de información de salud en línea. Manteniéndose fiel a su misión de décadas de hacer que la salud y el bienestar sean accesibles para todos, el iHerb Wellness Hub es completamente gratuito y no requiere que los visitantes creen un perfil en línea para obtener acceso.

Ya sea que los consumidores quieran aprender sobre los beneficios potenciales de vitaminas específicas, la importancia de los minerales esenciales o los suplementos más eficaces para sus necesidades, iHerb Wellness Hub sirve como un recurso confiable para todas sus consultas relacionadas con la salud.

El iHerb Wellness Hub reemplazará al popular blog iHerb, que atrajo a casi 20 millones de visitantes en 2024. El nuevo Wellness Hub organiza el extenso contenido del blog de iHerb, permitiendo a los consumidores navegar fácilmente por la vasta biblioteca que ahora está categorizada por bienestar, condición física, nutrición y belleza. El iHerb Wellness Hub ofrece consejos sobre cómo controlar el sueño, salud intestinal, menopausia, salud ósea, pérdida de cabello y mucho más. Algunos de los artículos también incluyen formas naturales para aumentar la testosterona, cómo apoyar un envejecimiento saludable y los beneficios de la mucina de caracol para el cuidado diario de la piel.

Cualquier persona que esté lista para responsable de su salud se puede unir a la creciente comunidad de entusiastas del bienestar que están utilizando el iHerb Wellness Hub para guiar y mejorar su viaje de salud personal.

Los siguientes artículos reveladores: “Cómo comenzar un estilo de vida saludable” y “Cómo desintoxicar tu cuerpo en ocho pasos sencillos” ofrecen una guía práctica para un nuevo comienzo del nuevo año.

†Wellness Hub no tiene la intención de proporcionar diagnóstico, tratamiento o consejo médico.

* https://newsinhealth.nih.gov/2020/08/finding-reliable-health-information-online

